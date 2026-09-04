Ricercato per una serie di furti del 2021 a Vicenza, arrestato un uomo di 32 anni durante i controlli

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Un arresto per furti a Vicenza, dove un uomo di 32 anni è stato fermato in esecuzione di un ordine di carcerazione definitivo. L’intervento è stato disposto nell’ambito di un rafforzamento dei controlli sul territorio, con particolare attenzione alla tutela delle fasce più vulnerabili.

Controlli straordinari e arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il pomeriggio di ieri ha visto gli agenti della Squadra Mobile di Vicenza impegnati in un servizio straordinario, organizzato per contrastare i reati contro il patrimonio. L’operazione, decisa in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presso la Prefettura e disposta dal Questore della Provincia, ha avuto come obiettivo la prevenzione e la repressione di furti e altri illeciti, con particolare attenzione alle aree cittadine frequentate da soggetti con precedenti di polizia.

L’identificazione del sospetto

Durante i controlli mirati, gli agenti hanno rintracciato il 32enne, destinatario di un ordine di carcerazione definitivo. L’uomo era ricercato per una serie di furti commessi nel 2021 nel capoluogo berico. Grazie all’attività di monitoraggio e alle verifiche effettuate nelle zone più sensibili della città, la Polizia è riuscita a localizzare e fermare il sospetto.

L’esecuzione dell’arresto

Una volta condotto negli uffici della Questura, l’arrestato è stato sottoposto alle formalità di rito. Successivamente, è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Vicenza, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per l’espiazione della pena residua di 2 anni e 5 mesi di reclusione.

IPA