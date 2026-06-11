Riccardo De Rinaldis, l’intervista all’attore: “Quando vivi con una maschera non sei libero”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono ragazzi che inseguono un sogno. E poi ci sono ragazzi che, inseguendo un sogno, finiscono per inseguire sé stessi, come Romeo, il protagonista del film Frammenti, al cinema dall’11 giugno. Viene da un mondo duro, sporco, privo di colori. Un mondo che il film racconta attraverso il bianco e nero di una periferia romana dove il futuro sembra qualcosa che riguarda sempre qualcun altro. Poi arriva la danza. Arriva la possibilità di immaginarsi diverso. Arrivano i colori, le luci, il viaggio, la competizione, il desiderio di diventare qualcuno. Ma soprattutto arriva una domanda che riguarda tutti, ben oltre il palcoscenico: che cosa succede quando la persona che siamo non coincide ancora con quella che vorremmo essere? In fondo Frammenti parla di questo. Della distanza tra identità e desiderio. Tra ciò che il mondo si aspetta da noi e ciò che sentiamo di essere. Delle maschere che indossiamo per proteggerci e del coraggio necessario per toglierle. È forse per questo che il volto di Romeo trova in Riccardo De Rinaldis un interprete particolarmente credibile. Classe 2000, protagonista negli ultimi anni di produzioni importanti come Mameli – Il ragazzo che sognò l’Italia, Vivere non è un gioco da ragazzi e Luce dei tuoi occhi, Riccardo De Rinaldis appartiene a quella generazione cresciuta sotto lo sguardo costante degli altri. Una generazione che ha imparato presto a convivere con il confronto, con il giudizio e con l’idea di dover continuamente dimostrare qualcosa. Eppure, durante quest’intervista esclusiva per Virgilio Notizie, emerge soprattutto altro. Emerge un ragazzo che parla spesso di paura ma ancora più spesso di libertà. Che racconta l’insicurezza senza trasformarla in una posa. Che ammette di aver inseguito per anni la perfezione per poi scoprire che la vera conquista è imparare a stare bene. Che riflette sulla necessità di piacere agli altri e sulla fatica di concedersi il diritto di essere semplicemente sé stessi. L’impressione è che il viaggio di Romeo e quello di Riccardo De Rinaldis si incontrino proprio lì, nel punto in cui il talento smette di essere una dimostrazione e diventa una forma di verità. Ne nasce una conversazione che parte dal cinema e dalla costruzione di un personaggio, ma finisce inevitabilmente per parlare di identità, amore, fallimento, desiderio, paura e crescita. Perché a volte i film più sinceri non raccontano soltanto una storia. Raccontano il momento preciso in cui una persona smette di rincorrere un’immagine di sé e comincia, finalmente, ad abitarsi.

Prima di tutto, come sta?

“Bene. Sono molto emozionato perché oggi (9 giugno, ndr) si tiene l’anteprima del film Frammenti. Stamattina ho anche scritto un messaggio nel gruppo che condividiamo con il cast e parte della troupe. Ho invitato tutti a godersi questa giornata perché, in fondo, è il nostro momento. Il lavoro che dovevamo svolgere è stato portato a termine; ora non resta che lasciar andare la tensione accumulata e vivere appieno queste emozioni. Si tratta di emozioni positive, naturalmente, ma anche molto intense. Solo adesso sto realizzando fino in fondo alcuni aspetti di questa esperienza. Per esempio, vedere la promozione del film in giro per la città, ritrovarmi sui cartelloni pubblicitari o sugli autobus. I miei amici continuano a chiedermi: ‘Ti rendi conto che il tuo volto è su un autobus?’. Rispondo di sì, ma probabilmente cerco anche di non soffermarmi troppo su questo aspetto, perché non voglio perdere il contatto con la realtà. Preferisco restare con i piedi per terra e osservare come andranno le cose. La speranza è semplicemente che il film raggiunga il maggior numero possibile di spettatori e che il pubblico riesca a divertirsi e a emozionarsi tanto quanto noi ci siamo emozionati nel realizzarlo”.

Nel film, è Romeo, il protagonista. Che cosa ha rappresentato per Riccardo De Rinaldis?

“Romeo ha rappresentato una sfida enorme sotto molti aspetti. La prima difficoltà è stata senza dubbio la danza. È un’arte che ho sempre amato profondamente, ma che non avevo mai studiato in modo strutturato. Non avevo mai seguito lezioni. Eppure, l’ho sempre sentita molto vicina. Scherzo spesso dicendo che forse, in una vita precedente, ero un ballerino, perché ho sempre avuto una sensibilità particolare per il ritmo. Ricordo che il mio insegnante di canto mi diceva che scandivo i tempi come farebbe un ballerino e non come un cantante. Per questo avvertivo una forte responsabilità: desideravo che quell’aspetto risultasse credibile e rispettoso nei confronti di una disciplina che ammiro profondamente. Poi c’era tutto il lavoro psicologico sul personaggio. Romeo porta dentro di sé una rabbia repressa molto intensa. Siamo diversi sotto molti aspetti, ma esistono anche alcuni punti di contatto. In lui c’è una profondità che viene costantemente nascosta. È una persona che si protegge e che, in parte, è stata costretta a costruirsi una maschera dall’ambiente in cui è cresciuta. Talvolta ci si difende per proteggere sé stessi, altre volte per tutelare le persone che si hanno accanto. La vera sfida è stata proprio questa. Sono una persona molto trasparente: dai miei occhi si comprende subito ciò che provo. Giorgio Caporali e Bianca Marcelli, i due registi, me lo facevano notare spesso durante il lavoro. In alcune scene emergeva troppo Riccardo e loro mi fermavano dicendo: ‘No, devi essere più chiuso, più represso, più trattenuto’. Avevano ragione. Dovevo riportarmi continuamente in quella condizione, perché Romeo vive così per tutto il film. Era fondamentale che mostrasse determinate fragilità soltanto ad alcuni personaggi. Con Ele lascia emergere alcune parti di sé, con Leo altre, con Joel altre ancora. Con Vittoria, invece, mantiene quasi sempre una maschera impenetrabile. Tutto questo lavoro di contenimento è stato impegnativo, ma anche estremamente stimolante. Per un attore è straordinario avere l’opportunità di interpretare qualcuno profondamente diverso da sé”.

