Ricercato catturato a notte fonda nella stazione di Perugia: per quali reati è stato condannato

Un uomo di origine rumena è stato arrestato dalla Polizia di Stato per truffe e furti di autovetture. L’arresto è avvenuto durante un controllo notturno nei pressi della stazione di Perugia, quando l’uomo è stato trovato senza documenti e portato in questura.

Dettagli dell’arresto

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’uomo, un cinquantenne disoccupato con numerosi precedenti penali, è stato fermato intorno alle ore 2 mentre camminava in modo sospetto. Alla richiesta di documenti, ha dichiarato di non averne, portando gli agenti ad accompagnarlo in questura per ulteriori accertamenti.

Ordine di carcerazione

Le verifiche hanno rivelato che l’uomo era ricercato in quanto destinatario di un ordine di carcerazione emesso a marzo dalla Corte di Appello di Perugia. Doveva scontare oltre 4 anni di pena detentiva per reati commessi sia in Italia che all’estero.

Reati commessi

L’uomo era ricercato per la commissione di numerosi reati, tra cui truffe e furti di autovetture tra l’Italia e l’Est Europa. Dopo gli accertamenti, è stato trasferito al carcere Montacuto, dove rimarrà fino al termine della pena.

Fonte foto: IPA