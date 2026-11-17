Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Prima di incontrare Paolo Sorrentino, Edoardo De Angelis e Luca Zingaretti, Riccardo Lai lavorava nei campi. Raccoglieva pesche, lavorava nelle serre e nei cantieri per mettere da parte il denaro necessario a studiare recitazione. Partire da Villacidro, in Sardegna, significava inseguire un sogno, ma anche lasciare la famiglia, gli affetti e una parte di sé. Oggi, nonostante le esperienze in produzioni importanti, l’attore continua a confrontarsi con la precarietà economica di un mestiere che non offre certezze. Riccardo Lai è tra i protagonisti di Dal nulla, il thriller psicologico diretto da Joe Juanne Piras, nel quale recita accanto a Selene Caramazza. Interpreta Ivan Toller, un poliziotto segnato dalla morte della figlia, trasferitosi in Sardegna per allontanarsi dal proprio passato. Un personaggio che ha preparato in appena dieci giorni, immergendosi nella sua identità anche lontano dal set. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Lai ripercorre l’infanzia segnata da dolorose vicende familiari, la solitudine vissuta a Milano e l’incontro con Cristina Pezzoli, la maestra di teatro che ha trasformato il suo rapporto con la recitazione. Racconta l’emozione del primo incontro con Sorrentino, il lavoro in Comandante, Parthenope e La casa degli sguardi, ma anche il prezzo dell’ambizione, le persone che lo hanno aiutato nei momenti più difficili e il significato che oggi attribuisce al successo.

In Dal nulla, il thriller psicologico diretto da Joe Juanne Piras, interpreta il poliziotto Ivan Toller. Che cosa l’ha convinta del ruolo?

“Ho avuto pochissimo tempo per prepararmi. Sono stato chiamato una decina di giorni prima dell’inizio delle riprese, probabilmente perché si era liberato un posto nel cast. Joe lo racconta spesso durante le presentazioni e mi fa piacere, perché riconosce il lavoro che ho dovuto fare. Dal momento in cui ho ricevuto la sceneggiatura mi sono concentrato esclusivamente sul progetto. Ho messo da parte la vita quotidiana, cercando di entrare nella storia a ogni ora del giorno. Il copione mi piaceva: era asciutto, con battute brevi, e affrontava temi forti. Quando si parla di cinema di genere, soprattutto in Italia, si cammina sempre su un terreno particolare, perché questi film vengono spesso considerati di serie B. Non credo che in Sardegna fosse mai stato realizzato un film di questo genere. Joe si è ispirato anche a fatti di cronaca realmente accaduti. Ricordo una vicenda che riguardava un sacerdote, una sorta di confraternita e un forte ascendente esercitato soprattutto sulle donne. Se non ricordo male, quel sacerdote era stato scomunicato. Avevo quasi rimosso questa storia, anche perché ho lasciato la Sardegna nel 2012. Leggendo la sceneggiatura, ho pensato che qualsiasi attore avrebbe desiderato un ruolo del genere”.

Prima di ricevere il copione aveva già immaginato di interpretare un personaggio simile?

“Curiosamente, qualche giorno prima avevo visto un thriller, credo con Jude Law, che era passato qualche anno prima al Festival di Venezia. Il protagonista era un poliziotto coinvolto in un’indagine legata al razzismo negli Stati Uniti, a una setta e a un attentato. Mi aveva colpito moltissimo e avevo detto alla ragazza con cui stavo allora che sarebbe stato bellissimo interpretare un ruolo del genere. Pensavo a personaggi come quelli di True Detective, a Matthew McConaughey. Mi sembrava quasi impossibile avere un’occasione simile in Italia. Una settimana dopo mi è arrivato il copione di Dal nulla”.

Oltre all’indagine sulla morte di una giovane donna e sulla scomparsa di una bambina, quale ferita personale definisce Ivan Toller?

“Ivan Toller non era interessante soltanto perché era un poliziotto. Aveva alle spalle una tragedia enorme: la morte della figlia per un tumore. Alcune scene che raccontavano questa parte della sua vita sono state tagliate. Dopo quella perdita aveva anche interrotto una relazione. Non ho figli, non sono sposato e non ho mai vissuto un’esperienza del genere. Dovevo quindi immaginare i conflitti che possono nascere in una persona dopo una tragedia così devastante. Toller viene dal Nord Italia e decide di trasferirsi in Sardegna. Ho pensato a tutte quelle persone che arrivano sull’isola per allontanarsi da qualcosa. Una di queste era Francesco Origo, il mio primo maestro di recitazione, originario di Genova, che aveva fondato Teatri di Mare in Sardegna. Le isole sono luoghi perfetti per isolarsi. In Sardegna, volendo, si possono davvero tagliare i ponti con il resto del mondo. Ho immaginato Toller come un uomo un po’ montanaro, desideroso di prendere le distanze dalla propria esistenza precedente. Joe mi aveva suggerito di costruire un immaginario legato al Friuli. Michele Polo, un coach friulano, mi ha aiutato soprattutto con la cadenza. Per me era chiaro fin dalla sceneggiatura che la ricerca della bambina scomparsa fosse anche un tentativo di redenzione. Toller doveva ritrovarla per provare a sanare una propria colpa”.

