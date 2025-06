Riccardo Bossi figlio di Umberto condannato a 16 mesi per maltrattamenti verso la madre Gigliola Guidali

Riccardo Bossi, figlio primogenito di Umberto, è stato condannato in primo grado a 16 mesi di carcere per maltrattamenti in famiglia. La giudice del Tribunale di Varese lo ha ritenuto colpevole di aver reiteratamente offeso e richiesto denaro alla madre, Gigliola Guidali: episodi che sarebbero sfociati nella violenza fisica. L’avvocato di Riccardo Bossi, che non si è mai presentato in aula durante il processo, ha annunciato ricorso in Appello.

Riccardo Bossi condannato per maltrattamenti alla madre

Come ricostruito da ANSA, i fatti risalirebbero al 2016, quando Riccardo Bossi viveva con la madre ad Azzate.

Nelle ultime udienze prima della condanna, la donna aveva raccontato come si fosse riappacificata col figlio, tanto che aveva già ritirato la querela contro di lui, facendo cadere l’accusa di lesioni.

Fonte foto: ANSA Riccardo Bossi accompagnato nel giorno del suo matrimonio dalla mamma Gigliola Guidali, prima moglie di Umberto Bossi, al loro arrivo presso la chiesetta alla Motta, a Varese: scatto del 27 agosto 2005

Per il reato di maltrattamenti in famiglia, però, si procede d’ufficio: per questo si è arrivati alla sentenza e alla condanna di 16 mesi.

Le liti per denaro e la violenza fisica contro Gigliola Guidali

A Riccardo Bossi è stato contestato un susseguirsi di offese e reiterate richieste di soldi alla madre, sfociate poi in episodi di violenza fisica.

In uno di questi, Gigliola Guidali sarebbe stata spinta contro un muro: in quell’occasione avrebbe sbattuto la testa.

Inoltre, Bossi Jr avrebbe minacciato anche la madre di vendere beni familiari.

La difesa del figlio di Bossi

La difesa ha sempre respinto ogni tipo di accusa.

Le motivazioni della sentenza, e quindi della condanna, saranno depositate entro 90 giorni.

Federico Magnante, avvocato di Riccardo Bossi, ha annunciato che sarà presentato ricorso in Appello.

Gli altri guai di Riccardo Bossi

A gennaio 2025, Riccardo Bossi era stato anche condannato a 2 anni e 6 mesi, con rito abbreviato, dal giudice per l’udienza preliminare (gup) del Tribunale di Busto Arsizio per aver indebitamente percepito il reddito di cittadinanza per alcuni mesi.