Ricercato tenta il bluff con un’altra identità a Catania: la Polizia lo smaschera e lo arresta

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Un arresto per estorsione è stato eseguito dalla Polizia di Stato nei confronti di un uomo di 46 anni originario di Catania, resosi irreperibile dopo l’aggravamento della misura cautelare a suo carico. L’uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari, è stato individuato e fermato dagli agenti durante un controllo sul territorio, a seguito delle ripetute violazioni degli obblighi imposti dal giudice.

L’aggravamento della misura cautelare

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione che ha portato all’arresto del 46enne catanese si è svolta nel corso di un’attività di pattugliamento ordinario. Gli agenti della Squadra Volanti hanno intercettato l’uomo durante un posto di controllo, riuscendo a identificarlo nonostante i tentativi da lui messi in atto per eludere il riconoscimento.

L’uomo era già coinvolto in un procedimento penale per estorsione e si trovava agli arresti domiciliari. Tuttavia, a causa delle ripetute violazioni degli obblighi imposti dal provvedimento giudiziario, l’Autorità Giudiziaria ha deciso di revocare la misura meno restrittiva, sostituendola con la custodia cautelare in carcere. L’inasprimento della misura è stato disposto proprio per l’incapacità dell’indagato di rispettare le prescrizioni a lui imposte.

L’arresto durante il controllo

Durante un normale servizio di controllo del territorio, gli agenti della Polizia di Stato hanno fermato il 46enne originario di Catania. Nonostante i suoi sforzi per non essere riconosciuto, i poliziotti hanno accertato la sua identità e verificato che a suo carico era stata emessa un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’uomo era infatti diventato irreperibile dopo l’aggravamento della misura, tentando di sottrarsi all’esecuzione del provvedimento.

Una volta fermato, il 46enne è stato accompagnato negli uffici della Polizia per le procedure di rito. Dopo aver completato gli adempimenti amministrativi, gli agenti hanno condotto l’uomo presso il carcere, dove sconterà la misura cautelare disposta dal giudice.

Il contesto dell’operazione

L’episodio conferma l’attenzione delle forze dell’ordine nel monitorare il rispetto delle misure cautelari e nel contrastare i reati come l’estorsione. L’attività di pattugliamento e i controlli sul territorio si sono rivelati fondamentali per individuare e assicurare alla giustizia soggetti che tentano di sottrarsi alle decisioni dell’Autorità Giudiziaria.

IPA