Nel film la Sardegna diventa quasi un personaggio, con i suoi boschi e le atmosfere inquietanti dell’entroterra. Lei è nato a Villacidro: che effetto le ha fatto riscoprire la sua terra attraverso lo sguardo del regista?

“Sono nato e cresciuto a Villacidro, ma per metà ho origini desulesi, quindi della Barbagia. Villacidro, invece, si trova nel Campidano. L’altra metà della mia famiglia pare provenga dalla Corsica. Insomma, sono un miscuglio di due isole. La sorpresa è stata scoprire che i luoghi in cui giravamo erano quasi tutti sconosciuti anche a me. Eravamo sulle montagne di Fonni, nelle campagne di Orgosolo e di Gavoi. A tratti avevo l’impressione di trovarmi altrove, faticavo persino a riconoscere la Sardegna. C’erano alberi enormi e un freddo che non conoscevo. Anche Villacidro è un paese di montagna, il paese di Giuseppe Dessì, ma quei paesaggi erano diversi da quelli ai quali ero abituato. È stata una scoperta. Forse anche perché, in quel periodo, non ero del tutto me stesso: ero Ivan Toller”.

In che senso? Ha portato il personaggio anche fuori dal set?

“Sì. Avevo talmente paura di perdere il lavoro che stavo facendo sul personaggio da cercare di mantenerlo anche nella vita quotidiana. Le persone che incontravo fuori dal set mi conoscevano come uno straniero. Non rivelavo di essere sardo. Continuavo a parlare con quella cadenza, raccontavo di venire dal Friuli e di essermi trasferito da poco in Sardegna. Lo facevo persino al supermercato, quando mi capitava di parlare con qualcuno. Avevo pochissimo tempo per prepararmi e cercavo di costruire degli strati, aggiungendo elementi al personaggio senza perderli. Per questo continuavo a comportarmi come lui. Ero anche piuttosto scontroso. Le persone avevano imparato a conoscermi così e, a un certo punto, tendevano persino a non avvicinarsi troppo. Ma per me era importante. Dovevo sorprendermi davanti ai luoghi, essere curioso, reagire come un uomo arrivato dal Friuli che non conosceva la Sardegna”.

Un’immersione così profonda nasceva da un’esigenza artistica oppure dalla paura di non riuscire a rendere credibile il personaggio?

“Ero terrorizzato. Un ruolo del genere rischia facilmente di diventare banale, di cadere nella mediocrità. Non avevo avuto tempo per prepararmi e, soprattutto, era il primo ruolo cinematografico in cui potevo costruire uno spostamento concreto rispetto a me stesso. La persona che mi ha dato gli strumenti per affrontare questo lavoro è stata Cristina Pezzoli. Cristina è morta e le ho fatto una promessa: cercare di applicare tutto quello che mi ha insegnato in ogni progetto. In Ivan Toller volevo mettere una crisi profonda. Desideravo che avesse qualcosa di autentico, che lasciasse un segno. Non lavoro nel cinema da dieci anni. Ho iniziato quattro o cinque anni fa, quindi sto ancora imparando. Se oggi mi arrivasse un ruolo simile, saprei certamente affrontarlo meglio. Allora, però, avevo una paura enorme di sbagliare. Sono molto severo con me stesso e non volevo sprecare quell’opportunità”.

Uno dei temi di Dal nulla è l’impossibilità di liberarsi dal passato senza affrontarlo. Lei che rapporto ha con il proprio?

“È una domanda sulla quale rifletto molto in questo periodo. Qualche giorno fa ho letto una poesia bellissima di Nâzım Hikmet, Angina pectoris. Racconta di un uomo che sente il cuore diviso tra luoghi diversi del mondo: una parte in Cina, un’altra in Grecia, un’altra ancora in una vecchia casa di legno a Istanbul. Mi sento un po’ così. Quando torno a Milano vado a rivedere i luoghi in cui vivevo mentre studiavo al Teatro Arsenale, quelli legati agli amori e alle persone che frequentavo allora. Ripeto questo rituale a Torino, in Sardegna e anche a Roma. È come se avessi lasciato un pezzo di cuore in ciascuno dei posti in cui ho vissuto. Nelle ultime settimane mi sono chiesto se dovrei fare pace con tutti questi frammenti oppure accettarmi semplicemente così come sono. Non ho ancora una risposta”.

