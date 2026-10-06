Riccardo Magi in sciopero della fame contro la legge elettorale, "2 cappuccini e un succo di frutta al giorno"

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Riccardo Magi è in sciopero della fame contro la riforma elettorale, che considera un meccanismo pensato per favorire i partiti già forti.

Nel mirino finiscono l’aumento delle firme necessarie, le esenzioni per le forze parlamentari e il divieto di raccogliere sottoscrizioni tramite SPID.

La protesta va avanti tra debolezza fisica, sostegno radicale e appelli al governo, mentre il voto finale alla Camera resta decisivo.

Riccardo Magi, leader di +Europa, è in sciopero della fame da mercoledì 30 settembre per chiedere modifiche sostanziali alla riforma della legge elettorale (ribattezzata Melonellum), in discussione alla Camera dei Deputati: il voto finale è in calendario mercoledì 7 ottobre, data in cui – pertanto – dovrebbe terminare il digiuno. Magi ha definito il provvedimento un "colpo di Stato elettorale" pensato per consentire a una minoranza politica di trasformarsi in maggioranza schiacciante, blindando le aule parlamentari ed escludendo di fatto le nuove forze politiche dalla competizione democratica.

Perché Riccardo Magi sta scioperando: le norme sotto accusa

Al centro dello sciopero della fame ci sono 3 punti critici contenuti nel testo approvato dal Senato, ritenuti da +Europa e da diverse personalità del mondo civile veri e propri sbarramenti antidemocratici:

quadruplicamento delle firme necessarie : per presentare una lista in ciascun collegio elettorale, il numero di sottoscrizioni richieste per chi non gode di esenzioni passa da 1.500-2.000 a 6.000-7.000 firme. Per un nuovo soggetto politico che voglia presentarsi su tutto il territorio nazionale significa raccogliere almeno 450 mila firme , una cifra paradossalmente superiore ai voti ottenuti alle ultime elezioni da alcuni partiti oggi rappresentati in Parlamento

: per presentare una lista in ciascun collegio elettorale, il numero di sottoscrizioni richieste per chi non gode di esenzioni passa da 1.500-2.000 a Per un nuovo soggetto politico che voglia presentarsi su tutto il territorio nazionale significa raccogliere almeno , una cifra paradossalmente superiore ai voti ottenuti alle ultime elezioni da alcuni partiti oggi rappresentati in Parlamento esenzione riservata ai partiti già presenti : le nuove soglie non si applicano alle forze politiche già parlamentari, creando una netta disparità di trattamento tra i partiti storici e le nuove idee che cercano rappresentanza

: le nuove soglie non si applicano alle forze politiche già parlamentari, creando una tra i partiti storici e le nuove idee che cercano rappresentanza divieto dell’uso della firma digitale (SPID): la legge vieta la raccolta firme online tramite la piattaforma pubblica SPID, pur essendo uno strumento già validato dallo Stato per referendum e leggi di iniziativa popolare. Magi ha sottolineato, a Un giorno da pecora su Rai Radio 1, che "la firma digitale viene ritenuta non sicura dalla ministra Casellati per la presentazione delle liste, ma è considerata sicurissima quando si tratta di pagare le tasse".

Perché la maggioranza vuole il Melonellum

A detta della maggioranza, la stretta servirebbe a evitare una "proliferazione incontrollata" delle liste.

Una tesi smentita dai dati reali: alle elezioni Politiche 2022 le liste ammesse sono state 23, il minimo storico dal 1976, dimostrando che il rischio di affollamento sulle schede è inesistente.

La cronologia della protesta di Magi: dal 30 settembre a oggi

Mercoledì 30 settembre Riccardo Magi ha dichiarato l’inizio dello sciopero della fame a Montecitorio denunciando la riforma elettorale come un attacco al pluralismo democratico e chiedendo almeno l’introduzione delle firme digitali.

Giovedì 1 ottobre, dopo il voto alla Camera sulle pregiudiziali di costituzionalità, ha ribadito a Rai Radio1 l’assurdità della soglia delle 450mila firme e dello stop allo SPID, stimando al 50% le possibilità di smuovere la maggioranza.

Venerdì 2 ottobre +Europa, il partito rappresentato da Magi, ha attivato il sito digiuno.piueuropa.eu.

Domenica 4 ottobre, al quinto giorno di digiuno, il deputato ha confermato di sentirsi debole e provato fisicamente, annunciando controlli medici ma ribadendo la determinazione a proseguire per sbloccare la legge.

