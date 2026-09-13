Riccardo Muti contro il governo su Villa Verdi, il direttore attacca la politica: "Hanno fatto schifo"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Riccardo Muti attacca il governo per le condizioni di Villa Verdi, la storica dimora del compositore, e lancia l’ennesimo appello per il suo recupero. Il direttore d’orchestra non le ha mandate a dire sullo stato di abbandono della tenuta e ha richiamato ancora una volta il ministero della Cultura alle proprie responsabilità, alla vigilia del concerto all’interno della residenza a Villanova d’Arda, una serata di sensibilizzazione proprio sulla valorizzazione della struttura.

L’attacco di Riccardo Muti

Il maestro non ha fatto sconti a nessuno scagliandosi contro i governi di destra e sinistra dopo le prove in preparazione della serata musicale Notturno, in scena nel giardino della storica Villa Sant’Agata fatta costruire da Giuseppe Verdi vicino al suo paese natale, Busseto, nel Parmense, dove il compositore visse e creò alcune delle sue opere più famose.

“Che sia un governo di destra, di centro, di sinistra, hanno praticamente fatto schifo da questo punto di vista, c’è stato un abbandono” è l’affondo di Riccardo Muti davanti alle telecamere.

ANSA

L’appello per Villa Verdi

Il direttore d’orchestra ha tenuto a precisare che la serata organizzata a Villa Sant’Agata “è un umile attestato di amore per Verdi ed è un campanello d’allarme per dire: ‘Siamo stanchi che il mondo ci guardi con diffidenza’, dicendo che non siamo all’altezza del nostro passato”.

“Non è un concerto, ma una riunione di un gruppo di musicisti che si siede davanti alla villa di Verdi e dice al mondo, e soprattutto al nostro mondo: ‘Vi date una mossa, volete svegliarvi?. Questo luogo deve risuonare delle note nate qui” ha dichiarato ancora Muti senza mezzi termini, definendo Verdi il “Michelangelo della musica”.

La risposta del ministro Alessandro Giuli

Un attacco al quale il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha risposto “stupito”, rassicurando il maestro che il Dicastero ha “già iniziato un percorso di investimenti, presto sarà fruibile“.

La dimora, con un parco di sei ettari, è chiusa al pubblico dal 2022 a causa di una contesa legale tra gli eredi e lo Stato, che l’ha acquisita nel febbraio 2025.

Qualche mese fa sono stati stanziati 6,5 milioni di euro per il restauro di facciate, infissi, giardino e interni.

“Sembra che io abbia offeso il governo. Non sapevo che i lavori avessero avuto inizio…” la parziale marcia indietro di Riccardo Muti.