La sua storia è segnata anche da sacrifici economici importanti. Da dove nasceva l’urgenza di partire?

“Ho dovuto correre, perché vengo dal nulla. Facevo il contadino, lavoravo nei campi, tagliavo le pesche, lavoravo nelle serre. Vengo da una famiglia molto umile. Per andare a Milano ho lavorato nei cantieri, smontato strutture, fatto tutto quello che serviva per guadagnare i soldi necessari. Ancora oggi, quando torno a Roma, devo trovare un lavoro per mantenermi. A un certo punto ho sentito l’urgenza di correre. Era come se il mio daimon, quella spinta interiore, fosse talmente importante da costringermi a sacrificare tutto: le relazioni, la Sardegna, il luogo in cui ero nato. Non so nemmeno spiegare fino in fondo perché. Forse per riuscire a fare quello che sto facendo oggi grazie anche al sostegno del mio agente Federico Grippo, senza il quale non sarei qui”.

Vorrei tornare al ragazzo cresciuto a Villacidro. Come ha vissuto il distacco dalla Sardegna, soprattutto sul piano familiare?

“La prima volta sono partito per Genova. Ero entrato in un centro di formazione artistica e ho studiato per un paio di mesi con Anna Traini. Poi sono tornato in Sardegna perché desideravo un percorso più impegnativo. Quando sono partito per Milano, invece, la sofferenza più grande è stata lasciare mio fratello. Oggi lui ha ventitré anni e io trentanove. All’epoca era piccolissimo. Ho anche una sorella, ma con mio fratello ho un rapporto particolare. Quando ci vediamo ci abbracciamo e restiamo abbracciati a lungo. So che gli sono mancato molto durante l’infanzia. È un peso che porto ancora con me. Ricordo le sigarette fumate sui balconi di Milano, mentre mi chiedevo che cosa stessi facendo e perché fossi lì. Ero praticamente uno scappato di casa. Dovevo arrangiarmi, sebbene all’inizio i miei mi hanno dato una mano, e trovare il modo di sopravvivere”.

Chi l’ha aiutata ad affrontare quella solitudine?

“Per fortuna avevo uno zio, in realtà un cugino di primo grado di mio padre, che era andato a vivere a Milano a quattordici anni. Lavorava nel bar di un albergo e lavora ancora lì. Mi portava a mangiare nei ristoranti della zona Moscova oppure potevo raggiungerlo la sera al Mozart Hotel, in piazza Gerusalemme, dove lavorava. Mi faceva conoscere persone, anche calciatori, mi offriva da bere. Erano momenti che rendevano le giornate meno pesanti. Poi c’era la scuola. Nascevano amicizie e amori. Quando si è giovani, almeno per quanto mi riguarda, si pensa meno alla precarietà. Ero molto più sfacciato di oggi. A un certo punto ero riuscito persino a vendere degli spettacoli al Pepe Nero, un night club, dove portavo testi di Pasolini, Rimbaud e altri autori. Forse ostentavo anche la mia condizione di ragazzo arrivato dal nulla. Ma la solitudine c’era. Ricordo un litigio terribile con un tassista, a Bonola, in via Cilea. Era una delle prime volte che prendevo un taxi e non avevo i soldi per pagarlo. Finimmo a urlare per strada. Ero appena arrivato dalla Sardegna, mi sentivo quasi un vichingo. Vedevo tutti come potenziali nemici. Forse è anche una reazione di chi lascia il proprio mondo e si trova improvvisamente in un ambiente sconosciuto”.

Da dove nasceva quella rabbia? Era soltanto la difficoltà di adattarsi a una nuova vita?

