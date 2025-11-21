Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermata una cittadina rumena ricercata per reati predatori tra Emilia Romagna e Veneto: la donna, classe 1987, è stata individuata presso una struttura ricettiva di Vicenza e condotta in carcere per scontare una pena residua di 2 anni ed 11 mesi di reclusione. L’operazione è stata svolta nell’ambito dei servizi di prevenzione e repressione dei reati disposti dal Questore.

La fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, nella serata di ieri gli agenti della Squadra Volante della Questura di Vicenza hanno portato a termine un’importante operazione di polizia giudiziaria. L’intervento si è svolto presso una struttura ricettiva situata in viale Della Pace, dove è stata rintracciata una cittadina rumena nata nel 1987, destinataria di un provvedimento di esecuzione di un Ordine di Carcerazione.

L’operazione di rintraccio e arresto

La donna era oggetto di ricerche da parte delle forze dell’ordine nell’ambito dei servizi predisposti dal Questore di Vicenza per contrastare e prevenire episodi di criminalità predatoria che negli ultimi tempi hanno suscitato preoccupazione tra i residenti. Gli agenti hanno individuato la cittadina straniera all’interno della struttura ricettiva e, dopo averne accertato l’identità tramite rilievi fotodattiloscopici, l’hanno accompagnata in Questura per le procedure di rito.

I reati contestati e la condanna definitiva

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la donna si era resa responsabile di numerosi reati predatori commessi negli ultimi anni tra Emilia Romagna e Veneto. In diversi casi, le condanne a suo carico non erano mai state espiate. L’arrestata dovrà ora scontare una pena residua di 2 anni e 11 mesi di reclusione, come stabilito da sentenze passate in giudicato e divenute definitive.

Il trasferimento in carcere e le indagini in corso

Al termine delle formalità di identificazione, la cittadina rumena è stata trasferita presso la Casa Circondariale di Montorio (VR), dove sconterà la pena residua. Nel frattempo, sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi per verificare se la donna avesse scelto il capoluogo berico come base operativa per commettere altri reati analoghi. Gli inquirenti stanno valutando eventuali collegamenti con episodi di criminalità predatoria registrati recentemente in zona.

