Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato tratto in arresto un uomo ospite di un hotel della costa vastese, destinatario di un Mandato di Arresto Europeo per reati in materia di stupefacenti. L’operazione è stata condotta dagli agenti della Polizia di Stato, che hanno agito su disposizione della Sala Operativa di Chieti. L’arresto è stato eseguito in collaborazione con le autorità tedesche e con il supporto della Corte d’Appello di L’Aquila.

Intervento della Polizia su segnalazione della Sala Operativa

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato quando la Sala Operativa di Chieti ha segnalato la presenza di un individuo sospetto presso una struttura alberghiera della costa vastese. Gli agenti di pattuglia sono intervenuti prontamente per verificare la situazione e identificare l’ospite in questione.

Una volta individuato il soggetto, gli operatori lo hanno accompagnato in Commissariato per effettuare ulteriori accertamenti sulla sua identità. Attraverso il controllo delle impronte digitali nella banca dati delle forze di Polizia, è stata confermata la corrispondenza tra l’uomo fermato e il nominativo destinatario dell’ordine di cattura internazionale.

Collaborazione internazionale e arresto

La verifica è stata effettuata anche grazie ai contatti diretti con gli Uffici del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia di Roma e con la competente Corte d’Appello di L’Aquila. Una volta accertata l’identità, l’uomo è stato arrestato come disposto dalle Autorità della Germania e successivamente trasferito presso la Casa Circondariale di Vasto.

IPA