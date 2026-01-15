Riccardo Magherini morto immobilizzato dai carabinieri, la Corte europea dei diritti umani condanna l'Italia

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

La Corte europea dei diritti umani condanna l’Italia per la morte di Riccardo Magherini, avvenuta durante un fermo a Firenze nel marzo 2014. Secondo i giudici, non era necessaria l’immobilizzazione a terra e mancavano linee guida e formazione adeguate. Allo Stato spetta un risarcimento di 140 mila euro ai familiari. Il fratello Andrea e il padre Guido si sono detti “soddisfatti”, sottolineando però che “l’arrabbiatura è aumentata, sapevamo che avevano fatto cose che non erano consone alla divisa che portavano addosso”.

La condanna della Corte europea dei diritti umani contro l’Italia

La Corte europea dei diritti umani ha condannato l’Italia per la morte di Riccardo Magherini, avvenuta a Firenze nella notte tra il 2 e il 3 marzo 2014 mentre l’uomo era immobilizzato a terra dai carabinieri. Secondo i giudici di Strasburgo, lo Stato italiano è responsabile del decesso perché non vi era “l’assoluta necessità” di mantenerlo in posizione prona.

Nella sentenza, la Corte ha chiarito di non essere entrata nel merito delle responsabilità penali dei militari né della loro assoluzione definitiva pronunciata in Italia. Il giudizio europeo riguarda invece il quadro complessivo delle garanzie offerte dallo Stato, ritenute insufficienti sul piano normativo e formativo.

La Cedu ha inoltre stabilito un risarcimento di 140mila euro per danni morali a favore dei familiari di Magherini. La decisione interviene a oltre dieci anni dai fatti e chiude il procedimento avviato davanti alla giurisdizione europea dopo l’esaurimento dei gradi di giudizio nazionali.

Le criticità evidenziate nella sentenza sulla morte di Riccardo Magherini

Secondo quanto riportato nella motivazione, le linee guida in vigore all’epoca dei fatti non fornivano indicazioni chiare e adeguate sul posizionamento delle persone immobilizzate in posizione prona, una condizione riconosciuta come potenzialmente pericolosa per la salute e la vita.

La Corte ha inoltre rilevato la mancanza di una formazione specifica degli operatori delle Forze dell’Ordine sull’uso delle tecniche di immobilizzazione. In particolare, viene evidenziata l’assenza di competenze adeguate per valutare i rischi connessi al mantenimento prolungato di una persona a terra, in una situazione di evidente alterazione psicofisica.

Questi elementi, secondo i giudici, configurano una responsabilità dello Stato sotto il profilo della prevenzione e della tutela del diritto alla vita, indipendentemente dall’esito dei procedimenti penali interni. La Corte ha quindi distinto il piano delle responsabilità individuali da quello degli obblighi strutturali dello Stato.

La reazione del fratello Andrea e del padre Guido

Andrea Magherini, fratello di Riccardo, ha accolto con favore la sentende della Corte Europea: “Oggi è una giornata in cui giustizia è fatta per Riccardo e per tutti noi (…), quello che noi abbiamo sempre voluto è che ne uscisse a testa alta. È importante per noi ed è importante per Brando, il figlio di Riccardo. La sentenza parla a tutti gli effetti, e su tutti i fronti, per quanto riguarda il fermo e le indagini. È un momento storico“, ha dichiarato ripreso da ANSA.

Ha aggiunto di sperare che questa sentenza “sia importante per la formazione dei corpi di polizia. Siamo sollevati, anche come cittadini italiani, perché non poteva essere un fermo normale, perché così non si fa, la vita di una persona è fondamentale e va messa in salvo. Nel caso specifico, in quel momento Riccardo andava girato, e doveva essere fatto respirare”.

Il padre, Guido Magherini, ha riconosciuto di essere “soddisfatti al 100%, non dall’Italia ma dall’Europa“, ma anche che “la nostra arrabbiatura è aumentata sotto l’aspetto di come si sono comportati. Sapevamo che avevano fatto cose che non erano consone alla divisa che portavano addosso. La sentenza dice certe cose per cui c’è da preoccuparsi e da mettersi le mani nei capelli“.

Chi era Riccardo Magherini

Riccardo Magherini aveva 39 anni ed era un ex calciatore, con un passato nelle giovanili della Fiorentina. Morì per arresto cardiaco a Firenze durante un intervento delle Forze dell’Ordine, dopo essere stato fermato e immobilizzato a terra.

Secondo le indagini, quella notte era in preda a una grave crisi di panico, aggravata dall’assunzione di sostanze stupefacenti. Prima dell’arrivo dei carabinieri aveva litigato con un tassista e con alcuni residenti, aveva danneggiato la porta a vetri di un locale e sottratto un telefono. Dopo l’intervento dei militari, fu bloccato a terra e ammanettato in attesa dei soccorsi.

La Cassazione, nel 2021, ha assolto definitivamente i tre carabinieri coinvolti, ritenendo che il fatto non costituisse reato. La pronuncia della Corte europea dei diritti umani non ribalta quell’esito, ma afferma che lo Stato italiano non aveva predisposto strumenti normativi e formativi adeguati a prevenire un rischio letale.