“No, me la portavo dentro da molto prima. Una volta ho letto la risposta di un attore al quale avevano chiesto perché avesse scelto questo mestiere. Tutti si aspettavano che parlasse di vocazione e passione. Lui disse che era stato uno slancio di rabbia. Per me è esattamente così. Vengo da una famiglia che ha attraversato vicende molto dolorose. Sono cresciuto conoscendo queste tragedie, scoprendo fin da piccolissimo la morte e la sofferenza. Da ragazzino ero arrabbiatissimo, rabbioso, violento, ce l’avevo con tutti. Mi sembrava che la vita mi avesse condannato a vivere determinate situazioni. Oggi penso che anche quelle esperienze siano state necessarie per portarmi verso qualcosa. Mi hanno spinto a cercare una strada diversa e, in qualche modo, mi hanno indirizzato verso la recitazione. Mi hanno dato anche il coraggio di partire. Perché ci vuole molto coraggio a lasciare la Sardegna e andare a Milano. Quando si parte, in un certo senso, si perde tutto. Adesso sono a Villacidro. Posso passare al bar e incontrare persone che conosco da sempre, ma non ho più le frequentazioni di un tempo se. Conservo solo un gruppo di amici solito con cui faccio delle cene da quando sono piccolo. Quando si parte e si costruisce una vita così diversa, si diventa una presenza difficile da collocare. Non si offrono più le certezze di prima. È una delle conseguenze delle mie scelte”.

Nella sua formazione ha incontrato Cristina Pezzoli. Che cosa ha rappresentato per lei?

“Cristina Pezzoli per me è tutto. Ogni tanto, quando sto male, rileggo le lettere che ci siamo scambiati. Conservo anche alcune lettere che lei aveva scritto su di me, regalatemele dal suo ultimo compagno dopo la sua morte. Sono molto geloso del rapporto che ho avuto con lei. Gli anni della formazione sono stati fondamentali. A Milano ho imparato a usare il corpo. A Torino ho imparato a parlare e ho incontrato maestri come Binasco, Gabriele Fatis e Juri Ferrini. Ma Cristina si è presa cura di me fin dalla prima volta che è entrata in classe. Mi fece lavorare su Agassi, su Open, e costruii uno spettacolo, NitroPolaroid, attraverso il quale raccontavo la mia vita. Con quel lavoro sono arrivato in semifinale a In-Box, sono stato a Castrovillari, a Primavera dei Teatri, e ho fatto diverse date in giro per l’Italia. Tutto questo è stato possibile grazie a Cristina. Per me era un’insegnante capace di aiutarti, attraverso l’arte, ad affrontare la tua stessa esistenza. Era continuamente alla ricerca della verità. Per lei contava soltanto quella ricerca”.

Quale insegnamento di Cristina Pezzoli porta ancora oggi sui set?

“In ogni set ho cercato di utilizzare i suoi metodi. A volte qualche tecnico mi prende persino in giro per il modo in cui mi preparo, ma non mi interessa. Quegli strumenti mi permettono di creare uno spostamento da me stesso. Per Cristina, se non avveniva quello spostamento, il lavoro diventava noioso. Ma una volta che ci si allontanava da sé, bisognava trovare una verità concreta. Ricordo un esercizio in cui dovetti confessarmi davanti a un prete, raccontandogli di essere divorziato, senza poter rivelare che ero un attore. Un’altra volta, a CityLife, a Milano, con una sessantina di attori, abbiamo creato per venti minuti situazioni e personaggi che hanno sconvolto la normale vita di quel luogo. Arrivò persino la polizia. Cristina voleva rompere le strutture quotidiane, costringerci a immaginare e a superare i nostri limiti. Diceva sempre: ‘Sottometti la tua anima all’immaginazione’. Mi ricordava anche che ogni azione insistente finisce con il non agire. Ero un ragazzo che smaniava dalla voglia di imparare. Cercavo continuamente di capire come recitare e a quali insegnamenti affidarmi. Un insegnante di dizione, di cui non voglio fare il nome, mi disse: ‘Lei, Lai, non metterà mai piede su un palco italiano’. Cristina, invece, mi ha fatto recitare al Teatro Pavarotti di Modena e al Teatro Valli di Reggio Emilia, in un lavoro legato a Le Villi di Puccini. Mi aveva costruito un personaggio bellissimo, una statua. Era capace di vedere possibilità che gli altri non vedevano”.

Come proseguì il vostro rapporto fuori dalla scuola?