Lunedì 5 ottobre, nel giorno del flash mob davanti a Palazzo Chigi con lo striscione Digiuno per la democrazia, Magi ha reso noto il contenuto della lettera inviata al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per denunciare il passaggio della legge tra l’indifferenza e le questioni di fiducia.

Martedì 6 ottobre, alla vigilia del voto, Marco Cappato si è unito per un giorno allo sciopero della fame definendo la norma un "colpo di mano autoritario". Alla staffetta dello sciopero della fame hanno aderito oltre 110 persone.

La lettera scritta a Sergio Mattarella

Riccardo Magi ha condiviso su Facebook il contenuto della lettera scritta a Mattarella:

"Egregio presidente, Le scrivo con un sentimento di fiducia e preoccupazione. Ho iniziato un digiuno per testimoniare un assoluto dissenso contro la legge elettorale all’esame della Camera dei deputati, e per chiedere al Parlamento e al Governo di riconsiderare queste norme. La conferma di un intendimento di chiusura alla possibilità di rappresentanza di soggetti estranei al club dei privilegiati è palese con l’esclusione dell’utilizzo della firma digitale benché esista la piattaforma pubblica per sottoscrivere richieste di referendum e proposte di iniziativa poplare riconosciuta da sentenze della Corte Costituzionale. Come relatore di minoranza ho segnalato i riferimenti storici che rendono pericolosa una riforma che rischia di provocare un cambio di regime. In pochi giorni abbiamo raccolto quasi 40 mila firme di cittadini che avvertono lo stesso rischio. Il testo approvato dal Senato prevede anche norme che limitano gravemente l’accesso alla competizione elettorale attraverso un gioco di esenzioni e di privilegi del tutto irragionevoli e discriminatori. Le sottoscrizioni richieste passano a 6 mila-7 mila per ciascun collegio, per presentarsi in tutto il Paese 450 mila firme. La questione non riguarda un interesse di parte, ma l’essenza stessa della democrazia. Nel pieno rispetto delle Sue prerogative costituzionali, affido alla Sua sensibilità la valutazione di un rischio per la convivenza civile e il diritto alla rappresentanza dei cittadini. Un cordiale ossequio". Forse ti può interessare Con la nuova legge elettorale Giorgia Meloni può vincere solo con Vannacci, la simulazione sullo Stabilicum Se la nuova legge elettorale fosse approvata definitivamente, con le attuali intenzioni di voto, vincerebbe il Campo Largo, a meno che Meloni non si allei con Vannacci

Come sta Riccardo Magi: la visita del medico e il messaggio di Meloni

Sul piano fisico, il protrarsi del digiuno ha portato il deputato a uno stato di evidente affaticamento e debolezza, pertanto è monitorato da Claudio Santini, storico medico di Marco Pannella ed Emma Bonino.

Martedì 6 settembre la visita del medico: "Alla luce dei parametri positivi relativi al mio stato di salute riscontrati a seguito di una visita con il dottor Claudio Santini, proseguirò con l’iniziativa nonviolenta del digiuno rivolta direttamente all’esecutivo che, con l’apposizione della fiducia, è divenuto l’interlocutore principale sulla legge elettorale e a cui chiediamo una assunzione di responsabilità su una questione che riguarda lo stato di salute della democrazia in Italia", ha dichiarato Magi in una nota.

Magi ha anche ricevuto un messaggio dalla premier, Giorgia Meloni: ringraziandola per l’interessamento, ha tuttavia dichiarato di voler proseguire fino all’ultimo momento utile per stimolare un ripensamento da parte dell’Esecutivo.

Come annunciato da lui stesso sui social, le uniche cose che assume durante il giorno sono due cappuccini e un succo di frutta.

La tradizione radicale: perché lo sciopero della fame

L’azione di Riccardo Magi affonda le sue radici storiche nell’eredità del Partito Radicale, la formazione politica da cui è nata la cultura istituzionale di +Europa.

La pratica del digiuno politico in Italia è indissolubilmente legata al nome di Marco Pannella, che a partire dagli anni ’60 ha mutuato la dottrina della nonviolenza attiva e del Satyagraha di matrice gandhiana.

Per la tradizione radicale, gli sciopero della fame e della sete non costituiscono un atto autolesionistico o un ricatto verso le istituzioni, bensì un’arma di pressione morale e costituzionale.