Riccardo Polizzy Carbonelli, il Roberto Ferri di Un posto al sole: “La felicità è sapersi accontentare”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

C’è un letto al centro della scena. Due cuscini, una coperta, qualche ruga nel lenzuolo. E una vita intera da ripassare. Un letto per due non è solo uno spettacolo: è un viaggio dentro l’amore lungo 35 anni, coniugato nei silenzi, nelle liti e in quelle tenerezze che resistono al tempo. Riccardo Polizzy Carbonelli lo porta in scena con Marina Lorenzi, sua compagna anche nella vita. Ed è proprio in questa zona fragile, dove palco e quotidiano si sfiorano, che nasce qualcosa di raro: la verità. Sì, perché a differenza del glaciale Roberto Ferri che da oltre vent’anni interpreta in Un posto al sole, Riccardo Polizzy Carbonelli non ha bisogno di maschere. Parla piano, ascolta davvero, si espone. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Riccardo Polizzy Carbonelli racconta la perdita della madre, lo smarrimento post-pandemia, la maleducazione dilagante, il corpo che cambia, la memoria che resta, il futuro che inciampa. Ma non c’è amarezza nelle sue parole. C’è sguardo. C’è vita. E c’è l’urgenza quasi sacra di stupirsi ancora. Di commuoversi per una rosa sbocciata, per un’alba vista dal mare, per l’idea di portare un fiore a sua moglie anche quando il mondo sembra indifferente. ‘La felicità è sapersi accontentare’, dice. Ma attenzione: non è rassegnazione. È un atto di resistenza gentile. Riccardo Polizzy Carbonelli non è un uomo che fa l’attore. È un uomo che vive, e che attraverso il teatro (e la televisione, sì, anche quella) cerca ancora di dire qualcosa che valga la pena ascoltare. E, in un’epoca in cui tutto scorre troppo veloce, questa sua lentezza emotiva diventa quasi rivoluzionaria.

Un letto per due: che cosa l’ha colpita del testo di Tato Russo?

“Innanzitutto, il fatto che Tato, per farci entrare subito nei personaggi, ha creato una fusione particolare tra realtà e finzione: ha voluto che i protagonisti si chiamassero come me e mia moglie nella vita reale, Riccardo e Marina. All’inizio può sembrare un dettaglio, ma in scena produce effetti interessanti… e anche qualche corto circuito. Quando si è abituati a interpretare personaggi con nomi diversi, può capitare (soprattutto in momenti concitati, come un litigio o una scena emotivamente intensa) di avere il dubbio di aver sbagliato nome. E invece no: ci si accorge che è corretto, perché coincide con quello del personaggio e della persona che si ha di fronte. È un attimo che sembra durare un’eternità. Mi era già successo in passato in un altro spettacolo, Due dozzine di rose scarlatte, sempre con Marina. In una scena con un litigio acceso, seguito da un riavvicinamento, mi uscì un ‘Marina!’ carico di tensione… e per un momento pensai di aver sbagliato. Ma era esattamente ciò che andava detto. Questa scrittura così intrecciata con la realtà ti spiazza e allo stesso tempo stimola”.

E poi?

“Ovviamente il testo, mi piace molto. Racchiude tutte le dinamiche di una coppia: ingenuità, tenerezze, piccoli eccessi. Quei comportamenti che, visti dall’esterno, sembrano buffi, grotteschi. Quando si assiste a una lite tra partner, spesso si pensa: ‘Ma guarda questi, che ridicoli’. Ed è proprio così: viste da fuori, le coppie possono apparire goffe, ingenue, persino inquietanti. Ma lo spettacolo non si ferma alla superficie: c’è sempre una spinta al chiarimento, un ritorno all’amore. Questo è un altro aspetto che mi ha convinto: il testo non mette mai davvero in discussione la scelta di fondo. I due personaggi, anche quando sembrano sul punto di lasciarsi, restano legati. Tato ha trovato un modo intelligente di raccontare crisi che si ricompongono. In fondo, si può dire che l’amore prevale. E poi (e questo glielo confermerebbe anche Marina) il testo ha uno sguardo fortemente femminile. Tato ha scritto con una sensibilità rara per un autore uomo. La donna, nella coppia, è il vero motore del cambiamento. È lei che attraversa le trasformazioni, prende decisioni, impone, anche con dolcezza, quei rimproveri a cui, ogni tanto, noi mariti siamo sottoposti”.