“Dopo aver lavorato con lei a scuola, trascorremmo un mese in Toscana durante le vacanze di Pasqua. Poi venne per un mese in Sardegna con un gruppo selezionato di attori. C’erano Lorenzo De Moor, Rosa Diletta Rossi, Astrid Casali, Elia Tapognani, Agnese Mercati e altri colleghi di altissimo livello. Vivevamo nelle tende, in campagna, e trascorrevamo le giornate in teatro. Lavoravamo dalle nove del mattino alle otto di sera. Poi, magari a mezzanotte, Cristina ci mandava altre indicazioni da preparare per la mattina successiva. Era durissimo. A un certo punto organizzò una sorta di palestra hardcore a Milano, selezionando sessanta attori. Ero esausto e non avevo presentato la candidatura. Un giorno mi scrisse: ‘Non mi è arrivata la tua candidatura’. Le risposi che non me la sentivo, che non ce la facevo più. E lei: ‘Va bene, ti do qualche giorno per inviarmela’. Alla fine gliela mandai e partecipai anche a quell’esperienza. Con Cristina era quasi un combattimento. Mi viene in mente il modo in cui Agassi descrive il tennis, come un incontro di boxe a distanza. Ma lei credeva moltissimo in me. E le devo qualcosa che continuerò a doverle per tutta la vita”.

Dopo un percorso così legato al teatro, il suo esordio cinematografico è arrivato con Il muto di Gallura di Matteo Fresi. Come è nata quell’occasione?

“Vivevo a Torino. Poi durante il Covid sono riuscito a tornare in Sardegna, anche per stare vicino a mia sorella, a cui era stata diagnosticata una brutta malattia. In quel periodo ho avuto l’occasione di fare un provino per Il muto di Gallura. Non sapevo nemmeno che cosa fosse un self-tape. Non avevo un’agenzia, non conoscevo il funzionamento del cinema. Ho registrato un video all’aperto, in campagna, con una mia amica. L’ho mandato e Matteo Fresi mi ha chiamato per un provino in presenza. In quel periodo facevo moltissimo sport. Giocavo a basket, a calcetto, correvo, facevo boxe, andavo in bicicletta. Ero tornato in Sardegna dopo tanti anni e, nonostante il Covid, ero contento di poter stare con gli amici, frequentare la campagna e le montagne”.

Proprio mentre aspettava l’esito del provino, però, un infortunio rischiò di compromettere tutto. Che cosa accadde?

“Due o tre giorni dopo il provino andai a giocare a basket con gli amici e mi infortunai alla caviglia. Una distorsione di secondo grado, con lesioni ai legamenti. All’inizio continuai persino a giocare. Poi mio cugino mi fece notare che il piede si era gonfiato al punto da non entrare più nella scarpa. Andammo prima alla guardia medica, dove mi dissero che potevo avere il malleolo rotto. Mi misi a piangere. Non perché mi avessero già preso per il film. Non sapevo ancora nulla. Ma ero convinto che quell’occasione fosse importante. In ospedale continuavo a gridare: ‘Io devo fare un film!’. Per fortuna non c’erano fratture ossee, ma la lesione ai legamenti era seria. L’ortopedico mi disse di non appoggiare il piede per trenta giorni. In quel periodo, grazie anche ai contributi maturati lavorando al Teatro Regio di Torino, avevo ricevuto dei sostegni economici legati al Covid. Utilizzai quei soldi per le terapie: tecarterapia, magnetoterapia e tutto quello che poteva aiutarmi a recuperare”.

Quando seppe di essere stato scelto?

“Una domenica, mentre ero sul divano con la gamba sollevata, mi chiamò Fandango. Non avendo un agente, parlavano direttamente con me. Mi dissero che ero stato scelto per Il muto di Gallura. La persona al telefono si accorse che non sembravo particolarmente entusiasta. In realtà ero felicissimo, ma guardavo la caviglia e mi chiedevo come avrei fatto. La prima scena prevedeva un arresto in montagna. Avevo ancora la caviglia gonfia come un pallone. Non dissi niente a nessuno. Continuai a fare terapie, andavo tutti i giorni in piscina. Quando mi chiamarono per la prova costumi avevo ancora le fasce colorate sulla gamba. Mi chiesero perché le portassi e inventai una spiegazione: dissi che mi servivano perché la gamba tendeva ad addormentarsi e dovevo tenerla calda. Poi scoprii che avrebbero cominciato proprio dalle mie scene. Alla fine mi presentai sul set ancora dolorante, ma il gonfiore era diminuito e riuscii a fare tutto. Fu così che cominciò il mio percorso nel cinema”.

Dopo Il muto di Gallura è arrivato il trasferimento a Roma. Quanto ha contato quella scelta per il suo percorso?

