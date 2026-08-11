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È stato tratto in arresto un cittadino macedone di 51 anni ricercato a livello internazionale per truffa, a seguito di un intervento della Polizia di Stato a Rimini. L’uomo è stato individuato in una struttura ricettiva della zona San Giuliano, dove si trovava insieme ai suoi 2 figli, grazie a un progetto straordinario di controllo del territorio.

Arresto internazionale a Rimini

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nella mattinata di ieri, quando il personale del Reparto Prevenzione Crimine di Milano, aggregato presso la locale Questura per i rinforzi estivi, ha dato esecuzione a un mandato di arresto internazionale.

La Sala Operativa della Questura di Rimini ha disposto l’invio di un equipaggio presso una struttura ricettiva situata nella zona San Giuliano, nell’ambito di un progetto straordinario di controllo del territorio. Gli agenti sono intervenuti in ausilio al personale della Questura, riuscendo a rintracciare il cittadino macedone ricercato, che si trovava in compagnia dei suoi 2 figli minori.

Una volta fermato, l’uomo è stato identificato dagli agenti. Gli accertamenti hanno permesso di appurare che a suo carico risultava una nota Interpol relativa a un arresto provvisorio estradizionale, emesso dalle Autorità Macedoni. Il provvedimento era stato disposto a seguito di una truffa avvenuta nel 2024 in Macedonia, per la quale era stato richiesto il suo arresto in campo internazionale.

Le procedure dopo l’arresto

In seguito ai fatti accaduti, il cittadino macedone è stato accompagnato in Questura per gli accertamenti di rito. Successivamente, è stato tradotto presso la locale Casa Circondariale di Rimini. I 2 minori che erano con lui sono stati affidati agli assistenti sociali, come previsto dalle procedure in questi casi.

IPA