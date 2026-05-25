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Eseguito un arresto a Padova, dove un cittadino serbo di 54 anni è stato fermato in esecuzione di un mandato internazionale. L’uomo era ricercato dall’Autorità Giudiziaria francese per il suo coinvolgimento, tra il 2019 e il 2023, in un vasto traffico internazionale di cocaina e riciclaggio di denaro, attività svolte in concorso con altri soggetti e destinate principalmente ai Paesi europei, tra cui l’Italia.

Le indagini e l’arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio nell’ambito dei servizi mirati alla ricerca di latitanti e persone da sottoporre a misure restrittive. Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Padova hanno avviato nei giorni scorsi una specifica attività investigativa nel Comune di San Giorgio in Bosco, concentrandosi sulla localizzazione di un cittadino serbo di 54 anni, destinatario di un Mandato di Arresto Provvisorio ai fini estradizionali verso la Francia.

Il profilo del ricercato

L’uomo, secondo quanto emerso dalle indagini, avrebbe fatto parte di un’organizzazione criminale ben strutturata, attiva sul territorio francese e dedita al traffico internazionale di cocaina e al riciclaggio dei proventi illeciti. Le attività criminali si sarebbero svolte principalmente tra il 2019 e il 2023, coinvolgendo diversi Paesi europei, tra cui la Francia, la Spagna, l’Italia, la Germania e la Repubblica Dominicana.

Dopo una serie di approfondimenti investigativi e servizi di osservazione, nel corso dello scorso fine settimana gli agenti della Squadra Mobile hanno individuato e bloccato il ricercato a San Giorgio in Bosco. L’uomo si era trasferito in questa località con la famiglia da circa due anni, probabilmente nel tentativo di sottrarsi alle ricerche delle autorità internazionali.

Le accuse e il mandato internazionale

L’Autorità Giudiziaria francese ritiene il cittadino serbo coinvolto, insieme ad altri complici, in un articolato traffico internazionale di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e nel riciclaggio del denaro proveniente da tali attività illecite. Per questi reati, in Francia è prevista una condanna fino a 30 anni di reclusione.

Una volta condotto in Questura, il 54enne è stato sottoposto a una compiuta identificazione, grazie anche alla comparazione delle impronte digitali effettuata dal Gabinetto Interprovinciale di Polizia Scientifica. Accertata la corrispondenza con il ricercato internazionale, l’uomo è stato tratto in arresto ai fini estradizionali e, al termine degli accertamenti di rito, associato presso la Casa Circondariale “Due Palazzi” di Padova, dove è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria francese.

IPA