Un cittadino rumeno è stato arrestato a Rimini per ricettazione durante un controllo stradale della Polizia di Stato.
Un arresto per ricettazione, questo il bilancio di un controllo della Polizia di Stato avvenuto a Rimini nella serata di sabato 21 febbraio. Un cittadino rumeno, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dall’Autorità Giudiziaria di Trieste, è stato fermato e condotto in carcere dopo essere stato identificato durante un servizio di controllo stradale ad alto impatto.
L’operazione si è svolta nell’ambito dei servizi straordinari disposti dalla Questura di Rimini e dal Compartimento Polizia Stradale di Bologna.
L’obiettivo era il contrasto alla guida in stato di alterazione psicofisica e il rafforzamento della sicurezza sulle strade.
Intorno alle ore 21 di sabato 21 febbraio una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Riccione ha effettuato un controllo su un’autovettura che transitava nei pressi del porto canale, nel territorio comunale di Rimini. Gli agenti hanno esteso le verifiche non solo al conducente, ma anche a tutti gli occupanti del veicolo.
Durante gli accertamenti è emerso che uno dei passeggeri, un cittadino rumeno nato nel 1992, risultava destinatario di un ordine di carcerazione. Il provvedimento era stato emesso dall’Autorità Giudiziaria di Trieste nel 2025, in seguito a una sentenza di condanna a 1 anno e 4 mesi di reclusione per il reato di ricettazione.
L’uomo è stato accompagnato presso gli Uffici della Questura di Rimini, dove è stato sottoposto a identificazione.
Successivamente, nella mattinata di domenica, è stato trasferito e associato alla casa Circondariale locale, in esecuzione dell’ordine di carcerazione.
Grazie alla professionalità e all’attenzione degli agenti della Polizia Stradale di Riccione il cittadino rumeno è stato assicurato alla giustizia.
L’ordine di carcerazione era stato emesso dall’Autorità Giudiziaria di Trieste, a seguito di una condanna definitiva per ricettazione. L’intervento della Polizia di Stato ha permesso di dare esecuzione al provvedimento, garantendo il rispetto delle decisioni dell’autorità giudiziaria.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.