Rimproveri che, nella vita reale, cominciamo a sentire sin da quando siamo piccoli, da altre figure femminili…

“Mi sono serenamente arreso, e lo dico con il sorriso, alla superiorità femminile. È un dato di fatto. Ed è anche un buon modo per cavarsela, intendiamoci! Ma la verità è che la figura femminile è centrale fin dall’infanzia: prima con le madri, poi nelle relazioni. Hanno un potere affettivo e una capacità di orientare la vita emotiva che, secondo me, noi uomini non raggiungiamo”.

Ha appena decostruito, in una risposta sola, tutto il mito del suo personaggio di Roberto Ferri in Un posto al sole…

“Ecco, vede? Ma è proprio questo il bello di fare l’attore: poter passare da un ruolo all’altro. E in questo senso il teatro offre una libertà che la televisione, spesso, non concede, legata com’è a una certa fisicità o ai ritmi produttivi. In teatro si può spaziare: un giorno si è brillanti, un altro drammatici, si può cambiare look, taglio di capelli, barba… Ho lavorato anche nei fotoromanzi, al cinema, nelle fiction. All’epoca mi capitavano spesso ruoli da cattivo, da tipo losco. In un fotoromanzo interpretavo perfino un delinquente polacco, perché in quel periodo ero molto biondo, più di ora, ovviamente, e anche più giovane. C’era la tendenza a sfruttare l’aspetto fisico per incasellarti in un certo tipo di parte”.

Con Un posto al sole ha trovato un personaggio che l’ha stimolata nel tempo?

“Molto. Non mi ha mai annoiato né dato la sensazione di essere ‘in gabbia’. E questo è fondamentale. È lo stesso principio che rende il teatro così coinvolgente: non stanca mai. Più lo si fa, più se ne ha voglia. Certo, dopo tante commedie può venire il desiderio di tornare al drammatico. E dopo molti drammi si ricerca la leggerezza. È proprio questa la versatilità dell’attore: il bisogno continuo di rimettersi in gioco”.

E quando ha capito davvero che voleva fare questo mestiere? E, soprattutto, perché voleva farlo?

“All’inizio, come molti, lo si fa per passione. Perché si ha voglia di esibirsi, perché si è un po’ egocentrici… Ero uno di quelli chiassosi, che facevano ridere tutti. Vengo da una famiglia così: piena di scherzi, di battute, sempre in vena di festa. Una certa indole mi è sempre stata riconosciuta tanto che mi è capitato spesso di sentirmi dire da giovane ‘Tu, solo quello potevi fare: l’attore’. Ma, poi, crescendo, tutto cambia. Ci si rende conto che il proprio ruolo è un altro. L’attore è un tramite. Un veicolo di emozioni, qualcuno che permette al pubblico di conoscere un autore, un testo, una poetica. Non bisogna essere bravi per sentirsi dire che lo si è, ma per riuscire a trasmettere qualcosa di autentico, che valga davvero la pena. La mia formazione unisce teatro, televisione e cinema. E per me la tv è sempre stata un mezzo per portare il pubblico a teatro. Ho iniziato così: guardando gli sceneggiati, il teatro in televisione, con attori straordinari che poi si ritrovavano anche sul palco. E questa connessione l’ho vissuta in prima persona. Quando ho cominciato a lavorare in Un posto al sole, ho notato un aumento del pubblico a teatro. E valeva anche il contrario: chi mi vedeva a teatro, poi seguiva la fiction. C’è un passaggio, una contaminazione positiva”.

Portare il pubblico dal piccolo schermo al teatro: ha avuto esperienze concrete in questo senso?

“Una delle esperienze più significative l’ho vissuta proprio negli ultimi anni, quando lavoravo con Ileana Ghione e già recitavo in Un posto al sole. In quel periodo ho notato chiaramente un aumento del pubblico in sala: chi mi seguiva in televisione cominciava a venire anche a teatro. E il contrario accadeva con altrettanta naturalezza: molti spettatori teatrali si sono avvicinati alla soap. E non è un fenomeno scontato. Un posto al sole è seguito da tantissime persone, anche da chi non ci si aspetterebbe. Mi capita spesso di scoprire che lo guardano medici, primari, professori universitari. Alcuni non lo dichiarano apertamente, non per snobismo, ma per una forma di pudore. Poi magari si confidano e dicono: ‘Lo seguo anch’io’. E lì si aprono mondi inaspettati. Ricordo l’esempio di Margherita Hack. Era una grandissima fan della soap. Parliamo dell’astrofisica più autorevole del Paese. Questo dice molto. Anche Mariangela Melato lo seguiva con passione. È per questo che dico sempre: non bisogna mai dare per scontato chi ci guarda. Il nostro pubblico è molto più vario di quanto si pensi, e questo comporta anche una grande responsabilità”.

