Ricette falsificate per procurare Fentanyl e altri oppioidi tra Firenze, Pistoia e Lucca, 4 fermi: il video
Scoperto un sistema di falsificazione di ricette per oppioidi nel Pistoiese: 4 misure cautelari emesse
Una serie di controlli sull’utilizzo illecito del fentanyl da parte dei carabinieri del Nas di Firenze, ha fatto emergere un sistema di falsificazione di ricette mediche, approvvigionamento di farmaci oppioidi e spaccio. Al centro dell’inchiesta c’è una coppia di fidanzati, di 34 e 32 anni, che avevano utilizzato le ricette presso varie farmacie delle province di Pistoia, Firenze e Lucca. I due sono stati raggiunti dalla misura dell’obbligo di dimora, così come un 50enne, mentre il quarto indagato, un 37enne si trova ora ai domiciliari. Le indagini hanno preso avvio da alcuni controlli eseguiti in diverse farmacie del Pistoiese, dove i militari hanno notato numerose ricette mediche compilate falsamente: venivano utilizzati ricettari e timbri rubati dall’ospedale di Pescia, mentre le prescrizioni erano compilate riportando nominativi inesistenti, associati però a codici fiscali realmente esistenti per rendere più difficile l’individuazione delle irregolarità.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.