Da protagonista, avverte il peso di sostenere un film sulle sue spalle?

“Sì, si avverte molto. Si percepisce perché si desidera rendere giustizia a ciò che è stato scritto. Si vuole essere all’altezza del personaggio che si è studiato e imparato a conoscere durante la preparazione. Detto questo, quando si lavora con una squadra che condivide il percorso, quel peso diventa più leggero. Non direi che tutti tifino per te, ma sicuramente lavorano al tuo fianco. E questa è una differenza enorme. Le prime esperienze da protagonista sono inevitabilmente quelle che mettono maggiormente alla prova. Oggi ho accumulato qualche anno di esperienza in più e mi è capitato di interpretare altri ruoli centrali, quindi conosco meglio determinate dinamiche. Resta il fatto che sono una persona molto ansiosa e perfezionista: ho sempre il desiderio di dare il massimo. Una delle caratteristiche che ho apprezzato di più su questo set è stata la possibilità di avere spazio. Spesso noi attori siamo quasi intimoriti dal chiedere un’altra ripresa, perché sappiamo che il tempo è limitato e che bisogna procedere rapidamente. Anche qui il tempo non era infinito, ma la priorità era la verità della scena. Non si trattava semplicemente di recitare bene. Si trattava di essere autentici, di seguire ciò che si provava in quel momento e di trovare la verità del personaggio”.

Qual è stata la verità più profonda che da Riccardo è passata a Romeo?

“Sulla carta Romeo era già un personaggio molto complesso. Tuttavia emergevano soprattutto la rabbia e gli aspetti più duri del suo carattere. Sentivo il bisogno di ricordarmi continuamente che dietro quella rabbia c’era una persona. Una persona che aveva vissuto dei traumi, che era cresciuta in un determinato contesto e che portava con sé delle ferite. L’umanità che ho cercato di trasferire al personaggio nasce soprattutto dai momenti che condivide con Ele: le scene di leggerezza, complicità e divertimento. In quelle sequenze c’è molto di me. Nonostante la leggerezza non mi appartenga naturalmente, quando sto bene con qualcuno e mi sento a mio agio emerge una parte più luminosa e spontanea del mio carattere. Ho voluto regalare questa dimensione a Romeo perché mi sembrava il modo migliore per renderlo una persona reale e non soltanto un ragazzo arrabbiato”.

Perché afferma che la leggerezza non è una caratteristica che le appartiene naturalmente?

“Perché sono una persona molto cerebrale. La mia psicologa me lo ripete spesso. Trascorro molto tempo immerso nei miei pensieri. Rifletto continuamente su ciò che gli altri possono pensare di me, su come vengo percepito e sull’impressione che lascio. Sto lavorando molto su questo aspetto, ma è una tendenza che ho sempre avuto. A volte finisco per adattarmi a ciò che immagino gli altri si aspettino da me. La verità è che non dovrebbe funzionare così. A un certo punto bisogna imparare a dare meno peso a certi giudizi. È la propria vita e spetta a ciascuno viverla. In questo senso considero questa una delle grandi sfide della mia esistenza. Voglio imparare a superare questi pensieri e a non permettere che condizionino le mie scelte”.

Quante ore di danza ha dedicato alla preparazione del ruolo?

“Tantissime. È stata una scelta personale. Sono stato scelto per il film circa tre settimane prima dell’inizio delle riprese, un periodo davvero molto breve. Per questo ho deciso di dedicarmi completamente alla preparazione. Devo ringraziare il Balletto di Roma e il Balletto di Lecce, che mi hanno aiutato a entrare in contatto con due insegnanti straordinarie. Una di loro è la madre della mia migliore amica, Stella Maya Epifani. A un certo punto ho deciso di trasferirmi in Puglia per circa una settimana e mezza e dedicarmi esclusivamente allo studio della danza. Per almeno due settimane mi sono allenato quasi ogni giorno per diverse ore. Dovevo acquisire il senso del ritmo, familiarizzare con la sbarra e raggiungere una credibilità minima nei movimenti. Era fondamentale che il pubblico credesse a ciò che vedeva. Naturalmente il cinema offre anche strumenti che aiutano a rendere tutto più fluido, ma sentivo che la danza meritasse il massimo rispetto e ho voluto dedicarle tutta l’attenzione possibile”.

Foto: Simone Paccini / US: MPunto Comunicazione

La danza è una forma d’arte molto diversa da quella a cui è abituato. Che cosa le ha permesso di scoprire questo universo?

