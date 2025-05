Riccardo Claris morto accoltellato a Bergamo vicino allo stadio, rissa legata al tifo: l'aggressore ha 18 anni

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Un banale litigio si è trasformato in una rissa fatale. Dieci giovani hanno iniziato a scontrarsi, armati di catene e bastoni: è successo a Bergamo, in via dei Ghirardelli, non molto distante dallo stadio, nella notte tra sabato 3 e domenica 4 maggio. Tra i partecipanti allo scontro anche Riccardo Claris, tifoso dell’Atalanta originario di San Giovanni Bianco, morto a causa delle coltellate subite. Claris aveva 26 anni, il suo aggressore è appena maggiorenne.

Rissa tra tifosi a Bergamo

Nella notte tra sabato 3 e domenica 4 maggio, in via dei Ghirardelli, vicino allo stadio di Bergamo, è scoppiata una rissa tra tifosi.

Lo scontro, che ha coinvolto, stando alle prime informazioni, 10 ragazzi tutti italiani è nato per ragioni di tifo.

Al Corriere della sera un ragazzo che abita nella zona ha raccontato che, mentre rincasava, gli è stato chiesto: “Conosci l’interista, sai dove abita?”.

Altri testimoni raccontano di aver “sentito degli schiamazzi nei giardinetti” e qualcuno “urlare ‘basta’”. Forse era qualcuno che richiamava al silenzio.

Un’abitante del posto, dalla finestra, ha sentito le parole “ha un coltello!”, ma non si è affacciata per paura. Sotto il palazzo, nel frattempo, si consumava la tragica rissa.

Riccardo Claris morto a 26 anni

Il litigio si è trasformato in rissa e i giovani partecipanti si sono velocemente armati di catene e bastoni.

Sembra, riporta il Corriere di Bergamo, che uno di loro sia salito in casa per poi tornare in strada armato di un coltello.

Proprio a causa dei fendenti ricevuti alla schiena è morto Riccardo Claris.

La vittima aveva 26 anni ed era un tifoso dell’Atalanta, originario del comune bergamasco di San Giovanni Bianco, in Val Brembana.

All’arrivo dell’ambulanza e dell’automedica, le condizioni del giovane erano ormai gravissime e a nulla sono valsi i soccorsi.

Appena maggiorennel’aggressore

Tra i litiganti anche due fratelli e sembrerebbe che sia stato uno di loro, per difendere il fratello, ad aver recuperato l’arma da taglio.

Al momento non è stato comunicato alcun fermo, ma sono state avviate le indagini per omicidio da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Bergamo.

Le prime ricostruzioni affermano che sarebbe stato un 18enne a sferrare le coltellate mortali a Claris.

Il ragazzo, ancora sul posto all’arrivo delle forze dell’ordine, si sarebbe consegnato volontariamente ai carabinieri.

Gli inquirenti stanno svolgendo gli accertamenti necessari a ricostruire la dinamica degli eventi.

In corso le procedure di identificazione dei partecipanti alla rissa e l’individuazione del responsabile della morte di Riccardo Claris.