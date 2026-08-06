Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È scattato un arresto a Padova dove un cittadino moldavo di 49 anni, ricercato in ambito europeo per truffa e clonazione di carte di credito, è stato rintracciato e arrestato in un hotel di Limena. L’uomo, insieme a due complici, avrebbe causato un danno complessivo di 23.000 euro a ignari automobilisti, secondo quanto emerso dalle indagini delle autorità belghe.

Il sodalizio criminale e le modalità della truffa

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo del territorio, con particolare attenzione al contrasto della criminalità diffusa. Nella giornata di mercoledì 5 agosto, gli agenti della Squadra Mobile di Padova hanno rintracciato il cittadino moldavo, destinatario di un provvedimento cautelare di arresto emesso dalle autorità del Belgio.

L’uomo arrestato è indiziato di far parte di un’organizzazione specializzata nella clonazione di carte di credito presso stazioni di servizio della rete autostradale belga. Le indagini della polizia belga hanno permesso di accertare che 22 automobilisti sono stati vittime di truffa tra marzo e aprile di quest’anno. Utilizzando strumenti di pagamento elettronici, le vittime hanno subito la clonazione dei codici delle proprie carte, che sono poi state utilizzate in modo illecito in diversi esercizi commerciali. Il danno economico stimato ammonta a circa 23.000 euro.

L’arresto in hotel a Limena

Il cittadino moldavo, mai controllato prima in Italia, era già stato fermato in Belgio a bordo di un’auto con un connazionale e trovato in possesso di tre skimmer, dispositivi utilizzati per la clonazione di carte di credito. In Italia, è stato localizzato nella mattina di mercoledì 5 agosto in un hotel di Limena, dove soggiornava dalla sera precedente insieme a un rumeno di 32 anni e a un altro moldavo di 38 anni, entrambi incensurati e mai controllati nel nostro Paese.

Gli agenti hanno individuato la stanza d’albergo occupata dai tre uomini e sono intervenuti sorprendendoli mentre dormivano. Subito dopo, hanno proceduto al controllo dei bagagli presenti nella stanza e dell’autovettura con targa tedesca con cui erano arrivati all’hotel. Le verifiche hanno permesso di appurare che i tre erano entrati in territorio italiano poche ore prima, provenienti dalla Germania.

Identificazione e arresto

Al termine delle operazioni di controllo, i tre uomini sono stati accompagnati in Questura per l’identificazione. Gli accertamenti hanno confermato che il 49enne moldavo era destinatario di un Mandato di Arresto Europeo emesso dalle autorità belghe. L’uomo è stato quindi arrestato e tradotto presso la casa circondariale “Due Palazzi” di Padova. La posizione degli altri due stranieri sul territorio nazionale è stata invece verificata dall’Ufficio Immigrazione.

IPA