“In realtà, credo che tutto abbia origine molto tempo fa. Sono cresciuto circondato dall’arte nelle sue forme più diverse e ho sempre provato una forte attrazione per tutto ciò che riguarda l’espressione artistica. Da bambino, per esempio, cantavo insieme a mia sorella. Ricordo ancora quando ci esibivamo davanti ai parenti. Erano momenti semplici, ma l’arte è sempre stata presente nella mia vita. La danza, invece, è arrivata più tardi. Durante il lavoro sulle due stagioni della serie Mediaset Luce dei tuoi occhi ero costantemente a contatto con ragazze che studiavano danza. In quel periodo ho conosciuto anche Stella Maya, che aveva iniziato a danzare da bambina e che già in giovane età aveva maturato esperienze internazionali. Frequentandola e osservando più da vicino quel mondo, ho iniziato a guardarlo con occhi diversi. Poi è accaduto anche qualcosa di molto semplice: l’algoritmo dei social ha cominciato a propormi sempre più contenuti legati alla danza. Video, esibizioni, allenamenti. E ogni volta pensavo la stessa cosa: che straordinaria forza espressiva. A colpirmi erano soprattutto la disciplina e la dedizione. Per questo considero la danza così affascinante. È una forma d’arte che possiede una componente atletica straordinaria. So che non viene definita uno sport, ma ai miei occhi rappresenta un equilibrio perfetto tra espressione artistica e preparazione fisica. C’è qualcosa di magnetico nel vedere una persona eseguire un gesto estremamente complesso e farlo apparire semplice. In fondo accade anche con gli atleti. Quando si guardano le Olimpiadi si ha quasi l’impressione che certe imprese siano normali. Si pensa che sembrino facili, poi ci si rende conto dell’enorme lavoro che c’è dietro e si comprende che non lo sono affatto. Ciò che mi ha colpito della danza è stato proprio questo: il livello di dedizione necessario per raggiungere determinati risultati. E sì, lo ammetto, crescendo ho seguito anche programmi come Amici. Guardandoli si finisce inevitabilmente per assumere il ruolo del giudice. Ci si ritrova a pensare: ‘Questo è molto bravo’, ‘quest’altro meno’, senza rendersi davvero conto di quanta preparazione e quanti sacrifici si nascondano dietro quel percorso”.

Considerato che per questo film ha dovuto praticarla intensamente, la danza l’ha aiutata a entrare maggiormente in sintonia con il suo corpo? Le ha permesso di superare qualche blocco?

“Devo essere sincero: durante la preparazione del film non è stato esattamente così. Quando si inizia una disciplina completamente nuova si parte inevitabilmente dalle basi. E le basi sono soprattutto struttura. Bisogna pensare costantemente alla posizione delle dita, delle braccia, del busto. Occorre tenere a mente una serie di dettagli tecnici. Per questo motivo, in quella fase, il mio rapporto con la danza è stato soprattutto mentale. Ero concentrato sull’esecuzione corretta dei movimenti. Pensavo alla coreografia, alla tecnica, alla necessità di svolgere al meglio ciò che mi veniva richiesto. Detto questo, ho vissuto anche altre esperienze legate al movimento e alla musica nelle quali l’obiettivo era lasciarsi andare. In quei contesti ho percepito molto di più il potere liberatorio della danza. Perché, in generale, credo che la danza sia proprio questo: libertà. Lo noto anche nella vita quotidiana. Quando vado a ballare, per esempio, avverto chiaramente una differenza tra il prima e il dopo. Mi sento più leggero, più sereno. È come se liberassi un’energia che altrimenti rimarrebbe trattenuta. Ho l’impressione che il corpo accumuli facilmente tensioni e pensieri e che il movimento aiuti a scioglierli. Durante la preparazione di Frammenti, però, il lavoro è stato principalmente legato alla disciplina e alla struttura. Per certi versi, un approccio quasi matematico”.

A un certo punto della storia, Romeo subisce un incidente che lo costringe a rivedere completamente le priorità della propria vita. Ha compreso che cosa accade psicologicamente quando qualcosa ci impedisce di fare o di essere ciò che sentiamo di essere?

“Sì, credo di averlo compreso. Anche perché, a volte, sono il primo a impedirmi di essere davvero me stesso. È un tema sul quale rifletto molto. Credo riguardi molte persone della mia generazione. Viviamo in una società piena di voci, aspettative e modelli da seguire. I social, per esempio, spesso spingono a trasformarsi in qualcuno che non si è davvero. Suggeriscono continuamente come si dovrebbe apparire, comportarsi o diventare. Per questo il tema dell’impossibilità di essere sé stessi, o di non poter fare ciò che si ama, è particolarmente significativo. Credo che molti giovani possano riconoscersi in questa sensazione. Durante il lavoro sul film ne abbiamo parlato spesso anche con Giorgio Caporali. Lui ha vissuto personalmente un incidente che lo ha costretto a rimanere fermo per molto tempo a causa di un problema alla schiena. Giocava a calcio e conosce bene quel senso di impotenza. Anche nel mio piccolo riesco a comprenderlo. Basta una situazione apparentemente banale: quando ho un problema fisico e non posso andare in palestra, che per me rappresenta una valvola di sfogo importante, percepisco immediatamente quanto una limitazione possa pesare. È una sensazione molto frustrante. Ci si trova di fronte a qualcosa che non si può controllare e, in qualche modo, si deve imparare ad accettarlo. Per questo trovo molto bello il percorso di Romeo. Al di là di tutto ciò che gli accade, il film racconta anche la forza della volontà. Racconta come, quando si investono davvero energie e determinazione in un obiettivo, sia possibile arrivare molto lontano. Per me il messaggio è proprio questo: la mente possiede un potere enorme. Romeo lo dimostra continuamente nel corso della storia. Anche quando la vita sembra avergli sottratto qualcosa di fondamentale, continua a cercare un modo per andare avanti, adattarsi e reinventarsi”.

Qual è l’obiettivo che lei ha inseguito con maggiore determinazione e che ha voluto raggiungere a tutti i costi?

