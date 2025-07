Riccardo Boni morto a 17 anni a Montalto in una buca sulla spiaggia, il drammatico racconto del padre

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Riccardo Boni, 17 anni, ha perso la vita tragicamente sulla spiaggia di Montalto di Castro in una buca scavata con i fratellini per giocare durante una giornata di vacanza con la famiglia. A ricordare quei momenti di apprensione e dolore è il padre che in un’intervista spiega cosa è successo al figlio e come è stato ritrovato il suo corpo senza vita.

La ricostruzione del padre di Riccardo Boni

Il 17enne era con la sua famiglia in vacanza al camping California sulla litoranea di Montalto di Castro, in provincia di Viterbo. Riccardo era il fratello maggiore di quattro figli, aveva una sorellina di 14 anni e due fratellini di 8 e 5 anni.

Al Corriere della Sera il padre del ragazzo ha ripercorso i tragici momenti della morte del figlio e del suo ritrovamento. Nel pomeriggio di giovedì 10 luglio verso le 14.40 Riccardo Boni decide di costruire una buca nella sabbia sulla spiaggia libera di Montalto di Castro con l’intento di giocare con i suoi fratellini.

“Li tenevo a portata di vista, 2-3 metri” dichiara il padre del 17enne smentendo le accuse social di chi lo voleva dormire sul lettino mentre è accaduta la tragedia.

Riccardo era alto un metro e 75 e dalla buca si vedeva la testa.

Secondo il genitore, probabilmente per il caldo e la stanchezza, deve essersi accasciato senza avere il tempo di urlare.

Il ritrovamento del corpo senza vita

Nel frattempo i fratellini del ragazzo erano andati a giocare da un’altra parte mentre il 17enne era rimasto a continuare a scavare nella sabbia. L’ipotesi sarebbe quella che era intenzionato a creare una sorta di tunnel per far divertire ancora maggiormente i piccoli.

Probabilmente mentre scavava gli sarebbe franata addosso la sabbia della spiaggia di Montalto di Castro. La buca per effetto del crollo si sarebbe subito riempita intrappolando il giovane che non sarebbe riuscito a risalire.

Il padre ha iniziato a cercare il figlio e sarebbero trascorsi 40 minuti fino al ritrovamento del cadavere.

Il fratellino di 5 anni avrebbe indicato il punto nella sabbia in cui poi avrebbero iniziato a scavare i genitori ritrovando il corpo di Riccardo.

La procura di Civitavecchia ha aperto un fascicolo contro ignoti per la morte del 17enne come riporta ViterboNews24

Chi era Riccardo Boni, descritto dagli amici

Il giovane frequentava il Liceo Artistico Enzo Rossi al Tiburtino. I suoi compagni di scuola hanno pubblicato sul sito dell’istituto una lettera in memoria di Riccardo Boni che l’anno prossimo avrebbe fatto la maturità.

“Un ragazzo pieno di luce, entusiasmo e talento” lo descrive il preside Enrico Battisti, una parte di vita per l’intera scuola in cui aveva tantissimi amici.

“Ci mancherai, il tuo sorriso e la tua arte resteranno sempre con noi” le parole più toccanti dei compagni di Riccardo. Le grandi passioni del 17enne erano lo sport, andare in moto e in bicicletta.

Su YouTube pubblicava anche qualche video in mountain bike in giro per Roma.