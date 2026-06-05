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Eseguito un arresto per una maxi frode internazionale al termine di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Roma, dove una donna ricercata dal Lussemburgo è stata rintracciata e fermata. L’arresto è stato effettuato grazie alla collaborazione tra le autorità lussemburghesi, il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia (SCIP) e la Squadra Mobile capitolina. La donna è accusata di aver partecipato attivamente a un vasto sistema di frode e riciclaggio di denaro su scala europea.

Le indagini e il ruolo della donna

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la donna arrestata era oggetto di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità del Lussemburgo. L’operazione ha visto la collaborazione tra le forze dell’ordine italiane e quelle lussemburghesi, che hanno lavorato congiuntamente per localizzare la sospettata nella capitale italiana.

Le indagini, avviate nell’ambito di un’inchiesta transnazionale su un complesso sistema di frodi che coinvolgeva numerosi Paesi europei, hanno permesso di individuare il ruolo centrale della donna. Secondo l’ipotesi degli investigatori, la sospettata avrebbe agito per conto di uno dei vertici dell’organizzazione criminale, occupandosi in particolare della contraffazione di documenti utili a facilitare il riciclaggio e il reimpiego dei proventi illeciti derivanti dalla maxi frode.

Il danno economico e le società fittizie

Le attività investigative hanno consentito di quantificare un danno economico superiore a 60 milioni di euro. Gli inquirenti hanno inoltre scoperto la costituzione fittizia di tre società, una delle quali con sede in Italia, utilizzate come schermo per operazioni economico-finanziarie sviluppate a livello internazionale. Queste società avrebbero avuto il compito di occultare la provenienza illecita dei fondi e di agevolare il loro trasferimento tra diversi Paesi europei.

La localizzazione e l’arresto a Roma

La posizione della donna è stata ricostruita grazie a un attento lavoro di indagine svolto in collaborazione tra le autorità del Lussemburgo e gli investigatori italiani. Le ricerche hanno portato all’individuazione della sospettata in un appartamento situato nel quartiere residenziale tra Trionfale e Pineta Sacchetti, a Roma. Solo pochi giorni prima, le autorità lussemburghesi avevano emesso un mandato di arresto europeo per i reati di falsificazione di documenti pubblici autentici, frode, partecipazione ad associazione a delinquere e riciclaggio di denaro proveniente da attività criminali.

L’esecuzione del provvedimento e la detenzione

Dopo aver dato esecuzione al provvedimento, la donna, di quarantadue anni, è stata trasferita presso la casa circondariale di Rebibbia, dove resterà a disposizione della Magistratura italiana in attesa delle decisioni sull’estradizione o su ulteriori sviluppi giudiziari.

IPA