“Diventare il protagonista di un film. Se penso al Riccardo di cinque anni fa, o addirittura di quasi dieci anni fa, era un sogno enorme. Lo desideravo così intensamente che, a volte, finiva persino per farmi soffrire. Mi capitava di stare male perché non riuscivo a realizzarlo. Poi, crescendo, si comprende che ogni traguardo richiede tempo. Servono studio, esperienza, una certa dose di fortuna e, soprattutto, una grande determinazione. Oggi mi rendo conto che sto facendo esattamente ciò che sognavo allora. Ed è un privilegio che non considero affatto scontato”.

Col senno di poi, è riuscito a capire quale fosse il vero ostacolo che le impediva di raggiungere prima quel traguardo?

“L’inesperienza. Credo sia una risposta semplice, ma estremamente sincera. Ho terminato il liceo e, quasi immediatamente, ho iniziato a lavorare. È successo grazie a una combinazione di opportunità, fortuna e al fatto che il provino per il mio primo progetto è andato bene. Ricordo quel momento come un passaggio netto: finisce la maturità, si chiude una fase della vita e ne comincia subito un’altra. Da quel momento, però, si torna a essere studenti. Questo è un mestiere nel quale bisogna rimanere studenti il più a lungo possibile. Occorre assorbire tutto ciò che si incontra. Bisogna essere una spugna. Ogni set, ogni collega, ogni regista e ogni esperienza possono insegnare qualcosa. Poi c’è il lavoro personale: si studia da soli, si frequentano corsi, si incontrano persone, si osserva, si sperimenta. Alla fine è la vita stessa a formarti. In un mestiere come il nostro, la crescita passa inevitabilmente attraverso l’esperienza”.

In Frammenti c’è un tema molto forte legato alla famiglia e alle aspettative. In una scena particolarmente intensa Romeo comunica una notizia importante ai suoi familiari e si percepisce una forte pressione attorno a lui. Le è mai capitato di vivere qualcosa di simile? Ha mai avvertito aspettative da parte della famiglia, dei colleghi, dei coetanei o dell’ambiente che la circondava?

“In realtà, in quella scena, la pressione appartiene soprattutto a Romeo. È qualcosa che vive lui. Per quanto riguarda me, con il tempo ho compreso una cosa: non ho mai avvertito una pressione proveniente dall’esterno. La pressione nasceva dentro di me. Ero io a costruirla. Ero io a crearmi questa sorta di cappa sulla testa, questa esigenza costante di ottenere risultati, di eccellere, di essere perfetto. Continuavo a ripetermi che dovevo essere pronto, dimostrare di essere all’altezza e riuscire in ogni situazione. Anche in quelle per le quali non possedevo ancora gli strumenti necessari. Perché, nella mia mente, sentivo il bisogno di essere approvato dagli altri. Oggi sto imparando che non funziona così. Bisogna andare bene prima di tutto a sé stessi. Bisogna avere il coraggio di essere autentici. E se, in un determinato momento, non si è ancora in grado di fare qualcosa, va bene comunque”.

C’è stato un episodio preciso che le ha fatto capire che non è sempre necessario dimostrare qualcosa?

“Adesso mi viene in mente un aneddoto piuttosto divertente. Nell’ultimo progetto che ho girato, una serie destinata alla Rai e intitolata provvisoriamente Una di noi, interpreto un atleta. La storia racconta il percorso di alcuni ragazzi con esperienze di vita particolari. C’è una ragazza tetraplegica, una ragazza ipovedente e il mio personaggio sviluppa un legame molto forte con quest’ultima. Entrambi siamo atleti e io corro accanto a lei nel ruolo di guida. Verso la fine delle riprese stavamo girando una scena notturna che prevedeva una gara sui 400 metri. Per le sequenze più impegnative avevamo a disposizione delle controfigure. Io, però, fedele alla mia testardaggine, ho deciso di eseguire tutto personalmente. Il risultato è stato che, al termine di quei 400 metri, sono arrivato praticamente allo svenimento. Ed è lì che ho avuto una piccola illuminazione. Mi sono detto: ‘Forse è giusto che la controfigura faccia il lavoro della controfigura’. Perché avevo ampiamente superato i miei limiti. Non è che non mi fossi preparato, ma bisogna essere realistici: gli atleti svolgono quel lavoro da anni e possiedono una preparazione specifica. Continuavo a convincermi che ce l’avrei fatta senza difficoltà. In realtà non era così. Quell’esperienza mi ha insegnato che, a volte, bisogna accettare i propri limiti. Dopotutto, il mio mestiere è fare l’attore, non l’atleta”.

Quella è la classica voglia di dimostrare di esserne all’altezza…

“Per fortuna, col senno di poi, riesco anche a sorriderci sopra. I miei amici erano presenti e si sono fatti una bella risata insieme a me. Anche il regista. Sì, quella spinta nasceva proprio dal desiderio di dimostrare a me stesso di poter affrontare qualsiasi sfida”.

Quando affronta queste sfide, quale ambizione la guida? Il desiderio di diventare la migliore versione di sé stesso oppure la necessità di dimostrare di essere in grado?

“All’inizio era sicuramente la necessità di essere perfetto. Volevo essere preciso. Volevo essere all’altezza. Anzi, la parola che userei è proprio ‘giusto’. Oggi, però, sto iniziando a capire che il concetto di ‘giusto’ è molto relativo. Non esiste una misura assoluta e molte valutazioni dipendono dal punto di vista di chi osserva. Adesso ciò che mi guida è soprattutto la ricerca della felicità. Voglio stare bene. Naturalmente continuo ad avere obiettivi e sogni molto ambiziosi, ma devono essere compatibili con il mio benessere. Non voglio più vivere un desiderio in modo ossessivo. Se qualcosa non arriva nel momento in cui l’avevo immaginata, probabilmente arriverà in un’altra forma. E magari sarà proprio quella più adatta a me”.

