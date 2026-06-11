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È stato eseguito un arresto internazionale ad Ancona: un cittadino pakistano di 26 anni, ricercato da oltre un anno per omicidio, è stato individuato e fermato dalla Polizia di Stato. L’uomo era destinatario di un provvedimento di cattura emesso dalle autorità del Pakistan, in relazione a un fatto di sangue avvenuto nel 2022 durante una disputa familiare per questioni fondiarie.

La vicenda: una disputa familiare sfociata nel sangue

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile di Ancona, in collaborazione con il Servizio Centrale Operativo e l’Interpol di Roma. L’attività investigativa ha permesso di localizzare il ricercato, su cui pendeva un mandato internazionale di arresto per omicidio.

L’uomo arrestato sarebbe accusato di aver commesso un omicidio in Pakistan nel 2022. Secondo quanto ricostruito dalle autorità pakistane, il delitto sarebbe avvenuto nel corso di una controversia legata a una disputa fondiaria che coinvolgeva alcuni membri della famiglia del ricercato. In quella circostanza, il giovane, armato di kalashnikov, avrebbe aperto il fuoco contro un rivale, causandone la morte a seguito delle gravi ferite riportate. Dopo il fatto, avrebbe continuato a sparare indiscriminatamente per garantirsi la fuga.

L’arresto ad Ancona

La lunga attività investigativa ha consentito agli agenti della Squadra Mobile di individuare il cittadino pakistano proprio ad Ancona. Una volta rintracciato, l’uomo è stato condotto presso gli Uffici della Questura per le formalità di rito. Successivamente, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Ancona – Montacuto, dove rimarrà in attesa delle decisioni relative all’avvio delle procedure di estradizione verso il Pakistan.

IPA