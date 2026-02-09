Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due uomini sono stati denunciati per ricettazione di autovetture rubate, gestione illecita di rifiuti ed esercizio abusivo dell’attività di officina meccanica a Comiso. L’operazione è stata condotta dagli investigatori della Squadra Mobile e della Polizia Stradale della Questura di Ragusa, che hanno riscontrato diverse irregolarità durante controlli in alcune officine meccaniche della zona.

Le indagini e la scoperta delle irregolarità

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’attività ispettiva ha avuto luogo presso varie officine meccaniche di Ragusa e dintorni. Gli agenti hanno concentrato l’attenzione su una struttura di autodemolizione situata a Comiso, dove sono emerse diverse anomalie che hanno portato ad approfondire i controlli.

Il veicolo sospetto e i controlli approfonditi

Il sospetto degli agenti è stato attirato da un’autovettura caricata su un carro attrezzi all’interno dell’autodemolizione. Un controllo più accurato ha permesso di accertare che il mezzo era provento di furto e che il numero di telaio risultava alterato. Oltre a questo veicolo, un secondo mezzo è stato sequestrato e sottoposto ad ulteriori accertamenti per verificarne la provenienza.

Officina abusiva e gestione illecita di rifiuti

Durante l’ispezione della struttura, gli agenti hanno scoperto anche la presenza di un’officina meccanica non autorizzata. All’interno sono stati trovati numerosi pezzi di ricambio smaltiti in modo non conforme alle normative ambientali vigenti, configurando così il reato di gestione illecita di rifiuti.

Le denunce e le conseguenze

Per questi fatti, due persone di 57 e 25 anni sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Ragusa. Le accuse a loro carico comprendono ricettazione di autovetture rubate, gestione illecita di rifiuti ed esercizio abusivo dell’attività di officina meccanica.

IPA