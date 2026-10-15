Ricercato per omicidio in Pakistan e arrestato a un controllo a Como: il 40enne era sparito dalle udienze

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Era imputato per un omicidio commesso in Pakistan nel 2023, ma alle udienze non si era più presentato. Lo hanno rintracciato i poliziotti della Squadra mobile di Como, durante un normale controllo in via Canturina. L’uomo, un cittadino pakistano di 40 anni, è stato arrestato in base a un mandato internazionale ai fini dell’estradizione e ora rischia di essere riconsegnato al suo Paese.

Ricercato per omicidio, il controllo in via Canturina a Como

Come riporta la Polizia di Stato, il controllo è avvenuto nel pomeriggio del 14 ottobre, durante i servizi quotidiani contro l’immigrazione irregolare.

Gli agenti della prima sezione della Squadra mobile lo hanno fermato per identificarlo.

Le verifiche e il fotosegnalamento hanno fatto emergere il provvedimento a suo carico: un mandato di arresto provvisorio richiesto dalle autorità pakistane.

L’omicidio in Pakistan e le udienze saltate

Secondo le autorità pakistane, il 40enne è imputato come autore di un omicidio avvenuto nel Paese nel 2023.

Durante il processo si era reso irreperibile, saltando le udienze che lo riguardavano.

Il carcere del Bassone e la decisione sull’estradizione

Dopo l’arresto l’uomo è stato portato nel carcere di Como, il Bassone.

Ora sarà la Corte d’Appello di Milano, competente per la procedura, a decidere sulla sua consegna al Pakistan.

IPA