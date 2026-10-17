Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Raffica di controlli nella zona rossa di Novara nelle giornate del 15 e 16 ottobre: la Polizia ha identificato 184 persone, di cui 118 di nazionalità straniera. Gli agenti hanno anche fermato un giovane nigeriano destinatario di un mandato europeo per fatti legati allo spaccio di droga avvenuti in Svezia.

Novara, arrestato giovane nigeriano ricercato in Svezia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti hanno individuato un cittadino nigeriano, nato nel 2003, ricercato con un mandato di arresto europeo. Il provvedimento è stato emesso per fatti legati agli stupefacenti avvenuti in Svezia. Dopo gli accertamenti, il giovane è stato arrestato in esecuzione del mandato.

Controlli con l’unità cinofila

L’attenzione delle forze dell’ordine si è concentrata anche su via Solferino e via Regaldi. Con il supporto dell’unità cinofila della Polizia Locale di Trecate (Novara), gli agenti hanno controllato due giovani, uno tunisino e l’altro egiziano. A contribuire alla loro individuazione è stata la segnalazione del cane antidroga.

Un giovane espulso

I due sono stati accompagnati negli uffici di polizia per gli approfondimenti. Uno è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente, ritenuta destinata allo spaccio: per lui è scattata la denuncia per detenzione ai fini di spaccio. Accertata anche la sua irregolarità sul territorio, è stato espulso.

IPA