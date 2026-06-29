Ricerche di Luigi Cavallari marito della ministra Roccella disperso, come funziona il robot "che vede tutto"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Proseguono le ricerche di Luigi Cavallari, il marito della ministra Eugenia Roccella scomparso sabato pomeriggio nelle acque del lago di Vico, bacino in provincia di Viterbo. Dell’uomo si sono perse le tracce dopo che si è tuffato da una piccola imbarcazione. A rendere complesse le operazioni di ricerca, come riferito dalla prefettura di Viterbo, sono le particolari caratteristiche del lago.

Il punto sulle ricerche di Luigi Cavallari, il marito della ministra Roccella

La prefettura di Viterbo, contattata da Open, ha spiegato che “purtroppo il lago di Vico, avendo una caratteristica vulcanica ed essendo un bacino, quindi tendenzialmente scuro e a tratti profondo, ma soprattutto melmoso, ha la visibilità molto molto limitata”.

“Già a 5 metri – hanno aggiunto dalla prefettura – la visibilità è quasi nulla, e questo rende estremamente difficile la ricerca palmo a palmo sul fondale“.

ANSA

Per le ricerche di Luigi Cavallari, architetto di 84 anni, sono in campo tutte le forze statali. I vigili del fuoco coordinano le operazioni, poi ci sono la Guardia di Finanza, i Carabinieri e anche il nucleo dei sommozzatori della Polizia di Stato.

Le operazioni con il robot ROV

Nella mattina di lunedì 29 giugno, inoltre, il comando dei Vigili del Fuoco di Milano ha inviato sul posto una squadra del nucleo specialistico che sta usando una tecnologia avanzata, ossia un drone sottomarino speciale (ROV – Remotely Operated Vehicle).

Si tratta di un robot in grado di arrivare a grandi profondità e inviare immagini video e mappature sonar in tempo reale alla superficie. Gli sforzi si stanno concentrando maggiormente nell’area centrale del bacino.

“Sicuramente – hanno dichiarato ancora dalla prefettura – si sta utilizzando sia l’apporto sommozzatori, quindi la persona fisica che si immerge, sia strumentazione di varia natura tecnologica che permette di scandagliare il fondo, fare comunque delle ipotesi rispetto all’eventuale presenza del corpo. Le ricerche proseguono. Finché ci sarà una possibilità da vagliare la porteremo avanti”.

Abramo Chinnici, Capo squadra dei Vigili del Fuoco della direzione regionale della Lombardia, ha spiegato sempre a Open che la tecnologia permette di oltrepassare l’ostacolo della melma: “È da stanotte che siamo lì a operare. Quello messo in campo è un robot ad alta tecnologia, filoguidato e per la ricerca di alto fondale”.

“Si tratta di un ecoscandaglio ad alta risoluzione – ha aggiunto Chinnici – che serve a fare delle mappature delle zone del fondale, indica la conformazione, la morfologia e la profondità, nella speranza di trovare il corpo della persona che si è dispersa”.

Il Capo dei Vigili del Fuoco aggiorna sulle ricerche

Il Capo squadra dei Vigili del Fuoco ha sottolineato che si sta facendo affidamento a una pratica che si utilizza sempre quando “annega qualcuno”.

I sommozzatori scandagliano i fondali ed eseguono un tracciamento. Qualora si individui la persona, “si procede con le immersioni e il recupero, anche in profondità. È in alta risoluzione, quindi vede tutto quello che c’è, non scappa, se c’è il corpo lo trova”.

Le operazioni sono continuate per tutta la notte e anche durante la mattinata del 29 giugno, momento considerato ottimale dai soccorsi in quanto nelle prime ore del giorno le acque del lago sono calme e ci sono meno correnti.

Cosa è successo a Luigi Cavallari

Intorno alle ore 18 di sabato 27 giugno, Cavallari, mentre si trovava su una barca con un amico, si è tuffato nel lago. Non è più riemerso, probabilmente a causa di un malore.

L’uomo che si trovava con lui ha provato subito a prestargli soccorso, lanciandogli una cima, ma il forte vento e le correnti hanno allontanato rapidamente l’imbarcazione dal punto in cui Cavallari si è tuffato. Da allora, dell’architetto non si è più saputo nulla.