Ricercato per omicidio in Pakistan e arrestato a un controllo a Como: il 40enne era sparito dalle udienze
Un cittadino pakistano ricercato per un omicidio avvenuto nel 2023 è stato arrestato a Como durante un controllo della Polizia.
Era imputato per un omicidio commesso in Pakistan nel 2023, ma alle udienze non si era più presentato. Lo hanno rintracciato i poliziotti della Squadra mobile di Como, durante un normale controllo in via Canturina. L’uomo, un cittadino pakistano di 40 anni, è stato arrestato in base a un mandato internazionale ai fini dell’estradizione e ora rischia di essere riconsegnato al suo Paese.
- Ricercato per omicidio, il controllo in via Canturina a Como
- L’omicidio in Pakistan e le udienze saltate
- Il carcere del Bassone e la decisione sull’estradizione
Ricercato per omicidio, il controllo in via Canturina a Como
Come riporta la Polizia di Stato, il controllo è avvenuto nel pomeriggio del 14 ottobre, durante i servizi quotidiani contro l’immigrazione irregolare.
Gli agenti della prima sezione della Squadra mobile lo hanno fermato per identificarlo.
Le verifiche e il fotosegnalamento hanno fatto emergere il provvedimento a suo carico: un mandato di arresto provvisorio richiesto dalle autorità pakistane.
L’omicidio in Pakistan e le udienze saltate
Secondo le autorità pakistane, il 40enne è imputato come autore di un omicidio avvenuto nel Paese nel 2023.
Durante il processo si era reso irreperibile, saltando le udienze che lo riguardavano.
Il carcere del Bassone e la decisione sull’estradizione
Dopo l’arresto l’uomo è stato portato nel carcere di Como, il Bassone.
Ora sarà la Corte d’Appello di Milano, competente per la procedura, a decidere sulla sua consegna al Pakistan.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.