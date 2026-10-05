Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un uomo di sessantanove anni, ricercato dalle autorità irlandesi per violenza sessuale su minore, è stato arrestato a Letojanni, in provincia di Messina, grazie a un’operazione condotta dalla Polizia di Stato, che è entrata in azione dopo una segnalazione proveniente dal sistema nazionale alloggiati.

L’individuazione e il controllo a Letojanni

Come riferito dalla Polizia di Stato, il mandato di arresto europeo era stato emesso lo scorso maggio dalle autorità irlandesi nei confronti del cittadino, accusato di violenza sessuale su minore. Il provvedimento è stato notificato dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Taormina, che hanno individuato il sospettato in una struttura alberghiera della zona.

I poliziotti, allertati dal sistema nazionale alloggiati, hanno immediatamente avviato le verifiche necessarie. Il sospettato, un uomo di sessantanove anni, è stato rintracciato mentre soggiornava presso una struttura ricettiva di Letojanni. Dopo averlo identificato, gli agenti hanno proceduto con il controllo e la successiva conduzione presso gli uffici di polizia.

Le verifiche e l’esecuzione dell’arresto

Una volta trasferito negli uffici del Commissariato, la posizione dell’uomo è stata ulteriormente verificata in collaborazione con la Sala Operativa Internazionale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Accertata la corrispondenza con la segnalazione proveniente dall’Irlanda, la Polizia ha dato esecuzione al mandato di arresto europeo.

Contestualmente all’esecuzione del provvedimento, il sessantanovenne è stato trasferito presso la casa circondariale di Messina Gazzi, dove rimarrà in attesa della convalida da parte dell’Autorità Giudiziaria. L’arresto rappresenta l’epilogo di una collaborazione internazionale tra le forze dell’ordine italiane e irlandesi.

IPA