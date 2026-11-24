Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

L’intervista a Beppe Grillo andata in onda nell’ultima puntata di Che Tempo Che Fa ha attirato sul conduttore Fabio Fazio una critica da parte di Riccardo Bocca, che ha puntato il dito su una domanda che non è stata fatta e “che doveva assolutamente essere posta”. La domanda in questione riguarda il figlio di Beppe Grillo, Ciro, condannato in primo grado a 8 anni di carcere per violenza sessuale di gruppo.

La critica di Riccardo Bocca a Fabio Fazio

Riccardo Bocca, in un video pubblicato sui social, ha commentato così la recente intervista di Fabio Fazio a Beppe Grillo: “Fabio Fazio, nel 2016, ha chiesto di essere cancellato dall’albo dei giornalisti. Ha fatto bene perché l’intervista che ha fatto l’altra sera a Beppe Grillo dimostra quanto sia distante da questo mestiere, dallo spirito di questo mestiere”.

Bocca ha poi aggiunto: “A Che Tempo Che Fa, Grillo ha parlato un po’ di tutto. Ha parlato di politica, di economia, di tecnologia, di nucleare… Però è mancata una domanda di Fazio che doveva assolutamente essere posta. Questa: ‘Caro Beppe Grillo, che cosa pensa delle recenti dichiarazioni di suo figlio Ciro, che è stato condannato in primo grado a 8 anni di carcere per violenza sessuale di gruppo, nelle quali ha dichiarato che non è suo onere verificare che la ragazza sia in grado di esprimere il proprio consenso?'”.

Riccardo Bocca ha concluso: “Questa domanda, probabilmente, è mancata per accordi che, immagino, siano stati presi prima da Fazio con Grillo. Fazio non ha sentito il dovere assoluto di porla e ha accettato comunque di fare probabilmente l’intervista perché non è un giornalista, ma un semplice padrone di casa televisivo”.

Cosa ha detto Grillo da Fazio

Nella puntata di Che Tempo Che Fa di domenica 22 novembre, Beppe Grillo ha parlato della causa per il simbolo del Movimento 5 Stelle che lo vede opposto a Giuseppe Conte: “A gennaio ci sarà forse un giudice che dirà che questo simbolo è mio. Se il giudice dice che il Movimento è mio me lo prendo e magari lo darò in uso ai minori di 25 anni”.

Sulla possibilità che Alessandro Di Battista fondi un partito, Grillo si è detto pronto ad aiutarlo: “Gli darei una mano domattina, è mio fratello minore”. Parole al miele anche per Luigi Di Maio: “Era il più bravo di tutti, fa il diplomatico e sono orgoglioso di lui”.

ANSA

La frase di Ciro Grillo

Ciro Grillo ha rilasciato alcune dichiarazioni a TeleNord, che hanno fatto scalpore.

Le parole del figlio di Beppe Grillo dopo la condanna in primo grado per violenza sessuale di gruppo: “Non è mio onere verificare se la ragazza è in grado di esprimere un consenso“.

Ancora Ciro Grillo: “L’alcol è preordinato al rapporto sessuale“.