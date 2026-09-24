Riccardo Bossi arrestato a Busto Arsizio, figlio di Umberto in carcere: appropriazione indebita, truffa e RdC

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Riccardo Bossi, il primo figlio del fondatore della Lega Umberto Bossi, è stato arrestato a Busto Arsizio, in provincia di Varese, in esecuzione di un provvedimento di cumulo pene per complessivi 5 anni e 9 mesi. Il provvedimento, firmato dal procuratore di Busto Arsizio Carlo Nocerino, è stato eseguito dai carabinieri che hanno raggiunto Bossi nella sua casa e lo hanno portato in carcere. Le condanne riguardano fatti del 2011 e 2020 per i reati di appropriazione indebita, truffa e indebita percezione del reddito di cittadinanza. Esclusa dal conteggio la condanna a un anno e 4 mesi per maltrattamenti nei confronti della madre.

Riccardo Bossi arrestato: il figlio di Umberto in carcere a Busto Arsizio

Riccardo Bossi è nato nel 1979 dal primo matrimonio di Umberto con Gigliola Guidali. A differenza del padre e del fratellastro Renzo, non ha mai avuto a che fare con il mondo della politica leghista.

Da giovanissimo si fece notare nel mondo dello sport come pilota di rally e nel settore dell’automobilismo.

ANSA

Le inchieste giudiziarie e il trasferimento in carcere

Negli ultimi anni, Riccardo è finito al centro della cronaca giudiziaria in diverse e articolate indagini.

La prima grande inchiesta in cui il suo nome ha fatto capolino, come riferisce la testata Il Giorno, è stata quella sull’uso improprio dei fondi pubblici della Lega Nord, in cui gli è stato contestato l’uso di denaro del partito per spese personali quotidiane e private.

Successivamente è finito in procedimenti penali legati a episodi di truffa, appropriazione indebita e all’indebita percezione del reddito di cittadinanza che gli sono costati l’arresto.

Le manette sono scattate nella giornata di mercoledì 23 settembre, quando è stato trasferito nel carcere di Busto Arsizio per scontare un cumulo pena di 5 anni e 9 mesi.

Notizia in aggiornamento…