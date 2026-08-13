Riccardo Gioberto morto a 16 anni dopo due mesi di coma per un incidente in una gara di downhill in Spagna

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

È morto a 16 anni, dopo oltre due mesi di coma in seguito a un incidente in mountain bike in Spagna, per seguire la sua grande passione. La comunità di San Didero e di tutta la Val di Susa si stringe attorno alla famiglia di Riccardo Gioberto, deceduto in ospedale al termine di un lungo periodo di cure intensive e delicati interventi chirurgici a cui è stato sottoposto dal grave impatto durante una gara di downhill.

L’incidente durante la gara di downhill

Il 16enne era stato trasferito all’ospedale Regina Margherita di Torino nella giornata di martedì 4 agosto, dopo diverse settimane in coma a Sabadell, vicino Barcellona, dall’incidente avvenuto il 6 giugno sul tracciato di downhill di La Molina.

Durante il lungo ricovero, Gioberto aveva subito due interventi neurochirurgici, tra cui anche la rimozione di parte della calotta cranica, fino a quando i genitori non sono riusciti a organizzare il rientro per curarlo in Italia.

La morte di Riccardo Gioberto

Al termine di una lunga agonia, Riccardo Gioberto è morto, spegnendo le speranze della famiglia e di tutta la comunità di San Didero, in provincia di Torino.

“Nel momento di immenso dolore per la perdita del nostro adorato Ricky – hanno scritto sui social i genitori – desideriamo esprimere la nostra più sincera gratitudine a tutte le persone che ci sono state accanto. Grazie di cuore a tutti coloro che hanno contribuito alla raccolta fondi, a chi ci ha sostenuto con una parola, una preghiera o con qualsiasi altro gesto di affetto e solidarietà. Il vostro sostegno ci ha dimostrato che non eravamo soli. Porteremo sempre nel cuore la vostra vicinanza e il vostro affetto, che hanno accompagnato Ricky e tutta la nostra famiglia in questo doloroso cammino”.

La passione per il downhill

Negli ultimi quattro anni il 16enne si era dedicato con tutta la sua passione al downhill, disciplina che consiste nella discesa in sella alla mountain bike di percorsi scoscesi e sconnessi spesso tra ostacoli e boschi.

Come ricordato dal messaggio di cordoglio del presidente di Federciclismo, Massimo Rosso, Gioberto correva per il team Black Crew di Trento, con cui aveva gareggiato “in tutti i circuiti nazionali e internazionali, iniziando questa stagione con il bel secondo posto della gara d’apertura regionale a Caldirola, Alessandria”.