Riccardo Pescante vicedirettore Rai Sport criticato per il post sull'anniversario del MSI: "Radici profonde"

Bufera a livello politico su Riccardo Pescante, il vicedirettore di Rai Sport. A insorgere sono state le opposizioni dopo che il giornalista ha pubblicato sul suo profilo Instagram un post celebrativo sull’anniversario del MSI, il Movimento sociale italiano. “Le radici profonde non gelano”, ha scritto Pescante, figlio di Mario, che è stato presidente del Coni nonché deputato berlusconiano e sottosegretario di Stato al Ministero dei beni e delle attività culturali con delega allo sport nel secondo governo del Cav.

MSI, il post di Riccardo Pescante: opposizioni contro il vicedirettore Rai Sport

Il post pubblicato da Pescante risale al 26 dicembre scorso. “26 dicembre 1946. Le radici profonde non gelano”, ha digitato il giornalista a corredo di un’immagine della fiamma tricolore del Movimento sociale italiano. Un’attestazione di appartenenza che ha innescato polemiche, con le opposizioni sul piede di guerra in commissione di Vigilanza.

Tra i primi a scagliarsi contro il vicedirettore di Rai Sport c’è stato Dario Carotenuto, capogruppo M5S, secondo cui “l’uso che Pescante fa dei suoi canali social è incompatibile con le linee guida del Servizio pubblico”.

Carotenuto ha anche menzionato un altro episodio controverso in cui Pescante, sempre sui social, avrebbe paragonato il segretario della Cgil, Maurizio Landini, al dittatore Nicolas Maduro, auspicandone la medesima sorte (nelle scorse ore il leader venezuelano è stato catturato dagli Usa e incarcerato).

L’esponente pentastellato ha annunciato un’interrogazione in Vigilanza:

“La Rai è un servizio pubblico pagato da tutti, non una bacheca personale dove sdoganare nostalgie neofasciste o fare propaganda mascherata da ironia. Chi guida una struttura come RaiSport dovrebbe sapere che ogni parola pubblica pesa, rappresenta, parla anche a nome dell’azienda. Davvero la Rai ritiene compatibile con i propri valori e con la propria missione che un suo direttore si esprima così? O dobbiamo rassegnarci all’idea che il confine tra ruolo pubblico e militanza personale sia definitivamente saltato, senza che nessuno senta il dovere di intervenire? Sono domande che faremo direttamente alla Rai con una interrogazione in commissione di Vigilanza”.

Anche i parlamentari Pd in Vigilanza, guidati da Stefano Graziano, hanno alzato la voce. “Non è immaginabile – hanno sostenuto – che tutti i dirigenti Rai possano immaginare di dire che loro appartengono a un partito piuttosto che a un altro, perché così si perde di credibilità e la Rai diventa portavoce del partito di governo“.

I dem hanno chiesto le dimissioni di Pescante e la convocazione della Vigilanza per domandare ai vertici Rai di “stabilire un codice di autoregolamentazione”, soprattutto per coloro che ricoprono ruoli dirigenziali e apicali.

Cda Rai, Roberto Natale: “Chi deve intervenire, intervenga”

In realtà, tale codice già c’è, come sottolineato dal consigliere di amministrazione Roberto Natale: “Le regole per l’uso dei social in Rai ci sono. Sono state affinate negli anni, anche integrando il Codice Etico con le osservazioni formulate dalla Commissione parlamentare di Vigilanza. Al tema il Cda ha dedicato su mia richiesta una approfondita discussione nella seduta del 16 ottobre scorso”.

“Nessun dubbio – ha proseguito Natale – sul fatto che debba farne uso responsabile e non sconsiderato ogni dipendente Rai, tanto più se ricopre ruoli da dirigente. Chi deve intervenire, intervenga, senza permettere che l’irresponsabilità di qualcuno danneggi l’immagine di tutta la Rai”.

Pd: “Non hanno ritegno”

Sandro Ruotolo, responsabile informazione della segreteria nazionale del Pd, ha acceso i riflettori su un altro post scritto dal vicedirettore di Rai Sport, in cui si leggerebbe: “Con la violenza non si risolve niente, figurati senza”. Per ora, dall’azienda pubblica, nessuna replica.

“Se sei del partito della presidente del Consiglio Giorgia Meloni – ha aggiunto Ruotolo – puoi fare quello che vuoi ed esprimerti come vuoi. Sui social media perdi ogni parvenza di decenza. La RAI non è più “la Rai di tutti”. È l’house organ di Fratelli d’Italia. C’è il vicedirettore di Rai Sport, Riccardo Pescante, che sui social esplicita senza remore l’appartenenza politica. Non importa che sia un dirigente del servizio pubblico radiotelevisivo”.

E ancora: “Con quale credibilità si continua a dire che la Rai è indipendente? In un post appare la fiamma tricolore del Movimento Sociale Italiano con la data di nascita 26 dicembre 1946 e lo slogan “le radici profonde non gelano”. In un altro si legge: “con la violenza non si risolve niente, figurati senza”. In un terzo compare un meme che raffigura Donald Trump con la scritta “dopo Nicolás Maduro adesso tocca a Maurizio Landini”, con l’aggiunta ironica: “peccato che sia solo un meme””.

“Non hanno ritegno – ha concluso l’esponente del Pd – e non nascondono la sudditanza al partito. Per questo chiediamo alla Commissione di vigilanza RAI di convocare i vertici di viale Mazzini per chiarire e imporre una linea di comportamento pubblico per i dipendenti Rai. Il servizio pubblico non è un megafono di partito: è un bene di tutti”.

AVS: “Rai Sport è un fortino di Fratelli d’Italia”

Critiche anche da AVS. Secondo il senatore dell’Alleanza Verdi e Sinistra, Peppe De Cristofaro, “Rai Sport è un fortino di Fratelli d’Italia. Oltre al direttore Paolo Petrecca, il primo direttore meloniano della Tv pubblica, già sfiduciato due volte dalla redazione sportiva e prima da quella di Rainews24, c’è anche il vicedirettore Riccardo Pescante. I due hanno la stessa provenienza politica nella testata diventata un monocolore di destra con TeleMeloni”.

“E allora – ha continuato De Cristofaro – visto che la fedeltà al partito viene prima di tutto, Pescante per non essere da meno del suo direttore ha celebrato nei giorni scorsi sui social l’anniversario della nascita del Movimento Sociale Italiano. Il dirigente Rai ha con orgoglio rivendicato più l’appartenenza al partito d’ispirazione neofascista che alla Rai. Una cosa mai vista e totalmente contraria alle linee guida della Rai”.

Secondo l’esponente di AVS, la Rai “ha bisogno di professionisti seri, di dirigenti del servizio pubblico autonomi e non di militanti politici o di guardiani, per dirla con le parole del vicedirettore Pescante, delle ‘radici profonde’. Uno svilimento del servizio pubblico, della Rai, incredibile, ridotto a megafono della destra e della linea meloniana. La dirigenza Rai prenda provvedimenti immediati nei confronti di Pescante”.