Responsabilità in che senso?

“Nel senso che, da attori, dobbiamo ricordarci di non fare brutta figura. Non solo con il pubblico ‘generico’, ma anche con i colleghi. Magari ci guarda un regista, un attore che stimiamo, un collega che non ha mai detto nulla, ma ci osserva. Non per giudicare, ma perché ama il mestiere e ci guarda con attenzione. Avere la fortuna di lavorare in televisione non è una cosa da poco. Bisogna onorarla. Vengo da un ambiente che amo profondamente, il teatro, e so bene quanti attori, anche più bravi di me, si trovano spesso senza lavoro, a fare i conti con le bollette. Per questo motivo, chi è in tv non dovrebbe mai dare l’idea di essersi ‘infilato’ dove non spetta. Al contrario: deve dimostrare di meritarselo ogni giorno. È una forma di rispetto”.

E il teatro, oggi, che ruolo ha secondo lei?

“Negli ultimi anni ha sicuramente perso pubblico, ma esistono ancora realtà straordinarie. Penso ad esempio all’esperienza di Tor Bella Monaca, nella periferia di Roma. Abbiamo fatto tre repliche, e ogni sera il teatro era pieno. Un pubblico caloroso, partecipe. E non erano lì solo per Un posto al sole, assolutamente. Quel teatro registra centinaia di alzate di sipario l’anno: parliamo di almeno 400, tra la sala estiva e quella invernale. C’è una realtà viva, una fame di teatro che non si vede spesso. Onore a chi riesce a mantenerla viva, anche fuori dai circuiti centrali”.

Prima accennava al valore del mestiere. Le chiedo qualcosa di più filosofico: c’è differenza, per lei, tra “fare” l’attore ed “essere” attore?

“Sì, è una distinzione fondamentale. Se una persona si identifica totalmente con l’essere attore, rischia molto. Basta un periodo senza lavoro per sentirsi smarriti. È pericoloso. Per questo preferisco distinguere tra ciò che faccio e ciò che sono. Il mio lavoro è quello dell’attore, ma non mi definisce completamente. Essere attore implica un’identificazione continua, che non è sempre sana. Certo, a volte il mio carattere mi tradisce. Sono sempre stato vivace, da ragazzo facevo battute, raccontavo barzellette… Vengo da una famiglia dove si rideva molto, si scherzava, non ci si prendeva troppo sul serio. E siamo ancora così. È come se il tempo non ci avesse mai davvero cambiati”.

Quella leggerezza l’ha aiutata anche nei momenti difficili?

“È una risorsa preziosa. Anche nei periodi duri, quel tipo di umorismo è qualcosa che mi porto dentro. Ma non tutti lo capiscono. A volte si viene fraintesi. C’è chi pensa che, siccome si fa l’attore, si sia automaticamente dei bugiardi. Ricordo che la madre di una mia ex fidanzata una volta mi disse: ‘Tu sei un bugiardo, perché fai l’attore. Quindi menti per mestiere’. È un pregiudizio duro a morire, l’idea che l’attore finga sempre”.

E dopo quasi quarant’anni di carriera, come si rapporta a questa idea?

“Sono quasi a quarant’anni di lavoro. Se guardo i contributi versati, mi metto a fare due conti… e sì, ci siamo quasi. Oggi ho le idee molto più chiare su cosa significhi davvero questo mestiere”.

Guarda i contributi per avere una certa stabilità economica?

