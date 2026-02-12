Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto, questo il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Mantova dove un cittadino marocchino è stato fermato nel pomeriggio di mercoledì 11 febbraio. L’uomo era ricercato in Europa per traffico di sostanze stupefacenti e, secondo quanto riferito, è stato individuato dopo aver tentato un furto e aver aggredito il personale di un supermercato.

Un arresto a Mantova

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato l’arresto è avvenuto nell’ambito di un’intensificazione dei controlli disposta dal Questore di Mantova. Nel corso del pomeriggio di mercoledì 11 febbraio gli agenti hanno dato esecuzione a un mandato di arresto europeo emesso dalla Germania nei confronti di un cittadino marocchino accusato di traffico di sostanze stupefacenti.

L’uomo era già stato notato nella mattinata dello stesso giorno mentre si aggirava con atteggiamento sospetto all’interno del supermercato ALDI di Mantova. Nonostante fosse stato osservato dal personale di sicurezza era riuscito a nascondere della merce sotto il giubbotto e a fuggire rapidamente oltre le casse, portando a termine un furto.

Il ritorno e il tentato furto aggravato

Non soddisfatto del bottino ottenuto il cittadino marocchino ha deciso di tornare nel pomeriggio presso lo stesso esercizio commerciale. Gli addetti alla sicurezza, che lo avevano riconosciuto, lo hanno seguito con maggiore attenzione e sono riusciti a sorprenderlo mentre tentava nuovamente di appropriarsi di merce senza pagarla.

Invitato a restituire quanto sottratto, l’uomo ha reagito con violenza lanciando a terra bottiglie di vino e altri oggetti, e ha iniziato a minacciare e spintonare il personale.

L’intervento della Polizia e l’arresto

La situazione è rapidamente degenerata, costringendo gli addetti alla sicurezza a chiamare il numero di emergenza. Gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti e hanno fermato l’aggressore, che è stato accompagnato presso gli uffici della Questura poiché privo di documenti di riconoscimento.

Durante il fotosegnalamento, è emerso che l’uomo aveva fornito false generalità e risultava destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dalla Germania il 23 settembre 2025 per l’esecuzione di una pena di un anno e cinque mesi per traffico di sostanze stupefacenti.

Le accuse e le conseguenze

Al termine delle procedure di rito il cittadino marocchino è stato condotto presso la Casa Circondariale locale. Inoltre, per i fatti avvenuti all’interno del supermercato, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria con le accuse di falsa attestazione a pubblico ufficiale, danneggiamento, minaccia aggravata e tentato furto aggravato.

IPA