“Dopo quel film ho conosciuto una ragazza, insieme ci siamo convinti a trasferirci a Roma per provare a lavorare nel cinema. Lei oggi è molto famosa. In quel periodo ottenne il ruolo da protagonista in una serie e, successivamente, la nostra relazione finì. Non finì per quel lavoro, naturalmente. Le relazioni sono complicate, soprattutto quando si sta con persone che fanno il tuo stesso mestiere. Possono nascere rapporti molto intensi, ma anche difficili da gestire. Quella persona è stata comunque importantissima per me. Quando la nostra storia finì, attraversai un periodo in cui stavo quasi per mollare tutto e tornare in Sardegna. Ma quell’esperienza mi lasciò anche una fame enorme, una spinta a continuare. Ci siamo risentiti proprio in questi giorni e abbiamo parlato di quel periodo. Ci siamo riconosciuti reciprocamente quanto siamo stati importanti l’uno per l’altra. Oggi riesco a guardare a quella storia come a una parte della mia vita”.

Nel suo percorso sono arrivate produzioni importanti come Comandante di Edoardo De Angelis e Parthenope di Paolo Sorrentino. Che cosa le hanno lasciato queste esperienze?

“Comandante è stata una delle esperienze più belle della mia vita. Con Edoardo De Angelis mi sono trovato benissimo. Ho lavorato anche con Domenico De Feudis ne La coda del diavolo. Nel cinema succede che alcune scene vengano tagliate, che i personaggi cambino o che certi ruoli si riducano. Fa parte del mestiere. In quel periodo cominciavo a capire meglio come funzionava questo mondo. Oggi mi sento molto più preparato. Ho imparato moltissimo anche da Maurizio Calvesi, il direttore della fotografia con cui ho lavorato ne La casa degli sguardi. Ma l’esperienza con Paolo Sorrentino è stata particolare”.

Che effetto le fece trovarsi davanti Sorrentino?

“Ricordo il primo provino con Annamaria Sambuco e Massimo Apolloni. Uscii da quell’incontro pensando che forse sarebbe stato meglio tornare a Villacidro. Poi mi chiamarono per un colloquio con Paolo. Lui non fa veri e propri provini, ma colloqui. Quando arrivai, vidi che c’erano tantissimi candidati per il ruolo. Alcuni avevano volti che mi sembravano mille volte più interessanti del mio. Mi chiedevo perché avrebbero dovuto scegliere proprio me. C’era anche un elenco con i nomi e le città di provenienza: Roma, Torino, Milano, Alessandria e poi Villacidro. Quel dettaglio mi faceva ridere. Quando entrai nella stanza, la prima domanda che Paolo mi fece fu: ‘Ma Riccardo, dov’è questo Villacidro?’. Ricordo ancora quel giorno, il 22 febbraio. Parlammo moltissimo. Di Villacidro, di Giuseppe Dessì, delle nostre vite. Lui mi raccontò alcuni aspetti della sua e io gli raccontai della mia. Mi colpì profondamente la sua umanità. Ero arrivato con una paura enorme e mi trovai davanti una persona innamorata del cinema, capace di ascoltare e di metterti a tuo agio. Con Paolo mi sono sentito speciale. E per me non era poco”.

Che cosa rappresentava Sorrentino per il ragazzo che era stato?

“Da ragazzino avevo il poster de L’uomo in più nella mia camera a Villacidro. Io e un mio amico eravamo appassionatissimi dei suoi film. Avevamo visto L’uomo in più, Le conseguenze dell’amore, L’amico di famiglia. Erano opere che avevano accompagnato la nostra adolescenza. Quando finii il colloquio chiamai quell’amico e gli dissi che avevo fatto il provino con Paolo Sorrentino. Lui mi rispose: ‘Digli che ci ha rovinato la vita in meglio’. È una frase che racconta perfettamente quello che quei film avevano rappresentato per noi”.

Che ricordo conserva del set di Parthenope?

“Ho girato a Napoli a luglio e a Capri a settembre. C’erano Gary Oldman, Celeste Dalla Porta, Dario Aita e una troupe straordinaria. Per me era come vivere un sogno. Ricordo una scena in discoteca con Paolo Mazzarelli e Celeste. Ero su una balconata, anche se poi quella parte è stata tagliata. A un certo punto guardai la croce illuminata sullo sfondo, le donne che ballavano, tutta quella situazione, e pensai: ‘Sembra un film di Sorrentino’. Ero dentro un film di Sorrentino e mi ritrovavo a pensare che sembrasse un suo film. In quel momento ho capito quanto fosse straordinaria quell’esperienza. Quando sono arrivati i provini con Luca ero già più maturo professionalmente. Ne La casa degli sguardi ho un ruolo molto bello, poetico, quasi da coprotagonista. Il provino era impegnativo: dovevo preparare cinque scene. Mi ha aiutato moltissimo Sara Putignano, una delle attrici italiane che stimo di più. L’avevo conosciuta da ragazzino, durante un laboratorio con Paolo Rossi, e negli anni è sempre stata una delle persone che si sono prese cura di me. L’ho ritrovata a Roma e mi è stata molto vicina nella preparazione. Ho avuto una grande fortuna: lungo il mio percorso ho incontrato persone che mi hanno aiutato davvero. Penso anche a Rosa Diletta Rossi, con cui avevo studiato. In un periodo in cui ero messo malissimo mi ha lasciato casa sua per due mesi. Quando ottenni il ruolo nel film di Sorrentino vivevo proprio a casa di Rosa. Lei era fuori per girare Il caso Claps. Sono gesti che non dimentico”.