“La verità? Una vera certezza economica in questo lavoro non arriva mai. Neanche con la pensione, se vuole sapere come la penso. Forse si sta un po’ più tranquilli, ma la sicurezza assoluta non esiste. Per fortuna, me la sono cavata. Ho fatto tanto teatro, e anche se alcuni personaggi poco onesti non solo non mi hanno pagato, ma non hanno nemmeno versato i contributi, Un posto al sole ha coperto molte lacune. È una produzione che gestisce i contributi in modo esemplare. Così, in questi 25 anni di lavoro continuativo, sono riuscito a riscattare tutto… perfino il militare, che avevo fatto da ufficiale. Quando ho consegnato la documentazione, avevo ancora le buste paga di allora, parliamo dell’83 o ’84. Il funzionario dell’INPS rimase quasi scioccato. Sono della Bilancia e appartengo alla schiera degli ordinati nel disordine. Disordinato, sì… ma so sempre dove trovare ciò che mi serve”.

Capisco bene: son Gemelli, ho dimestichezza con le dinamiche da segno doppio.

“Mio padre era Gemelli anche lui, e si arrabbiava se qualcuno gli spostava qualcosa. Diceva: ‘Era tutto disordinato, ma io sapevo dove stava ogni cosa’. Se qualcuno sistemava, lui non trovava più nulla. Lo capisco perfettamente”.

Che rapporto aveva con suo padre? E con sua madre?

“Mio padre era una persona giocosa, molto ironica. Ma il senso del dovere, il sacrificio, la responsabilità… quelli li ho respirati soprattutto da mia madre. Attenzione, anche mio padre era serissimo nel lavoro e mi ha trasmesso valori importanti, ma era spesso lontano. Si occupava di politica, viaggiava molto. Era un altro tempo, forse più onesto, ma anche più intenso. Per noi figli era quasi una figura regale: sempre affettuoso, simpatico, ma poco presente. Mia madre, invece, era il perno della famiglia. Tre figli, che ha cresciuto portandoli al cinema, a fare la spesa, ovunque. Era insegnante elementare e, pur lavorando, è riuscita a trasmetterci valori solidi. Una donna modernissima. Da lei ho ereditato la caparbietà, l’ostinazione, l’ambizione nel senso migliore del termine: quella forza che serve per riuscire nelle cose. Ancora oggi, anche se non c’è più, è un esempio costante per me”.

Tornando per un attimo al mestiere dell’attore: diceva che serve serietà. Che cosa intende?

“Intendo che serve un approccio serio, ma non serioso. È una distinzione importante. Si può essere seri anche nelle cose leggere. Se c’è da divertirsi, bene. Se il testo è drammatico, lo si affronta con lo stesso rispetto. Bisogna entrare nel personaggio, abitarlo. Come fanno i bambini quando giocano: li osservi e sono serissimi. Non c’è niente di finto. Credo che, quando si ha la fortuna di lavorare, si debba restare in quello stato. Parlo di una ‘doppiezza simpatica’: da un lato il controllo, dall’altro l’abbandono. Servono entrambi. Il controllo è quella rete di sicurezza che ti permette di lasciarti andare. Di essere perfido, dolce, disperato, innamorato… tutte le sfumature. Vale anche in televisione, dove può capitare di ripetere la stessa battuta decine di volte”.

Come quella frase ricorrente del suo personaggio in Un posto al sole…

“Tu non hai idea di che cosa sono capace io: l’ho detta così tante volte, specialmente con Nina Soldano, una collega preziosa, che non sapevo più come reinventarla. Negli ultimi tempi, però, finivo spesso per terra! Provocavo e poi… giù. Alla fine, ho detto: ‘Ma avete visto che fisico ho? Mi tengo in forma, vado in palestra, mangio poco, non bevo… e mi fate finire sempre a terra?’. Una volta ho reagito: ho tirato un cazzotto, ma in montaggio lo hanno tagliato. E sono finito a terra lo stesso, senza neppure difendermi. Ho protestato: ‘Scusate, così mi fate diventare ridicolo. Sembra che provochi e poi venga sempre messo al tappeto’. Poi certo, Ferri si riscatta: apre la cassaforte, tira fuori la pistola e diventa John Wayne. Ma così non regge: o reagisce, oppure resta a terra. Tutte e due no (ride, ndr)”.

E adesso succede ancora?

“Per fortuna no. Si è capito che era eccessivo. Anche perché un personaggio come Ferri non può finire a terra ogni volta, senza reagire. A meno che non inciampi e infatti è capitato di averla raccontata così: “è inciampato”’.

La tournée di Un letto per due è prossima alla conclusione: quali sono le prossime date?

