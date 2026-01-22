Riccardo Mirarchi morto a Courmayeur, Giuseppe Conte lo ricorda sui social: "Era attivo nel M5S"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha espresso il suo cordoglio per Riccardo Mirarchi, il giovane di 21 anni morto in un incidente sugli sci a Courmayeur. Conte ha rivelato che Mirarchi era attivo nel Network giovani del Movimento, la sezione under 36 del partito.

Conte ricorda Riccardo Mirarchi

Il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha dedicato un post su Facebook a Riccardo Mirarchi, il 21enne morto a Courmayeur per un incidente sugli sci.

Il ragazzo, ha spiegato Conte, faceva parte del Network giovani del Movimento 5 Stelle, l’organo del partito dedicato agli iscritti con meno di 36 anni.

Conte ha scritto che Mirarchi era “in prima fila nelle nostre battaglie politiche” e “molto attivo all’interno del Network giovani”, per poi aggiungere:

È una crudeltà. È un dolore enorme per la nostra comunità politica. È una tragedia incommensurabile per la sua famiglia, i suoi cari, ai quali ci stringiamo forte. Riccardo continueremo a ricordarti, a portare avanti le battaglie in cui credevi, ad alimentare la speranza di cambiare le cose.

L’incidente a Courmayeur

L’incidente in cui Mirarchi ha perso la vita è avvenuto attorno alle 15:45 del 21 gennaio sulla pista numero 26 di rientro di Dolonne, a Courmayeur, uno dei comprensori sciistici più famosi d’Italia.

Il ragazzo avrebbe perso il controllo durante la discesa e sarebbe uscito di pista a grande velocità. Qui si sarebbe schiantato contro un albero. La morte sarebbe stata istantanea nonostante il giovane indossasse il casco.

L’incidente è stato descritto da due testimoni, un altro sciatore che stava scendendo dalla stessa pista e la fidanzata di Mirarchi, che stava trascorrendo alcuni giorni di vacanza con lui.

I soccorsi immediati

Gli agenti di polizia in servizio sulle piste da sci di Courmayeur e il personale del soccorso alpino del comprensorio sono stati immediatamente avvisati dell’incidente.

Arrivati sul posto hanno tentato di rianimare il ragazzo, che presentava gravi ferite al volto e al torace. Gli sforzi dei soccorritori si sono però rivelati inutili

La procura di Aosta è in attesa della relazione della polizia sulla morte del 21enne. La dinamica dovrebbe essere stata però chiarita e presto dovrebbe esserci il nullaosta ai funerali.