Riccardo Magi sparge cannabis sul testo del dl Sicurezza e la cede, polemiche dopo la provocazione alla Camera

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Riccardo Magi, segretario di +Europa, si è presentato alla Camera dei Deputati con un vasetto al cui interno c’erano 5-6 grammi di cannabis. Il parlamentare ha spiegato di aver comprato la sostanza tramite un link su Telegram, aggiungendo che il suo gesto di portare l’erba a Montecitorio è stato un atto di protesta contro un emendamento al Dl Sicurezza approvato al Senato.

Riccardo Magi alla Camera con la cannabis: protesta contro il Dl Sicurezza

Magi ha contestato l’emendamento del Dl Sicurezza approvato al Senato che non riconosce la lieve entità in caso di uso continuativo di cannabis.

Il parlamentare, in una conferenza convocata a Montecitorio, ha consegnato alle persone presenti sacchettini con dentro l’erba, dopo averla poggiata sul testo del Dl.

ANSA

“Sentiamo già i commenti di Mantovano il talebano”, ha dichiarato, riferendosi al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

“Questa contenuta nel barattolo – ha aggiunto – fa decisamente meno male rispetto a quello che è previsto dal testo del nuovo decreto“.

Magi e Soldo: “Contro il Governo”

Magi e altri esponenti di +Europa e dell’universo dei radicali, tra cui Matteo Hallissey, Benedetto Della Vedova, Antonella Soldo e Filippo Blengino, sono poi stati protagonisti di un flash-mob davanti al palazzo della Camera in occasione della Giornata internazionale della cannabis (in gergo 4/20). Come atto di disobbedienza civile hanno fumato erba fuori da Montecitorio.

“Oggi è una giornata particolare – 4/20 – dedicata alla legalizzazione della cannabis e dei suoi derivati”, hanno detto Magi e Antonella Soldo.

“In questo momento – hanno aggiunto – sono riunite le commissioni Affari costituzionali e Giustizia della Camera per esaminare il decreto Sicurezza: un decreto corposissimo al quale sono stati presentati 1.531 emendamenti. Nella giornata di venerdì è stato approvato dal Senato, è stata approvata la norma che trasforma gli avvocati in cacciatori di taglie e poi il Governo è nuovamente intervenuto sulla fattispecie di lieve entità“.

E ancora: “Era già intervenuto con il Dl Caivano, poi venerdì mattina sono tornati sul luogo del delitto: per loro non deve esserci la lieve entità e non c’è più se c’è reiterazione del reato. C’è la volontà di abbattersi sul piccolo consumo non solo sullo spaccio e sul piccolo spaccio”.

“Entriamo nell’enorme ipocrisia per la quale nel nostro Paese non è reato il consumo personale – ha dichiarato il segretario di +Europa -. Sono 5/6 grammi di cannabis acquistata al mercato nero su Telegram. È stata pagata 50 euro, la metà di questi soldi verrà reinvestita dalle mafie e l’altra metà verrà riciclata”, hanno spiegato i due politici.

Maurizio Gasparri contro Riccardo Magi: “Patetico”

Il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri ha commentato con toni duri l’iniziativa del deputato Magi. “Patetica replica del teatrino pro droga da parte di Magi. Il decreto sicurezza introduce norme tese a colpire lo spaccio di stupefacenti. Per evitare che chi smercia droga e crea danni eluda le norme vigenti, professandosi solo consumatore”, ha dichiarato Gasparri.