“Abbiamo una data a Latisana, vicino Udine, il 26 febbraio. Poi saremo al Teatro San Babila di Milano il 27, 28 febbraio e 1° marzo. E seguiranno altre tappe in Sardegna. Non è stata una tournée lunghissima, ma molto intensa. Solo a Roma siamo stati in scena da novembre a fine gennaio, in più teatri e con ottimi risultati. Siamo passati anche da Torino. Mi piacerebbe tornare di più al Sud. Non siamo riusciti a fare Napoli, e mi dispiace. Non so il motivo. Anche perché recito in Un posto al sole, che è ambientato proprio lì… E Tato Russo è ancora più napoletano di me, diciamolo. Un autore, regista, interprete straordinario. Forse c’è chi pensa che una sua commedia sia troppo ‘intellettuale’, che faccia ridere poco. Non lo so. Noi ce la mettiamo tutta, e le occasioni per ridere non mancano. Certo, ogni città è diversa. Non tutti ridono negli stessi momenti. Anche da una sera all’altra cambia tutto. È questo il bello del teatro: è vivo, non è mai lo stesso. E poi abbiamo una squadra davvero notevole: i costumi sono di Giusy Giustino, le coreografie di Aurelio Gatti, la regia di Livio Galassi. E con noi ci sono due danzatrici straordinarie, Paloma Dionisi e Nastassia Rottoli dell’Incorporea Group. Loro incorniciano lo spettacolo con la danza, regalando una dimensione sospesa, quasi fuori dal tempo”.

Il letto in scena ha un ruolo strategico…

“Il letto è davvero uno dei protagonisti di Un letto per due. Nella visione registica di Livio Galassi, diventa una sorta di lancetta d’orologio: ogni spostamento corrisponde a un salto temporale… cinque, dieci, quindici anni. È un modo visivo, fisico, per raccontare il tempo che passa nella vita di coppia. Si parte dalla prima notte di nozze, poi si attraversano gli anni: le discussioni, i riavvicinamenti, tutto ciò che accade in trent’anni di convivenza. È un percorso lungo, fatto di alti e bassi, che nel nostro caso porta sempre a una conclusione positiva. O quasi. Perché, come spesso succede, l’uomo, il mio personaggio, arriva in ritardo a capire. Non si rende conto di ciò che sta accadendo, nemmeno quando la situazione è evidente. C’è una scena emblematica: lei gli dice ‘me ne voglio andare’, e lui comincia a fare domande confuse, del tipo: ‘Ma sei sicura? Dove vuoi andare? Da un’amica?’. Poi propone un viaggetto, convinto che basti a sistemare tutto. Ma lei è chiara: ‘No, voglio andarmene da te. Per sempre’. E lui ancora non afferra. È un momento scritto benissimo, tenero e insieme tragicomico”.

E nella sua vita, invece, il letto che significato ha avuto?

“Di certo non solo quello del riposo. O almeno, non del riposo solitario. Quando sono in tournée, o quando mia moglie non può raggiungermi, quel letto mi sembra enorme. Lo dico con sincerità: amo molto mia moglie. Sono stato fortunato a incontrarla, e mi manca ogni volta che siamo lontani. Dormire da soli, in un letto così grande, non è la stessa cosa. Certo, in passato è stato anche un luogo di ozio, nei momenti in cui potevo permettermelo. Ricordo benissimo il primo giorno dopo il congedo da ufficiale: smisi la divisa e mi promisi una maratona di sonno. Dormii per 19 ore, con solo qualche pausa obbligata. Avevo un debito di sonno enorme. In generale, però, vengo da una famiglia dove si recuperava in fretta: bastavano 15, 20 minuti per rimettersi in sesto. Ma se posso dormire, lo faccio volentieri ma di notte. Di giorno non amo perdere tempo. Se capita di fare la classica ‘pennichella’ e mi sveglio che è già buio, mi prende una certa malinconia. Mi sembra di aver sprecato tempo. Poi, ovviamente, il letto è anche luogo d’amore. Lo è stato e lo è ancora con mia moglie. Dormiamo sempre abbracciati, sempre. Anche se ultimamente, tra lo stress e qualche preoccupazione, ho bisogno di ‘stordirmi’ per riuscire a dormire. Non mi addormento più con la stessa facilità di un tempo. Forse dipende anche dal fatto che leggo meno. La lettura mi aiutava molto a rilassarmi. Vado a periodi: a volte mi appassiono a uno scrittore e leggo tutto, poi passo ad altro. Altre volte guardo serie tv, soprattutto quelle con avvocati o di spionaggio, mi affascinano molto”.

