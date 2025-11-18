Riccardo Piancatelli a La Ruota della Fortuna vince 410 mila euro e una Panda, chi è l'ingegnere di Recanati

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Nella puntata del 17 novembre de La Ruota della Fortuna a registrare un nuovo record per il montepremi vinto è Riccardo Piancatelli. Ingegnere di professione, il 32enne originario di Recanati ha vinto 410mila euro e un’auto. Un percorso il suo iniziato il 14 novembre quando ha scalzato il vincitore uscente.

Chi è il campione de La Ruota della Fortuna Riccardo Piancatelli

Riccardo Piancatelli è di origini marchigiane. Nato a Recanati, nel 1993, vive nel quartiere di Monte Conero.

Il suo percorso di studi termina con la laurea in Ingegneria Ambientale.

IPA Gerry Scotti, conduttore de La Ruota della Fortuna, premiato al Montecarlo Film Festival

Il campione de La Ruota della Fortuna è molto legato alla sua città, come dichiarato in trasmissione.

Infatti, il suo talismano è la lettera R, iniziale di Recanati.

Sempre nel programma condotto da Gerry Scotti, ha presentato ai telespettatori la sua fidanzata Giulia, con cui ha condiviso la vincita record di 410mila euro.

Dove lavora Riccardo Piancatelli

Quando è arrivato come concorrente a La Ruota della Fortuna, si è definito un amante dell’ambiente.

Attualmente, lavora in un’azienda che produce sistemi di riscaldamento.

Lo ha dichiarato in una delle puntate che lo ha visto protagonista.

Come il campione ha vinto 410mila euro a La Ruota della Fortuna

Dopo cinque partecipazioni da concorrente, è nella puntata di lunedì 17 novembre che Riccardo Piancatelli diventa il campione dei record de La Ruota della Fortuna.

Si è aggiudicato un montepremi pari a 410 mila euro con un mix di competenza e fortuna.

Durante la prima fase del gioco aveva totalizzato 210 mila euro.

Al gioco finale delle buste ha scelto quella verde e ha così raddoppiato la cifra vinta precedentemente sbaragliando la concorrenza.

Il percorso di Riccardo Piancatelli si era già fatto notare nel suo debutto al quiz show di Canale 5 avvenuto il 14 novembre.

L’ingegnere ambientale di Recanati era riuscito a sconfiggere il campione uscente vincendo 17600 euro e un buono spesa valido per un anno.

Gerry Scotti, che già si era in precedenza emozionato per la vincita di un concorrente, ha commentato con felicità il successo di Riccardo Piancatelli. Come riporta Tgcom ha esclamato “hanno raddoppiato, da non credere, diventa automaticamente il più grande campione di sempre”.