Tra questi sogni immagino ci sia anche il successo. Che significato ha per lei questa parola?

“Naturalmente sogno in grande: voglio vincere un Oscar. Se non si punta in alto, che senso ha sognare? Allo stesso tempo, però, se mi chiedesse di definire davvero il successo, oggi farei più fatica a farlo. C’è certamente una parte di me che continua a rincorrerlo. Negli ultimi anni, però, sto comprendendo che esistono anche altri aspetti fondamentali. Per esempio continuare a essere uno studente. Continuare a crescere. Continuare a imparare. Per me il successo significa anche arrivare sul set e riuscire a godermi davvero ciò che sto vivendo. Spesso siamo lì, ma la mente corre contemporaneamente in mille direzioni. Pensiamo alle scene del giorno successivo, alle settimane che verranno, oppure a ciò che abbiamo girato il giorno prima. Magari ci fissiamo su una scena e ci chiediamo per ore se sia riuscita bene oppure no. Invece dovremmo essere presenti. Dovremmo vivere pienamente quel momento. Per me il successo è riuscire a godermi il mio lavoro nel modo più autentico e consapevole possibile”.

Se il passato è pieno di rimpianti e il futuro di ansie, quali sono i suoi rimpianti?

“Oggi tendo a pensare che tutto accada per una ragione. Ci credo davvero. Per questo faccio fatica a parlare di rimpianti nel senso più profondo del termine. Certo, guardandomi indietro, penso che in alcune relazioni avrei potuto comportarmi diversamente. Avrei potuto dialogare di più. Avrei potuto affrontare determinate situazioni con maggiore maturità. Però ero anche più giovane. E quando si è giovani non sempre si possiedono gli strumenti necessari. Quello che posso dire è che negli ultimi anni sono cresciuto molto dal punto di vista relazionale. Ho imparato molto”.

E qual è, invece, la sua paura più grande per il futuro?

“Perdere le persone che amo. Senza alcun dubbio”.

Il suo percorso professionale ha mai condizionato le relazioni personali?

“Sì, in parte è successo. C’è stato un periodo, e sotto alcuni aspetti è ancora così oggi, in cui ho messo la carriera davanti a molte altre priorità. Forse anche in modo egoistico. L’ho fatto perché sentivo il bisogno di costruire una stabilità. Nella mia mente era necessario creare basi solide prima di edificare tutto il resto. Questo non significa che abbia rinunciato alla vita sociale o agli affetti. Assolutamente no. Però ho investito moltissime energie nel lavoro. L’ho fatto per me, ma in un certo senso anche per le persone che mi stanno accanto. Sentivo che soltanto costruendo una certa stabilità avrei potuto essere più presente e offrire qualcosa di concreto anche nelle relazioni. Ho sempre avuto la sensazione che, senza fondamenta solide, tutto rischiasse di crollare”.

Le persone che aveva accanto hanno sempre compreso questa esigenza?

“Nell’immediato, non sempre. Però sono una persona che sente un forte bisogno di chiudere i cerchi. Per me è importante arrivare a un chiarimento, trovare un punto d’incontro, comprendere l’altro e farmi comprendere. Magari sul momento ci si può arrabbiare. Si può persino arrivare a provare rancore. Poi, però, sento sempre il bisogno di tornare a parlare, di chiedere scusa quando è necessario, di confrontarmi e provare a ricucire. Non sempre è possibile. Mi è capitato recentemente. E, in questo momento, non sento nemmeno l’urgenza di trovare una soluzione immediata. Forse perché, come dicevo prima, ogni cosa richiede il proprio tempo. A volte certi eventi fanno semplicemente parte della vita. Sono esperienze dalle quali bisogna imparare. Possiamo chiamarli nodi karmici, se vogliamo. Situazioni che ritornano e che ti costringono a guardarti dentro, a comprendere qualcosa di più su te stesso. Evidentemente esistono rapporti destinati a proseguire il loro cammino e altri che, almeno per un tratto di strada, hanno bisogno di fermarsi”.

Ci siamo incontrati per la prima volta circa tre anni fa per parlare di lavoro, proprio come oggi. Come vive i periodi in cui il lavoro manca? Quando non è sul set, come alimenta la sua esigenza artistica?

“Canto. Davvero, canto moltissimo. È uno dei modi che utilizzo per esprimermi e anche per staccare la mente. Ho bisogno di dedicarmi ad attività che mi permettano di scaricare energia. Come dicevamo prima, tendo a vivere molto nei miei pensieri e sento la necessità di riequilibrare questa dimensione. Per esempio medito molto. Mi piace tantissimo meditare. È uno dei pochi momenti in cui cerco davvero di non pensare a nulla e di restare semplicemente nel presente. È uno spazio che dedico a me stesso e che mi aiuta a rimanere nel qui e ora”.

Nietzsche scriveva che bisogna avere un caos dentro di sé per generare una stella danzante. Se quella stella danzante è l’artista, l’attore o il professionista, che forma assume il caos dentro Riccardo De Rinaldis?

