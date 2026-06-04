Riceve bonifico da 20 miliardi di dollari per errore e diventa uno dei 120 più ricchi al mondo: la storia

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

A volte la fortuna è davvero cieca, ma perché si è semplicemente sbagliata. Un cittadino turco si è ritrovato improvvisamente sul conto corrente una somma pari a circa 20 miliardi di dollari. Una somma che, almeno sulla carta, lo avrebbe proiettato tra le persone più ricche del pianeta. Quello che sembrava un colpo di fortuna si è però trasformato rapidamente in un caso finanziario, con il blocco immediato dei conti e l’apertura di un’indagine per chiarire l’origine del denaro.

Chi è il “quasi miliardario” Ahmad Jahangard Takalo

Il protagonista della vicenda è Ahmad Jahangard Takalo, un cittadino turco di 32 anni che vive nella provincia di Van, vicino al confine con l’Iran. Tutto è iniziato un tranquillo e normale giorno di compere.

L’uomo si sarebbe accorto di qualcosa di anomalo mentre stava effettuando acquisti in un mercato locale. La sua carta aveva improvvisamente smesso di funzionare, spingendolo a verificare la situazione del conto.

A quel punto Takalo ha scoperto una disponibilità economica fuori da ogni logica: circa un trilione di lire turche, equivalenti a oltre 20 miliardi di dollari.

L’accredito misterioso da 20 miliardi di dollari

Dopo il malfunzionamento della carta, Takalo ha contattato la banca per ottenere chiarimenti. Ovviamente anche i dipendenti dell’istituto sono rimasti sorpresi dalla cifra comparsa sul conto.

L’accredito è risultato di origine sconosciuta e gli stessi funzionari hanno immediatamente avviato verifiche interne per comprendere cosa fosse accaduto. Le prime ipotesi parlano di un errore informatico o di un’anomalia nei sistemi bancari, ma al momento non risultano spiegazioni ufficiali definitive.

Takalo sarebbe diventato uno dei più ricchi del mondo

Se quella somma fosse stata realmente disponibile, Ahmad Jahangard Takalo sarebbe entrato di diritto nella ristretta cerchia dei grandi miliardari mondiali.

Secondo le classifiche internazionali dei patrimoni personali, una disponibilità di oltre 20 miliardi di dollari gli avrebbe consentito di collocarsi nella top 100 dei più ricchi del pianeta.

Naturalmente il denaro non era nella disponibilità effettiva dell’uomo e pertanto la posizione non è mai stata riconosciuta come reale patrimonio personale.

“Cosa posso comprare?”: la domanda fatta all’intelligenza artificiale

Tra gli aspetti più curiosi della storia c’è il modo in cui il 32enne ha reagito alla scoperta. Stando al racconto che ha fornito lui stesso, come primo atto ha chiesto a un sistema di intelligenza artificiale cosa avrebbe potuto acquistare con 20 miliardi di dollari.

La risposta è stata forse più assurda della domanda: costruire mille stadi, acquistare enormi quantità di oro oppure addirittura fondare uno Stato con centinaia di migliaia di abitanti.

Cosa ha fatto la banca dopo la scoperta

In definitiva, la banca ha deciso di bloccare immediatamente i conti correnti collegati all’operazione misteriosa. Da lì è poi partita la segnalazione del caso alle autorità competenti, facendo partire una verifica approfondita sui movimenti finanziari.

L’indagine è stata affidata alla Masak, l’unità di intelligence finanziaria della Turchia incaricata di monitorare operazioni sospette, riciclaggio e anomalie nei flussi di denaro. Fino alla conclusione degli accertamenti, Takalo non avrà accesso ai fondi né ai conti coinvolti nella vicenda.