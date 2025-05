Ricercato da 10 anni va nell'hotel di via Paoli a Como, scatta la segnalazione e arriva la polizia: arrestato

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un cittadino albanese di 38 anni, residente in Germania, è stato arrestato di notte a Como in base a un provvedimento restrittivo emesso nel 2015 dal Tribunale per i Minorenni di Trieste.

Intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, intorno all’una e mezza di notte, una volante è stata inviata in una struttura ricettiva di via P. Paoli. La centrale operativa della Questura aveva ricevuto un allarme telematico dal portale alloggiati web, che segnalava la presenza del 38enne albanese, sul quale pendeva un provvedimento di arresto emesso nel 2015.

Arresto e trasferimento

Gli agenti si sono recati immediatamente in albergo, dove hanno preso in consegna l’uomo. Dopo averlo accompagnato in Questura per la stesura degli atti e la notifica del provvedimento, il cittadino albanese è stato trasferito al carcere di Como.