“Quando penso al caos immagino un insieme di elementi disordinati, una forza che cerca continuamente un equilibrio. Per molti anni il mio motore principale è stata l’insicurezza. L’insicurezza di sentirmi sbagliato. È stata quella voce che mi spingeva costantemente a dimostrare qualcosa. Agli altri, per convincerli che non ero insicuro. A me stesso, per provare di essere all’altezza e di avere il mio posto. Viviamo in un mondo in cui si ricevono continuamente giudizi e opinioni. Le persone ti osservano, ti valutano e si costruiscono un’idea di te. Sono una persona che vive le emozioni in modo molto profondo. Non in maniera estrema, ma certamente intensa. Credo che il mio lavoro sia stato proprio questo: prendere quella profondità emotiva, quella passione e quell’energia e trasformarle in qualcosa di armonico. Trasformare il caos in espressione. Prima di tutto imparando a esprimerlo con me stesso, trovando il coraggio di riconoscerlo e raccontarlo. Poi utilizzandolo nell’arte. Perché, alla fine, tutto è vita. Ogni esperienza può diventare materia creativa. Tutto ciò che hai vissuto, osservato, ascoltato o perfino immaginato può trasformarsi in una storia da raccontare”.

Questa insicurezza nasceva da lei oppure è stata alimentata anche dal mondo esterno?

“Sicuramente il mondo esterno ha avuto un peso. Penso soprattutto ai social. Ho un rapporto molto particolare con i social: li amo e li detesto allo stesso tempo. Li amo perché possono essere uno svago, uno strumento di comunicazione e persino una forma di intrattenimento. Li detesto perché spesso insinuano idee che non corrispondono alla realtà. Quello che vediamo online non è la vita vera. Vediamo delle vetrine. Magari una persona pubblica una fotografia sorridente insieme agli amici e pochi minuti prima ha litigato con qualcuno oppure sta attraversando un momento difficile. Non possiamo saperlo. Eppure continuiamo a confrontarci con immagini che sembrano perfette. Questo vale anche per il fisico e per l’aspetto esteriore. Penso a ciò che accade continuamente sui social. Mi viene in mente il caso di Ariana Grande: molte persone hanno iniziato a commentare e criticare il suo aspetto fisico, il suo corpo, il modo in cui appare oggi. La verità è che nessuno sa davvero che cosa stia vivendo un’altra persona. Nessuno può conoscere il percorso psicologico, emotivo o personale di qualcun altro. Eppure siamo tutti prontissimi a giudicare. Per questo credo che molte delle mie insicurezze siano nate e cresciute anche attraverso il giudizio altrui. La differenza è che, a un certo punto, ho cercato di trasformare quell’energia in una spinta propulsiva anziché in un ostacolo”.

C’è stato un commento o un giudizio che l’ha ferita più di altri?

“Sì. Leggere frasi come: ‘Sei un cane, non sei capace’. Mi è capitato. Ricordo commenti di questo tipo letti sui social, soprattutto su Twitter. Oggi riesco a guardare la questione con maggiore lucidità. Ognuno ha il diritto di avere la propria opinione. Quando si è giovani, però, certi giudizi arrivano in modo diverso. Ti colpiscono. Ti portano a pensare: ‘Forse hanno ragione. Forse non sono abbastanza bravo. Forse dovrei smettere’. Poi, fortunatamente, entrano in gioco altri fattori. La famiglia. Gli amici. E il lavoro che fai su te stesso. A un certo punto torni a chiederti perché hai iniziato. E la risposta, nel mio caso, è sempre stata molto semplice: perché mi piace farlo. Perché amo questo mestiere. C’è poi un’altra verità importante: si può sempre migliorare. In qualsiasi ambito. Nulla sarà mai perfetto. E soprattutto non si potrà mai piacere a tutti. Prima o poi bisogna accettarlo”.

In fondo, sbaglia soltanto chi prova a fare, a raggiungere un obiettivo…

“È così che la vedo. Se imbocchi una strada e a un certo punto trovi un muro, non significa che il viaggio sia stato inutile. Hai semplicemente scoperto che quella direzione non era la più adatta. Allora cambi percorso. Ti adatti. Cerchi un’altra via. Ma continui a camminare. L’errore fa parte della crescita. Anche perché la paura di sbagliare è sempre presente. Io credo però che siamo qui proprio per affrontarla. Non per evitarla”.

Che cosa le piace condividere con le oltre settantamila persone che la seguono sui social?

“Mi piace condividere una sorta di backstage della mia vita. Apprezzo molto i cosiddetti ‘dump’, quei post composti da immagini diverse che raccontano un periodo. Piccoli frammenti. Una fotografia con gli amici. Una coccinella incontrata durante la giornata. Un dettaglio che ha catturato la mia attenzione. Un istante che desidero conservare. Mi piace raccogliere questi frammenti perché raccontano il periodo che sto attraversando. Credo che alle persone interessi osservare anche questi aspetti. E, a dire il vero, piace molto anche a me sbirciare nel dietro le quinte della vita degli altri. Siamo tutti un po’ curiosi: tutti attratti dalle storie altrui. Ma ciò che mi affascina maggiormente è soprattutto la dimensione estetica e narrativa di questo tipo di condivisione”.

E che cosa preferisce tenere soltanto per sé?

“La mia vita privata. Quella autentica. Quella più profonda”.

Per timore del giudizio o per proteggere ciò che sente suo?

“Per proteggerla. Senza dubbio. Anche perché, osservando ciò che accade oggi, a volte è naturale provare una certa inquietudine. Ma soprattutto perché credo che alcune dimensioni della vita debbano restare semplicemente mie. Ed è giusto che sia così”.

Dagli antichi greci fino a Eduardo De Filippo, molti hanno descritto il teatro e la recitazione come una forma di catarsi, talvolta persino di terapia. Che cosa le ha insegnato la recitazione su sé stesso?

