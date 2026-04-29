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Un arresto per tentato omicidio, porto abusivo di arma e ricettazione è stato eseguito dalla Polizia di Stato presso l’aeroporto di Malpensa. Un cittadino albanese di 36 anni è stato fermato in seguito a un mandato di cattura definitivo emesso dall’Autorità Giudiziaria. L’uomo è stato individuato grazie a sofisticate tecnologie di riconoscimento facciale e all’analisi dei sistemi di videosorveglianza.

Un arresto per tentato omicidio a Malpensa

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio da un episodio avvenuto lo scorso 13 aprile presso l’aeroporto di Malpensa.

Durante un controllo di routine, un soggetto ha tentato di sfuggire agli agenti della Polizia di Frontiera, cercando di confondersi tra i passeggeri e liberandosi del proprio giubbino per rendere più difficile la sua identificazione. Dopo essersi allontanato a bordo di un’autovettura, è riuscito temporaneamente a far perdere le proprie tracce.

L’identificazione grazie alle tecnologie

Le forze dell’ordine hanno avviato immediatamente un’attività investigativa, sfruttando le immagini delle telecamere di sorveglianza e le banche dati disponibili.

L’utilizzo di strumenti tecnologici avanzati, tra cui il riconoscimento facciale, ha permesso agli agenti di attribuire un’identità al fuggitivo. È emerso che l’uomo era destinatario di un provvedimento di cattura per tentato omicidio e doveva scontare un anno e un mese di reclusione, oltre a ulteriori pene in via di definizione.

Il ritorno in Italia e l’arresto

Le indagini hanno portato gli agenti a individuare una donna e un bambino collegati al sospettato. Nella giornata di domenica scorsa, i due sono rientrati in Italia da Baku e si sono diretti verso le uscite del piano arrivi dell’aeroporto, dove ad attenderli c’era proprio l’uomo ricercato.

Gli agenti della Polizia di Frontiera sono intervenuti tempestivamente, bloccando il sospettato prima che potesse lasciare lo scalo di Malpensa.

La perquisizione e i sequestri

Durante la perquisizione personale e del veicolo, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato una pistola Beretta calibro 7.65 con matricola abrasa, completa di caricatore con 8 cartucce e colpo in canna, nascosta all’interno di un capo di abbigliamento nel vano bagagli.

Sono state inoltre trovate due coppie di targhe automobilistiche clonate, una delle quali risultata collegata a un tentativo di furto presso uno sportello bancomat in provincia di Cuneo. Tra il materiale sequestrato figurano anche strumenti atti allo scasso, dispositivi elettronici come un localizzatore GPS e telefoni cellulari, oltre ad altri oggetti utilizzati per attività predatorie.

La conclusione dell’operazione

Al termine delle procedure di rito, il cittadino albanese è stato tratto in arresto e condotto presso la Casa Circondariale di Busto Arsizio, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’operazione ha permesso di assicurare alla giustizia un soggetto pericoloso, già destinatario di un mandato di cattura per tentato omicidio e coinvolto in ulteriori reati come porto abusivo di arma e ricettazione.

IPA