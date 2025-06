Riccardo Maccioni è una traccia alla Maturità 2025, chi è il giornalista di Avvenire: l'articolo sul rispetto

Agli esami per la Maturità 2025 si parla anche di rispetto. È il tema centrale di una traccia per la prova di italiano di mercoledì 18 giugno che il Ministero ha scelto partendo da un articolo pubblicato dal giornalista Riccardo Maccioni su Avvenire. L’autore, nel suo pezzo, argomentava la scelta di Treccani del termine “rispetto” come parola dell’anno nel 2024. Un vocabolo, questo, che nell’incipit del suo editoriale Maccioni ha distinto come “gusto dell’incontro” che suggerisce “il desiderio di costruire” contrapposto alla volontà di demolire usando “il dizionario” dal momento che “le parole possono essere pietre”.

Il rispetto nella Maturità 2025: la scelta di Treccani

Mercoledì 18 giugno rintocca il primo giorno della Maturità 2025. Gli studenti candidati affrontano la prova d’italiano scegliendo una delle 7 tracce proposte dal Ministero. Tra queste è presente un articolo pubblicato il 17 dicembre 2024 dal giornalista Riccardo Maccioni su Avvenire dal titolo “Rispetto” è la parola dell’anno Treccani. E serve per respirare.

L’Istituto dell’Enciclopedia Treccani, infatti, con lo scopo di divulgare un utilizzo consapevole della lingua, nel contesto della campagna #leparolevalgono – scriveva Il Sole 24 Ore – aveva scelto la parola “rispetto” come parola dell’anno “per la sua estrema attualità e rilevanza sociale”.

I condirettori del Vocabolario Treccani Giuseppe Patota e Valeria Della Valle avevano dichiarato come il rispetto andrebbe posto “al centro di ogni progetto pedagogico” da estendersi, poi, “nelle relazioni tra le persone” in qualsiasi contesto.

“La mancanza di rispetto è alla base della violenza esercitata quotidianamente nei confronti delle donne, delle minoranze, delle istituzioni, della natura e del mondo animale”, aggiungevano Patota e Della Valle. Per questo la scrittrice Ilaria Gaspari, autrice del romanzo La Reputazione, aveva specificato all’Ansa che “rispetto” non sarebbe da intendersi come la parola del 2024, bensì come “un augurio per il 2025” e, perché no, per tutti gli anni futuri in un periodo storico quotidianamente dilaniato da guerre, grandi divisioni, discriminazioni e perpetue violazioni dei diritti.

L’editoriale su Avvenire alla base della traccia

Nella traccia proposta dal Ministero per la Maturità 2025 viene riportato il testo integrale pubblicato da Riccardo Maccioni su Avvenire. Nel suo editoriale il giornalista, commentando la parola dell’anno scelta da Treccani, ricordava che “se è vero che le parole possono essere pietre, è altrettanto giusto sottolineare come siano in grado di diventare il cemento necessario a edificare case solide e confortevoli” e che può “tenere insieme una relazione a rischio di rottura”.

Inoltre – aggiungeva Maccioni – viviamo un’epoca in cui è consuetudine usare la parola “asfaltare” quando si riporta un dibattito in cui non c’è edificazione reciproca, bensì la precisa volontà di distruggere l’altro con un eloquio aggressivo o pungente, una gara di parole che mira all’annientamento. “Rispettare è tutt’altro”, sottolineava il giornalista. Va detto, inoltre, che le modalità di comunicazione ha sempre fatto parte dell’interesse umano. Un esempio ci arriva da Arthur Schopenhauer che nel suo volume postumo L’arte di avere ragione teorizzò 38 stratagemmi “di cui si serve l’ordinaria natura umana per celare i suoi difetti”.

Chi è Riccardo Maccioni

Nato a Torino ma milanese per acquisizione, Riccardo Maccioni è il caporedattore del quotidiano Avvenire dopo un percorso come inviato speciale.

Suo è anche il podcast Taccuino Celeste in cui parla di fede. È autore, inoltre, del libro 50 domande sulla fede che non hai mai osato fare.

La reazione di Maccioni dopo la comunicazione delle tracce

Riccardo Maccioni, raggiunto dall’Adnkronos, ha spiegato le sue sensazioni dopo la scoperta, dicendosi “molto stupito” e “innanzitutto onorato che un mio testo sia stato scelto. La cosa che più mi colpisce è vedere chi sono gli altri autori delle tracce della maturità, in particolar modo l’idea di essere ‘compagno di viaggio’ di Pasolini mi fa sentire onoratissimo: io piccolo piccolo vicino a questo gigante assoluto“.

In merito a quanto aveva scritto sulla parola rispetto, Maccioni ha aggiunto che:

“È una parola importante, secondo me invita a costruire perché implica sempre una relazione, vuol dire considerare l’altro come persona, vuol dire guardarlo negli occhi se è vicino a te, vuol dire, nel caso del nostro mestiere, ricordarsi, che dietro ogni parola, ogni storia, ogni episodio che raccontiamo ci sono sempre delle persone e questo penso che sia il valore più importante. Credo che ‘rispetto’ sia un elemento che contribuisce a costruire l’umanità e credo sia il valore di cui in questo momento abbiamo maggiormente bisogno. .Il ministro Valditara è tornato spesso su questi concetti, effettivamente credo che sia un tema che sta molto a cuore al ministro e spero stia a cuore anche ai ragazzi, ai genitori e agli educatori”.

Quali sono le altre tracce dell’esame di Maturità 2025

Ecco le altre tracce dell’esame di Maturità 2025:

I giovani, la mia speranza, un messaggio del giudice Paolo Borsellino

un testo estratto da Il Gattopardo, di Giuseppe Tomasi di Lampedusa

una poesia di Pier Paolo Pasolini

testo tratto da Gli anni trenta, il decennio che sconvolse il mondo, di Piers Brendon

testo tratto da Un quarto d’era (geologica) di celebrità, di Telmo Pievani

testo tratto da L’indignazione è il motore del mondo social, di Anna Meldolesi e Chiara Lalli