“Mi ha fatto conoscere i miei limiti. Quando reciti ti trovi continuamente a vivere situazioni che, probabilmente, non affronteresti nella quotidianità. Ti confronti con emozioni, esperienze e circostanze che non appartengono necessariamente alla tua esistenza. Questo ti costringe a interrogarti. A capire fin dove saresti disposto a spingerti. Come reagiresti in determinate situazioni. Quali scelte compiresti. Da questo punto di vista credo che la recitazione sia uno straordinario strumento di conoscenza. Ti aiuta a comprendere la vita e, allo stesso tempo, a comprendere te stesso. Sul piano emotivo insegna moltissimo”.

E quale mancanza la recitazione ha colmato?

“Mi ha donato un senso di appartenenza. È la prima risposta che mi viene spontanea. Quando recito mi sento a casa. Mi sento nel posto giusto. Non ho mai provato una sensazione simile in altri ambiti, nemmeno nello sport o nelle altre attività che ho praticato. Quando lavoro come attore sto bene. Mi sento a mio agio. Mi sento autenticamente me stesso. E questa sensazione, per me, ha un valore enorme. È come aver finalmente trovato il luogo al quale appartieni”.

Oggi avverte ancora il peso della competizione?

“Molto meno rispetto al passato. Oggi penso una cosa molto semplice: sono unico. Così come ogni altra persona è unica. Non esisterà mai un altro Riccardo De Rinaldis. Quando accetti davvero questa consapevolezza, cambia tutto. Cominci a capire che non ha senso confrontarsi continuamente con gli altri. Puoi imparare da loro. Puoi osservare. Puoi crescere. Ma non devi diventare loro. Nel nostro lavoro capita continuamente di ricevere dei rifiuti. Spesso quei no vengono vissuti come una bocciatura. In realtà non è così. Molte volte non vieni scelto non perché manchi di talento, ma semplicemente perché non sei la persona più adatta a quel progetto in quel preciso momento. Ed è giusto che sia così. Certo, a volte dispiace. Soprattutto quando si tratta di occasioni importanti o di lavori che entusiasmano particolarmente. Oggi, però, riesco ad affrontare tutto con molta più serenità. Ho capito che vivere in una competizione costante rende la vita più pesante. Quando smetti di paragonarti agli altri, invece, tutto diventa più leggero”.

Se improvvisamente le venissero tolti il cinema, la recitazione, il canto e tutto il mondo artistico, che cosa resterebbe di Riccardo?

“Resterebbe sicuramente la mia dimensione spirituale. È una parte di me che mi accompagna da sempre e verso la quale ho sempre sentito una fortissima attrazione. Mi interessano molto il mondo spirituale, l’esoterismo e lo studio delle culture antiche. Sono temi che continuano ad affascinarmi profondamente. C’è qualcosa in quel tipo di ricerca che mi attrae da sempre. È come se percepissi una connessione particolare con tutto ciò che riguarda le tradizioni antiche, il simbolismo e ciò che non è immediatamente visibile. Mi sento molto attratto da quel velo che separa ciò che conosciamo da ciò che ancora ci sfugge”.

Se fosse possibile reincarnarsi in un personaggio storico o vivere in un’altra epoca, quale sceglierebbe? Non mi dica Mameli perché lo ha già impersonato per la serie di Rai 1…

“No, sicuramente non sceglierei l’Ottocento: l’ho già frequentato abbastanza attraverso i personaggi che ho interpretato. Se penso alle culture che mi hanno sempre affascinato maggiormente, la risposta è il mondo celtico. Quando parlavo di culture antiche, mi riferivo soprattutto a quelle. Sono le tradizioni che sento più vicine. Forse mi piacerebbe vivere nella Scozia di migliaia di anni fa. Non saprei indicare una figura precisa, ma immagino qualcosa del genere. Magari un druido, immerso nella natura, tra vallate e boschi, in costante contatto con la terra e con gli elementi, libero”.

Che significato ha per lei la libertà?

“Libertà significa essere sé stessi. Essere sé stessi in ogni situazione. Quando vivi la tua verità interiore ti trovi nella condizione più libera possibile. Almeno questa è la mia idea di libertà. Forse ne parlo così spesso perché per molti anni non mi sono sentito davvero libero. Ho vissuto dietro delle maschere. E quando vivi dietro una maschera finisci inevitabilmente per esserne prigioniero. Diventi schiavo dell’immagine che hai costruito. Quando invece riesci a mostrarti per ciò che sei davvero, quando smetti di nasconderti e lasci emergere la tua essenza, allora inizi a respirare. E quella, per me, è la libertà”.

Qual è stata la maschera più difficile da portare?

“Il silenzio. Senza dubbio. Non dire davvero ciò che provavo. Non esprimere i miei sentimenti. Mettere da parte me stesso per lasciare spazio agli altri. Eclissarmi. Probabilmente è stata questa la maschera più pesante da indossare”.

Ha mai provato vergogna per le sue emozioni?

“Assolutamente sì. E credo sia capitato a tutti. Se ripenso alla mia vita, una delle situazioni in cui l’ho sperimentato maggiormente riguarda i sentimenti e le relazioni. Non tanto fingere un amore inesistente, quanto convincermi di provare qualcosa che, in realtà, non stavo provando davvero. In quel momento credi che sia la scelta giusta. Pensi che sia amore. Pensi che sia finalmente arrivato ciò che stavi aspettando. Poi, però, ti accorgi che stai raccontando una storia anche a te stesso. E quando lo comprendi realizzi che stai facendo del male sia a te sia all’altra persona. Credo che il confine tra l’amore e l’illusione dell’amore sia molto più sottile di quanto immaginiamo. Ci sono stati periodi della mia vita in cui il desiderio che una relazione funzionasse era talmente forte da convincermi che fosse quella giusta. Poi, con il tempo, capisci che la verità era un’altra”.

Quando si sente sotto attacco, come si difende?

