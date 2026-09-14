Riccardo Vitari lascia Salvini per Vannacci, ora FN ha il suo gruppo nel Consiglio regionale in Lombardia

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Il consigliere regionale Riccardo Vitari lascia la Lega di Salvini e passa a Futuro Nazionale di Vannacci. L’annuncio arriverà nelle prossime ore dallo stesso cremonese che spiegherà i motivi della sua scelta: si tratta di una svolta importante per FN che, grazie al nuovo innesto, ha ora il suo gruppo nel Consiglio regionale in Lombardia.

Riccardo Vitari dalla Lega a Futuro Nazionale

Come riporta Ansa, il consigliere regionale cremonese Riccardo Vitari lascia la Lega e aderisce a Futuro Nazionale. Questi si andrà così ad aggiungere ai consiglieri Luca Ferrazzi e Pietro Macconi, che avevano già aderito a Futuro Nazionale e, in questo modo, dà il via alla nascita del gruppo di Futuro Nazionale – Vannacci in Consiglio regionale della Regione Lombardia.

Per costituire un gruppo, infatti, occorrono almeno tre consiglieri, situazione in cui si trova ora Futuro Nazionale. Ma non si escludono ulteriori ingressi a breve.

Il passaggio da Matteo Salvini a Roberto Vannacci

L’ufficializzazione del passaggio di schieramento di Vitari dal Carroccio al movimento dell’ex generale avverrà martedì 15 settembre nel corso di una conferenza stampa convocata alle ore 11.15 in Sala Ghilardotti al 5° piano del Grattacielo Pirelli.

Presente, in collegamento, anche lo stesso Vannacci. Per il suo partito, si legge in una nota, si tratta di “un importante rafforzamento del progetto politico di Futuro Nazionale in Lombardia, consolidando la presenza del movimento nelle istituzioni e dando ulteriore impulso al percorso di radicamento nei territori, di organizzazione e di costruzione di una presenza politica sempre più strutturata e capillare“.

Il Responsabile regionale e capogruppo Luca Ferrazzi ha aggiunto: “Nel corso della conferenza saranno illustrate le ragioni dell’adesione e le prospettive del nuovo Gruppo consiliare, nonché le linee che guideranno l’attività politica e istituzionale di Futuro Nazionale – Vannacci in Lombardia”.

Chi è il consigliere regionale

Nato il 13 marzo 1984 a Crema, provincia di Cremona, Riccardo Vitari è stato vicesindaco di Ticengo (dal 2019 al 2021) ed è stato eletto tra le fila della Lega nel collegio di Cremona. È attualmente vicepresidente della Commissione speciale – Antimafia, anticorruzione, trasparenza ed educazione alla legalità per la Regione Lombardia.

Inoltre, è componente della VII Commissione permanente – Cultura, ricerca e innovazione, sport, comunicazione, della II Commissione permanente – Affari istituzionali ed Enti locali, della VI Commissione permanente – Ambiente, energia e clima, protezione civile e della VIII Commissione permanente – Agricoltura, montagna e foreste.

È consigliere regionale della Regione Lombardia con la Lega di Salvini dal maggio del 2023. In precedenza, era stato anche impiegato tecnologico di processo in una ditta privata e vicesindaco del comune dove risiede.