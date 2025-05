Riccardo Claris ucciso a Bergamo, l'appello di Paolo Crepet ai giovani: "Scappate, non c'è più futuro"

“Giovani, scappate”. È il consiglio tranchant dello psichiatra Paolo Crepet che ha commentato quanto accaduto a Bergamo nella notte tra il 3 e il 4 maggio quando Riccardo Claris, 26 anni, è stato accoltellato a morte in una rissa tra tifosi dell’Atalanta e dell’Inter. A sferrare il fendente con un coltello da cucina è stato un ragazzo di 18 anni.

Paolo Crepet commenta la morte di Riccardo Claris: “Scappate dall’Italia”

“Vorrei invece dare un consiglio a questa generazione travolta da un’ondata di violenza senza precedenti: scappate”. Così Paolo Crepet in un’intervista concessa al Quotidiano Nazionale.

Lo psichiatra non ha fatto distinzioni sul luogo di destinazione. “Dove? A Dublino, a Berlino, dove vi pare. Cercate una via d’uscita su un volo low cost, come i bisnonni sul piroscafo per New York. Tentate uno scarto coraggioso. Non me la sento di convincere un ventenne a restare in un Paese dove non esiste più il futuro“.

Fonte foto: IPA Lo psichiatra Paolo Crepet

Non è la prima volta che il sociologo critica con durezza il Bel Paese, sostenendo che in questo momento in Italia non vengono garantite condizioni ideali per pensare al futuro.

“Tornate solo quando ci saranno condizioni chiare ed evidenti per restare: uno stipendio dignitoso, un appartamento a 500 euro da dividere con un amico, la possibilità di moltiplicare chance e motivazioni”, ha aggiunto lo psichiatra.

Furto del futuro graduale, la riflessione di Crepet

Crepet ha parlato di un “furto graduale” di futuro, di “stillicidio”. Ha poi detto che la violenza c’è sempre stata ma che in questo momento “ha cambiato passo”.

Con la mente è tornato alla sua giovinezza, quando i “magistrati venivano ammazzati per strada”. “Però – ha riflettuto – accanto al nichilismo di qualcuno resisteva il sogno di altri”.

Secondo Crepet i ragazzi di oggi “sono uccisi dalla frustrazione anche se non muoiono di coltello”, in quanto molti partirebbero già sconfitti in partenza, credendo che non possono avere un futuro dignitoso.

Il professore ha inoltre fatto un paragone con l‘estero, affermando che in Italia una ragazza che lavora in cucina dieci ore al giorno ha uno stipendio 1.300 euro al mese, mentre a Dublino, per la medesima professione, si guadagna il doppio “senza sentirsi sfruttati e con la gioia di fare, crescere, sbalordire se stessi”.

Lo psichiatra: “Uno che muore davvero, mille muoiono per metafora”

Crepet ha consigliato ai giovani di stare anche “alla larga dalla cronaca e dalle statistiche: per uno che muore davvero, mille muoiono per metafora”.

Secondo lo psichiatra non c’è altra via che la fuga. “Resta chi non ha il sogno – ha aggiunto -, quelli che si prendono una coltellata alle 4 del mattino, chi conosce solo la paura e non la gioia”.

“È una selezione darwiniana già conosciuta agli inizi del ‘900, i coraggiosi che partivano per sfuggire alla miseria hanno costruito l’America. Lo stiamo facendo di nuovo. E l’Italia si svuoterà”, ha concluso Crepet.