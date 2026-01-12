Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato eseguito un arresto a Lascari nei confronti di un uomo palermitano, ricercato a livello internazionale per furti di autovetture. L’operazione, scattata durante un controllo ordinario del territorio, è stata condotta dai Carabinieri della Stazione locale con il supporto della sezione Radiomobile della Compagnia di Cefalù. L’uomo, classe 1967, è stato fermato a bordo della propria auto e, dopo gli accertamenti, è risultato destinatario di un mandato d’arresto europeo emesso da un altro Paese dell’Unione Europea.

L’arresto durante un controllo stradale

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha visto la collaborazione tra la Stazione di Lascari e la sezione Radiomobile della Compagnia di Cefalù. I militari hanno proceduto al fermo dell’uomo durante un servizio di controllo del territorio, attività ordinaria volta a garantire la sicurezza pubblica e la prevenzione dei reati.

L’intervento è avvenuto quando i Carabinieri hanno fermato l’uomo, originario di Palermo, mentre viaggiava a bordo della propria autovettura. Gli accertamenti effettuati tramite le banche dati hanno permesso di scoprire che a suo carico pendeva un provvedimento restrittivo emesso dall’autorità giudiziaria di un altro Stato membro dell’Unione Europea. Il mandato d’arresto europeo era stato spiccato per la sua presunta appartenenza a un’organizzazione criminale dedita ai furti di auto.

Le accuse e la procedura seguita

L’uomo, classe 1967, è accusato di aver fatto parte di un gruppo criminale organizzato, con finalità di furti di autovetture. Dopo le formalità di rito presso la Stazione dei Carabinieri di Lascari, il soggetto è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Termini Imerese, dove resterà a disposizione della Corte d’Appello del tribunale di Palermo.