“In passato mi chiudevo, completamente. Cercavo di proteggere tutto ciò che potevo e, soprattutto, fuggivo. La fuga era il mio principale meccanismo di difesa. Oggi provo a fare l’opposto. Cerco di affrontare le situazioni. Perché sono sempre più convinto che siamo qui per andare incontro alle nostre paure, non per evitarle. Se continuiamo a scappare, non impariamo mai davvero nulla”.

Quando spegne la luce e resta da solo con sé stesso, che cosa accade? Che cosa raccontano di lei i suoi sogni?

“Quello dei sogni è un tema che mi affascina molto. Sto cercando di prendere l’abitudine di annotare i sogni appena mi sveglio, anche se ultimamente faccio un po’ fatica perché sto vivendo settimane particolarmente intense. L’aspetto curioso è che nei miei sogni possiedo spesso una sorta di superpotere. Mi accorgo di stare sognando. Riesco a riconoscere il sogno e, in parte, persino a controllarlo. Posso modificarne gli sviluppi, trasformare ciò che accade e costruire, in qualche modo, una realtà diversa. È una sensazione estremamente affascinante. C’è stato però un periodo della mia vita in cui i sogni avevano tutt’altra natura. Sognavo spesso situazioni legate alla performance. Per esempio, mi capitava di arrivare sul set senza conoscere le battute. Di dover recitare senza essere pronto. Di cercare disperatamente di ricordare qualcosa senza riuscirci. Credo fossero manifestazioni delle mie ansie. Oggi, invece, sento di avere un rapporto molto più sereno con quella parte di me”.

Qual è l’ultimo gesto di tenerezza che Riccardo ha riservato a sé stesso?

“Ultimamente me ne concedo spesso. Sto imparando a darmi una pacca sulla spalla. A guardare il bambino che ero. A prendermi cura di lui. Cerco di chiedermi: ‘Come mi comporterei con quel bambino?’. E allora provo a trattarmi con lo stesso affetto. Da piccoli abbiamo una capacità infinita di volerci bene. Poi, crescendo, tendiamo a perderla. Io sto cercando di recuperarla. Sto provando a riportare quell’amore verso me stesso”.

Con quale sguardo osserva quel bambino? Con disillusione o con speranza?

“Con speranza. Sempre. Ogni tanto gli direi soltanto di crescere con qualche pensiero inutile in meno. Con qualche preoccupazione superflua in meno. Però lo guardo con speranza. Perché desidero che continui a esserci”.

Quando ha iniziato questo percorso da attore, aveva sottovalutato o sopravvalutato qualche aspetto del mestiere?

“Sottovalutato no. Sono una persona che tende a prendere tutto molto seriamente. Cerco sempre di considerare ogni possibilità, ogni conseguenza e ogni rischio. Difficilmente sottovaluto qualcosa. Forse, se devo individuare un aspetto, ho sopravvalutato la velocità con cui sarebbero arrivati determinati risultati. Guardavo ragazzi della mia età che lavoravano già molto e mi chiedevo: ‘Perché loro sì e io no?’. Probabilmente mi aspettavo che alcuni traguardi arrivassero più rapidamente. Poi ho capito che ognuno ha il proprio tempo. E oggi sono persino grato di aver avuto quel tempo. Mi ha permesso di crescere. Ci sono stati progetti per cui sono arrivato fino all’ultimo passaggio e poi è stato scelto qualcun altro. In quei momenti, inevitabilmente, ci resti male. Con il tempo, però, ho imparato a pormi una domanda: ‘Eri davvero pronto per quell’opportunità?’. E spesso la risposta è stata no. Per questo oggi penso che ogni occasione arrivi nel momento in cui deve arrivare”.

E questo che sta vivendo che periodo rappresenta per lei?

“È un periodo di divertimento. Mi torna in mente una frase che mi è stata detta tempo fa: ‘Sei un gattino che vuole coprirsi come una pantera’. Ecco, oggi sento di dover fare una cosa molto semplice: lasciare che quel gattino si diverta. Prendermi meno sul serio. Smettere di sentire il bisogno di dimostrare continuamente qualcosa. Per questo parlerei di libertà. Di leggerezza. Di divertimento”.

Tre anni fa avevo l’impressione che nelle sue risposte ci fosse una forte esigenza di dimostrare qualcosa. Oggi la percepisco molto più centrato e con i piedi per terra. Che cosa è cambiato?

“Ho riscoperto quello che considero il vero senso della vita. O almeno ciò che oggi ritengo più importante: l’amore. Quando c’è amore, quando ami e ti senti amato, quando c’è la salute, tutto il resto assume una dimensione diversa. Ti radica. Ti restituisce equilibrio. Ti permette di vivere con maggiore serenità”.

Oggi si sente sereno?

“Sì. Molto. E credo che la serenità sia uno dei beni più preziosi. Ci sono priorità che, in questa fase della mia vita, contano più di qualsiasi altra cosa”.

Quale auspicio accompagna l’uscita di Frammenti?

“Mi auguro che arrivi al pubblico l’amore che abbiamo messo in questo progetto. È questo l’aspetto che mi sta più a cuore. Non penso a numeri straordinari o a risultati clamorosi. Vorrei semplicemente che gli spettatori si emozionassero. Vorrei che riuscissero a percepire il peso dei traumi che Romeo porta con sé, le sue paure, le sue ossessioni e il suo desiderio di inseguire i propri obiettivi. Mi piacerebbe che qualcuno si riconoscesse in lui. Che ritrovasse nelle sue fragilità una parte di sé. Spero che arrivi l’autenticità di certi temi. L’autenticità del modo in cui Romeo attraversa la sua storia. Perché, alla fine, è questo che conta davvero”.