Riccardo Chailly torna alla Scala dopo il malore, applausi al direttore d'orchestra con standing ovation

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Standing ovation per Riccardo Chailly. Il pubblico del Teatro della Scala di Milano ha dedicato un lungo e caloroso applauso al direttore d’orchestra, tornato sul podio a tre giorni dal malore avvertito durante la seconda rappresentazione di Una lady Macbeth del distretto di Mcensk. Il maestro era stato costretto al ricovero in ospedale, ma è stato dimesso in buone condizioni di salute.

La standing ovation della Scala

Chailly è tornato subito a dirigere la sua orchestra, che aveva dovuto abbandonare nella serata di mercoledì 10 dicembre nel bel mezzo dell’opera di Dmitrij Shostakovic, già in scena per l’apertura della stagione della Scala con 11 minuti di applausi.

La standing ovation del pubblico è stata dedicata questa volta al maestro, accolto dall’affetto del teatro, tra gli orchestrali in piedi al suo ingresso.

ANSA

Il direttore d’orchestra della Scala, Riccardo Chailly

Il ritorno di Riccardo Chailly

Il suo ritorno nella serata di sabato 13 dicembre, a pochi giorni dal ricovero, era stato preannunciato subito dopo le dimissioni dal Centro Cardiologico Monzino di Milano.

Il 72nne direttore d’orchestra aveva passato la notte nell’istituto, ma la moglie Gabriella aveva già anticipato come i suoi valori fossero buoni in un messaggio mandato all’orchestra.

Il malore

L’opera alla Scala era stata sospesa per il malore avvertito da Chailly, alla fine del secondo intervallo di Una lady Macbeth del distretto di Mcensk, nonostante il maestro avesse manifestato segni di “stanchezza” già dal primo, decidendo comunque di resistere.

Dopo circa 40 minuti di attesa era arrivato l’annuncio dell’interruzione definitiva da parte del direttore artistico del Teatro, Paolo Gavazzeni, per “rispetto del maestro” e “vista la complessità della partitura”.

Da tempo Chailly è costretto a tenere sotto controllo i problemi cardiaci con cui convive: a febbraio ha dovuto rinunciare alla tournée della Filarmonica della Scala e già nel 2023 non aveva preso parte al concerto inaugurale del Festival di Lucerna a causa di una operazione dopo un malore.