Quanto è stato importante incontrare persone che hanno creduto in lei, anche nei momenti più difficili?

“È stato fondamentale. Dopo Il muto di Gallura ho parlato con Federico Grippo, proprio nel periodo in cui stava nascendo la sua agenzia, e da allora è il mio agente. Ma al di là dell’agenzia, penso soprattutto alle persone che mi hanno dato una mano concretamente. Sara Putignano, Rosa Diletta Rossi, Cristina Pezzoli. Persone che hanno creduto in me, che mi hanno accolto e sostenuto quando attraversavo difficoltà economiche o professionali. Sono gesti che contano moltissimo”.

Spesso si parla del successo come di un traguardo, ma raramente ci si chiede quale prezzo personale possa comportare. Lei oggi che rapporto ha con l’ambizione?

“Sono due parole con cui faccio ancora fatica: ambizione e successo. Devo ancora imparare molto, anche nel rapporto con il denaro e con la mia condizione economica. Faccio fatica a riconoscere pienamente il mio valore. Naturalmente ci sono aspetti del successo che mi piacciono. A chi non piace essere riconosciuto? Mi piace anche la dimensione dell’immagine che accompagna questo mestiere. Però ragiono soprattutto in termini di lavoro. Mi interessa lavorare il più possibile. Al centro resta l’etica professionale. Posso anche dire che mi piacerebbe fare una serie televisiva per la Rai o per Mediaset, ma alla fine conta ciò che un attore riesce a portare dentro un progetto. Anche nei lavori che offrono meno possibilità espressive, molto dipende dall’interprete e da quello che riesce a costruire. Questo me l’ha insegnato Cristina. L’ambizione è stata fortissima in alcuni momenti della mia vita. Altrimenti non avrei potuto sopportare quello che ho vissuto a Milano e a Torino. Quando lavori in un cantiere e contemporaneamente sogni di attraversare un red carpet devi avere un’ambizione enorme. E anche un pizzico di follia. Però c’è sempre una realtà concreta con cui fare i conti: se non ho i soldi, non mangio”.

Che significato attribuisce allora al successo?

“Per me diventa interessante quando può essere utile anche agli altri. Qualche tempo fa sono tornato nel liceo classico che avevo frequentato a Villacidro. È la scuola in cui ero stato bocciato due volte. Mi hanno invitato a parlare come ex studente davanti a circa seicento ragazzi. In sala c’era anche una persona che mi aveva bocciato. Per me è stato un momento particolare. Quando ero studente, quelle bocciature mi facevano sentire sconfitto, fallito. Oggi posso raccontare ai ragazzi che anche quelle esperienze hanno fatto parte del mio percorso. Ecco, il successo può servire a questo: a creare valore, a trasmettere qualcosa alle persone che hai intorno. Mi interessa poter essere utile a chi attraversa delle difficoltà. Non credo che il successo mi trasformerebbe in una persona completamente diversa. La domenica mi piace mettermi la tuta e andare a cercare i porcini. Ogni tanto vado a pesca con gli amici. Continuo a organizzare le cene con le persone che conosco da quando avevo tredici anni, compresa quella di Natale. Sono abitudini alle quali tengo molto. Il successo ha senso soprattutto se diventa uno strumento per aiutare altre persone, specialmente quelle che fanno fatica nella vita”.

E l’ambizione pensa che possa diventare pericolosa?