Il letto è il luogo dell’amore per antonomasia. Le è dispiaciuto non aver avuto figli?

“Purtroppo, non sono padre. O, meglio, non siamo riusciti a diventare genitori. Io e mia moglie ci abbiamo provato in ogni modo. Abbiamo fatto tutto ciò che era possibile, proprio per non avere rimpianti. Il nostro obiettivo era questo: non arrivare mai a dire ‘potevamo fare di più’. Abbiamo tentato con adozioni, affidi, inseminazioni, cure da parte di entrambi. Quando ci si incontra in età più avanzata, spinti dall’innamoramento e da un po’ di incoscienza, si vive come due fidanzati, senza pensare troppo. Poi a un certo punto iniziano le domande: ‘Perché non succede?’. E si comincia a cercare risposte, a fare progetti, a intervenire. È stato un percorso faticoso, ma lo rifarei. Perché ci ha uniti ancora di più. E perché io, in tutto questo, mi sono sentito padre comunque. Ho provato un’enorme tenerezza nel vedere mia moglie nel suo potenziale materno. E, anche se le cose non sono andate come speravamo, lo ribadisco, non abbiamo rimpianti. Anzi, proprio da quell’esperienza è nata la decisione di fare uno spettacolo teatrale insieme: quello sarebbe diventato nostro ‘figlio’, il nostro progetto d’amore. Poi è arrivato il Covid e ci ha bloccati. Ma prima avevamo portato in scena un Pirandello bellissimo: Così è (se vi pare), con la regia di Francesco Giuffrè, il figlio di Carlo. Era andato in scena per due settimane, con grande successo.

Dovevate riportarlo in scena nel marzo 2020…

“Dopo il successo al Teatro Ghione, eravamo pronti a riprenderlo. Ma poi è arrivato il lockdown, e tutto si è fermato. Purtroppo, sappiamo com’è andata. Era un progetto in cui credevamo profondamente, che rappresentava come dicevo la forma più alta del nostro legame: un figlio mancato che si è trasformato in una creazione artistica condivisa, piena d’amore e impegno”.

Ricorda quei primi giorni di marzo 2020?

“È stato un periodo terribile, non solo per noi italiani, ma per il mondo intero. Quella minaccia, il Covid, è arrivata, ha colpito duramente e, sotto forme più o meno aggressive, continua a esserci. Forse oggi sappiamo come affrontarla, ma ha lasciato strascichi pesanti. Non solo fisici, soprattutto psicologici. Ho notato un cambiamento nei comportamenti delle persone. All’inizio, nei primi mesi della pandemia, sembrava di vivere in un piccolo paese: si faceva la fila, si lasciava passare una signora, ci si chiedeva se avesse bisogno di aiuto. C’era una gentilezza diffusa, e quella dimensione non mi dispiaceva affatto. Poi, con la riapertura, qualcosa è cambiato. È scattata una frenesia del ‘recupero’, come se la gente dicesse: ‘Ho perso tempo, ora voglio tutto. Mi spetta tutto’. Ho visto crescere l’arroganza, l’impazienza, la mancanza di rispetto. È una reazione alla sofferenza, o alla paura. E la paura ha effetti devastanti. Anche sul corpo”.

In che senso ‘sul corpo’?

“Nel senso che, come mi diceva anche una persona che lavora nel settore medico, durante la pandemia molte altre malattie sono state trascurate. Per mesi si è parlato solo di un tipo di morte. Ma oggi stiamo vedendo le conseguenze. Negli ultimi anni ho perso tanti amici e conoscenti per ictus, infarti, tumori al pancreas, al fegato, scompensi renali. Mia madre, per esempio, ha superato indenne la fase più dura del Covid. Si era vaccinata. Mia sorella aveva avuto il long Covid. Poi però mamma ha sviluppato una polmonite bilaterale con versamento pleurico, che le ha compromesso reni e cuore. È entrata in fibrillazione. E sono convinto che sia stata una coda velenosa del Covid, una conseguenza indiretta. Aveva 93 anni, era un soggetto fragile. Anche se, va detto, le donne, statisticamente, erano molto più resistenti degli uomini. Ma mamma era comunque debole. E da lì è iniziata la discesa che l’ha portata via”.

