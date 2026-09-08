Ricercato per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale rintracciato ad Arpino, il provvedimento

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Un arresto, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato nella notte dell’8 settembre ad Arpino (Frosinone), dove un cittadino tunisino di 44 anni è stato fermato in esecuzione di un provvedimento di aggravamento della misura cautelare emesso dal Tribunale di Cosenza. L’uomo era ricercato per maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e atti persecutori, reati contestati nell’ambito di un procedimento penale avviato nel 2025.

L’operazione ad Arpino

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è stato effettuato nella serata del 7 settembre, quando le forze dell’ordine hanno ricevuto notizia della presenza di un ricercato presso una struttura ricettiva situata ad Arpino (Frosinone).

Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sora, con il supporto della Squadra Mobile, si sono immediatamente attivati per localizzare e fermare il soggetto.

Il profilo del ricercato e i reati contestati

L’uomo arrestato è un cittadino tunisino di 44 anni, residente a Cosenza. Nei suoi confronti era stata emessa un’ordinanza di custodia agli arresti domiciliari dal Giudice per le Indagini Preliminari di Cosenza.

Il provvedimento si inserisce in un procedimento penale avviato nel 2025, che vede il soggetto indagato per maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e atti persecutori. Si tratta di accuse gravi che hanno portato le autorità a disporre una misura restrittiva nei suoi confronti.

L’arresto e la misura cautelare

Gli agenti, una volta individuato il ricercato presso la struttura ricettiva di Arpino, hanno proceduto all’arresto in esecuzione del provvedimento emesso dal Tribunale di Cosenza.

L’uomo è stato quindi ristretto in regime di arresti domiciliari presso la stessa struttura, rimanendo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente per i successivi adempimenti di legge.

Il ruolo delle forze dell’ordine

L’operazione ha visto la collaborazione tra il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sora e la Squadra Mobile, che hanno agito con tempestività per assicurare alla giustizia il cittadino tunisino.

L’intervento si è svolto in modo coordinato, a seguito di una segnalazione che ha permesso di individuare il ricercato e di eseguire il provvedimento restrittivo senza incidenti.

IPA