“L’ambizione è indispensabile, perché ti porta a sacrificare quasi tutto, se non tutto. Però è anche bello che ogni tanto si spenga e poi si riaccenda. Sono buddhista e molto legato agli insegnamenti del mio maestro, Daisaku Ikeda. Nei suoi insegnamenti c’è una grande attenzione al rapporto con l’ambizione e con il successo. Ci invita a rimanere con i piedi per terra. Non significa diventare esempi perfetti. I miei demoni li vivo tutti, completamente. Ma credo sia importante trasmettere agli altri il valore di seguire i propri sogni, il proprio daimon. Il buddhismo mi ha regalato soprattutto questo: la possibilità di accendere una fiamma dentro di me e seguire i miei desideri. Per me diventare attore era un sogno. Poi incontri persone che ti dicono che non puoi farlo perché sei sardo, perché parli in un certo modo, perché non conosci bene l’italiano o perché sei troppo alto. Adesso, nel cinema, uno dei problemi è persino la mia altezza. Ma alla fine cerchi un equilibrio. Le occasioni che arrivano sono quelle giuste per te e devi valorizzarle al massimo. Il successo è effimero. Penso che chi si porta dentro grandi sofferenze non sia necessariamente condizionato dal successo. Oppure può accadere il contrario, che ne venga distrutto. Non lo so. Se un giorno dovesse arrivarmi un successo enorme, magari faremo un’altra intervista e le racconterò come l’ho vissuto”.

Se oggi potesse incontrare il Riccardo adolescente che viveva a Villacidro e sognava il futuro, che cosa gli direbbe?

“Gli parlerei del coraggio che ha avuto. Credo che gli riconoscerei soprattutto questo: il coraggio di aver insistito, di aver continuato a cercare una strada. Da ragazzino forse avevo meno consapevolezza di quel coraggio, ma oggi riesco a riconoscerlo. Non so se gli darei consigli per risparmiargli alcune esperienze. Penso che le esperienze si debbano attraversare per comprenderle davvero. Altrimenti restano soltanto chiacchiere. Mio padre mi ha insegnato moltissimo, soprattutto attraverso il modo in cui ha vissuto. Ha perso sua madre quando aveva vent’anni, morta di parto. Poi ci sono state tutte le vicende dolorose dei suoi fratelli. La sua famiglia ha attraversato situazioni molto difficili. Lui mi ha insegnato a non cadere mai. Non attraverso le parole, ma con la sua vita. Quando ho paura prima di un provino, a volte lo chiamo. Se mi risponde, perché spesso non ha neanche il cellulare con sé, parlo con lui. Altre volte mi basta pensare a quello che ha vissuto. Mi dico: sto andando a fare un provino. Se penso a tutto quello che ha attraversato mio padre, riesco a ridimensionare le mie paure. Mia madre, invece, mi ha insegnato soprattutto l’ascolto. Lavora con persone con disabilità, anche autistiche, come operatrice sociosanitaria. Ha fondato una cooperativa insieme a un’amica quando era giovane. Ha una capacità di ascolto enorme. E per me l’ascolto è alla base della recitazione. Da mio padre ho imparato una forma di resistenza, da mia madre l’importanza dell’ascolto”.

Frammenti di sé rimasti legati a luoghi e momenti diversi: pensa che questa condizione sia anche una risorsa per un attore?

“La recitazione ti mette nella condizione di essere frammentato. Per lavorare bene credo sia importante restare in contatto con quei frammenti. Ricordo una volta in cui Cristina Pezzoli venne a pranzo a casa mia. Stavamo studiando una scena tratta da Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, il film con Gian Maria Volonté. Preparavo un monologo e Cristina, a un certo punto, mi fermò. Mi disse di pensare a mio padre. C’era una parte in cui il personaggio entrava e salutava tutti, con un atteggiamento quasi all’americana. Cristina mi disse: ‘Devi essere come tuo padre’. Voleva che portassi nello spazio quella presenza, quella fisicità. Mi parlava di mio padre come di un albero che si muove. Mi chiedeva se avessi osservato il suo modo di camminare e di rapportarsi agli altri. Mio padre probabilmente vive le proprie frammentazioni in maniera diversa dalla mia, oppure se le tiene dentro. Ed è giusto così, perché lui è lui e io sono io. Ma penso che un attore, se vuole raccontare qualcosa di interessante, debba attraversare i propri frammenti. Non può semplicemente eliminarli. Deve passarci dentro”.

Guardando al futuro, c’è un progetto che vorrebbe realizzare anche al di fuori del cinema?

“In questo momento non sto lavorando a un personaggio. Anzi, mi sto preparando ad andare a fare il cameriere. Sto cercando di capire come organizzarmi. Però ho presentato un progetto alla Regione e spero che venga accettato. Vorrei creare un luogo di formazione qui, a Villacidro. Mancano un teatro, un cinema e opportunità culturali per i ragazzi. Mi piacerebbe costruire una sorta di polo dedicato ai giovani, dove si possa insegnare recitazione, coinvolgendo anche colleghi che lavorano a Roma e in altre città. Vorrei portare qui una parte di quello che ho imparato e delle persone che ho incontrato”.