Ci pensa ancora molto a sua madre?

“Sempre. È accaduto da poco, ed è impossibile non pensarci. Credevo che, avendo perso mio padre quasi quarant’anni fa, sarei stato preparato. Invece no. La madre è un’altra cosa. È un legame primario, irrinunciabile. Anche se la sua morte è nella logica delle cose (perché, per fortuna, l’abbiamo avuta a lungo, fino a quasi 96 anni), il vuoto resta immenso. Era una combattente, una leonessa. Non ha mai mollato, nemmeno davanti alla sofferenza. E negli stessi giorni in cui ci ha lasciati, ho perso anche due amici (uno del mondo dello spettacolo, uno con cui giocavo a calcetto) di cinquant’anni. Queste sono perdite che ti annientano. Perché non sono nella logica naturale. I genitori, per quanto doloroso, sono destinati ad andarsene prima. Ma un coetaneo che muore all’improvviso… ti lascia senza fiato”.

Questo forse dà ancora più valore ai rapporti umani?

“I rapporti umani sono questo. Anche questa intervista, alla fine, è diventata uno scambio autentico. Si parte dal teatro e poi si finisce a parlare della vita, delle perdite, di ciò che conta davvero. Ed è giusto così. Quando si parla con qualcuno che ha vissuto qualcosa di simile, nasce un legame profondo, naturale”.

Cos’è per lei, oggi, la felicità?

“Oggi, più che mai, la felicità è sapersi accontentare. Trovare nelle cose semplici un motivo per essere grati. Le persone spesso dicono: ‘Che vita orrenda…’. Ma io penso che ci siano ancora molte ragioni per viverla con pienezza. Certo, ci sono cambiamenti che mi spaventano. Tutta questa tecnologia, queste app, questi sistemi che stanno progressivamente sostituendo l’essere umano… Non parlo solo dell’intelligenza artificiale, ma di un mondo che, passo dopo passo, sta smantellando la presenza umana. Il Covid ha insegnato a tanti datori di lavoro che si può sfruttare la gente da casa, risparmiando su tutto. E oggi si stanno eliminando call center, sostituendoli con risponditori automatici. Tutto questo mi deprime. Mi fa pensare: questa non è la vita che voglio. A volte mi prende un pensiero cupo: ‘Va tutto male, finirà così…’. Poi però mi scuoto e mi dico: ‘No! Voglio vivere! La vita è bellissima perché è insostituibile… L’essere umano è insostituibile. La vita è misteriosa, sorprendente. Ti stupisce quando meno te l’aspetti. E proprio lì sta il senso: mantenere la capacità di stupirsi. Anche da adulti. Di un tramonto, di un’alba, della luce del sole sul mare come una lingua d’argento. Di un fiore che sboccia. Mi commuovo ancora quando sbocciano le roselline nella casa al mare. Faccio le foto, le mostro a mia moglie, agli amici. E penso: se sappiamo essere felici delle piccole cose, quando arriveranno quelle grandi, sapremo riconoscerle e goderne ancora di più”.

Quelle piccole felicità che tolgono il fiato…

“Ancora oggi ho le farfalle nello stomaco quando devo salutare mia moglie o so che starò qualche giorno senza vederla. Sto già pensando a San Valentino (l’intervista è stata realizzata il 12 febbraio, ndr), e alle solite discussioni: io vorrei portarla fuori, lei mi dice: ‘Ma dove vuoi andare? È tutto pieno, costa il triplo…’. E finisce che restiamo a casa. È sempre così”.

Anche le rose diventano un caso?

“Eh, le rose non le vuole più. Dopo un po’ l’odore dei fiori recisi le dà fastidio. Allora mi sono specializzato in rose stabilizzate. Sono belle, durano a lungo. Ora che sono a Napoli ho visto un fioraio vicino al residence che fa composizioni splendide. Vorrei prendergliene una per sabato. Gliele regalo in tutte le varianti. Poverina (ride, ndr)”.

Arriverà il giorno in cui non saprà più dove metterle?

“Tanto poi, dopo qualche anno, sarà costretta a metterle da parte. Ma per me il gesto resta. La rosa è un simbolo. E i simboli contano”.