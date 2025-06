Ricercato in mezza Europa per furti, prova a entrare in Italia come turista: arrestato appena sceso a Venezia

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un cittadino straniero è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Venezia il 31 maggio presso l’aeroporto Marco Polo di Tessera. L’uomo, proveniente da Chişinău, è stato fermato in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità giudiziarie della Germania per furti con scasso.

Arresto all’aeroporto

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’uomo è stato identificato dagli agenti della Polizia di Frontiera di Venezia al momento dello sbarco. Il mandato di arresto europeo era stato emesso per due furti con scasso in abitazione e un tentato furto con scasso, reati commessi in Germania, per i quali è prevista una pena massima di 10 anni.

Conseguenze legali

In seguito all’arresto, l’uomo è stato condotto presso il carcere di Santa Maria Maggiore, a disposizione della Corte d’Appello di Venezia, competente per le procedure di estradizione. L’operazione si inserisce in un contesto di intensificazione dei controlli di frontiera, che ha portato al respingimento di 31 cittadini stranieri per vari motivi durante il mese di maggio.

Denunce e sequestri

Nel corso delle operazioni, 7 persone sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria. Tra queste, due individui, uno straniero e un italiano, sono stati deferiti per possesso di oggetti atti ad offendere, tra cui un tirapugni, vietato dalla normativa europea e nazionale.

Normative sui trasporti

Si ricorda che non è consentito il trasporto in cabina di armi da fuoco, dispositivi per stordire, oggetti con punta acuminata, utensili da lavoro, corpi contundenti, sostanze e dispositivi incendiari, oltre a liquidi in contenitori superiori ai 100 ml.

