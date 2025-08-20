Riccardo Bellini è nuovo Ceo di Valentino, il curriculum stellare e la sostituzione di Jacopo Venturini

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Riccardo Bellini è il nuovo Ceo della maison Valentino. Ad annunciarlo è stata la stessa celebre casa di moda romana che ha reso noto che il nuovo amministratore delegato comincerà la nuova esperienza professionale a partire dal prossimo 1 settembre. Rachid Mohamed Rachid, presidente di Valentino, ha spiegato che Bellini è stato scelto per il “suo acume strategico” e per le sue doti di “leadership”.

Riccardo Bellini è il nuovo Ceo di Valentino: subentra a Venturini

“Con la nomina di Riccardo, acceleriamo il percorso di Valentino. Conosco la sua grande esperienza nel lusso, il suo acume strategico e la sua comprovata leadership, che, insieme con la potente visione creativa di Alessandro Michele, guideranno la Maison nel futuro e ne amplificheranno l’identità unica”. Così Rachid Mohamed Rachid.

Bellini subentra a Jacopo Venturini, che è stato a capo della griffe dal 2020 fino a pochi giorni fa, per la precisione fino al 14 agosto scorso, quando ha rassegnato le dimissioni con effetto immediato dopo un periodo di congedo dovuto a “motivi familiari”.

Getty Images Riccardo Bellini

Bellini, a caldo, ha dichiarato di essere “onorato di entrare a far parte di Valentino, una Maison iconica che fonde una straordinaria tradizione e artigianalità con una voce creativa unica”.

Ha aggiunto di non vedere l’ora di mettersi all’opera e di poter collaborare con Alessandro Michele e gli altri membri del team0 “per celebrare i valori senza tempo della Maison e scrivere il suo prossimo capitolo”.

Chi è Riccardo Bellini: il curriculum

Riccardo Bellini ha un curriculum di ‘peso’ e ricco di esperienze importanti. Prima di approdare a Valentino è stato ceo di Maison Margiela e Chloé. Inoltre ha avuto ruoli dirigenziali senior nel settore business e marketing in realtà come Diesel e Procter & Gamble.

Di recente, è stato amministratore delegato di Mayhoola, il gruppo di investimento del Qatar che detiene la Valentino Laureato presso l’Università Bocconi e la IESE Business School.

Nel complesso, ha alle spalle tre decenni di esperienza manageriale nell’ambito della moda e del lusso.

Crisi delle vendite, per Bellini una sfida difficile

Bellini arriva a Valentino in una situazione per nulla semplice. Il recente rebranding del marchio non ha avuto il successo commerciale sperato.

Il nuovo ceo dovrà far fronte al rallentamento delle vendite del brand, che ha chiuso il 2024 con ricavi pari a 1,31 miliardi di euro, vale a dire – 2% rispetto all’anno precedente, e con un Ebitda sceso del 22% a 246 milioni di euro.