Ricercato europeo arrestato a Padova dopo aver commesso 446 truffe informatiche: l'operazione

È di tre arresti il bilancio delle operazioni condotte dalla Squadra Mobile di Padova per contrastare la criminalità. Gli arresti hanno coinvolto un tunisino, un italiano e un nigeriano, tutti accusati di reati diversi.

Arresto per spaccio di cocaina

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il primo arresto è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 16 aprile. Un tunisino di 28 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di immigrazione clandestina e spaccio di stupefacenti, è stato sorpreso mentre tentava di vendere circa un grammo di cocaina a un cittadino moldavo. Entrambi hanno cercato di fuggire, ma sono stati bloccati poco dopo. Il tunisino è stato portato in Questura e trattenuto in attesa del giudizio per direttissima.

Detenzione di eroina e armi

Lo stesso giorno, un’altra pattuglia ha fermato un italiano di 56 anni in corso Australia. Durante il controllo, sono stati trovati nel suo marsupio circa 20 grammi di eroina. Una successiva perquisizione nella sua abitazione in provincia di Vicenza ha portato al ritrovamento di ulteriori 105 grammi di eroina e un bilancino elettronico. L’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e posto agli arresti domiciliari. Inoltre, sono stati ritirati quattro fucili, due pistole e numerose munizioni legalmente detenute.

Mandato di arresto europeo per truffe online

Lunedì mattina, la Squadra Mobile ha rintracciato un nigeriano di 48 anni in zona Stanga, destinatario di un mandato di arresto europeo. L’uomo era stato condannato a 3 anni e mezzo di carcere per 446 truffe informatiche commesse tra il 2017 e il 2018 nella Repubblica Ceca. Il gruppo criminale di cui faceva parte aveva guadagnato oltre 24.000 Euro vendendo online oggetti mai consegnati. Dopo l’identificazione, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Padova.

