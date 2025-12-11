Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Dopo una segnalazione partita da una guardia medica, è stato arrestato un uomo di 44 anni di origini egiziane, gravemente indiziato di maltrattamenti in famiglia, lesioni gravi e violenza sessuale ai danni della moglie. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato a seguito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma.

La scoperta degli abusi

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto origine quando una guardia medica si è trovata di fronte a una paziente con evidenti segni di violenza fisica. Nonostante la presenza del marito, il medico ha scelto di approfondire la situazione, sospettando che dietro quei sintomi si celasse una storia di abusi domestici.

L’intervento della guardia medica si è rivelato decisivo: la donna, accompagnata dal marito, presentava ecchimosi e segni di violenze sul corpo. Il medico, non fermandosi alle apparenze, ha incoraggiato la paziente a parlare e, una volta raccolte le prime dichiarazioni, ha attivato il protocollo antiviolenza, allertando il 1 1 2. L’arrivo degli agenti ha permesso di ascoltare il racconto della vittima, che ha descritto una lunga serie di maltrattamenti subiti nel tempo e mai denunciati prima.

Un matrimonio trasformato in incubo

Dopo il matrimonio, celebrato appena un anno fa, la donna ha visto il comportamento del marito cambiare radicalmente: dalle premure iniziali si è passati a un controllo ossessivo, con l’isolamento dalla famiglia e dagli affetti più cari, fino alla sorveglianza costante degli spostamenti e dell’uso dello smartphone. Nel corso dei mesi, la situazione è degenerata con minacce e violenze fisiche, culminate nella costrizione a rapporti sessuali contro la volontà della vittima.

L’episodio che ha fatto scattare l’allarme

La situazione è precipitata la notte in cui la donna è stata picchiata fino allo svenimento, in seguito a una semplice richiesta di amicizia ricevuta sui social network. Paradossalmente, è stato lo stesso marito ad accompagnarla dalla guardia medica, assicurandosi che ricevesse le cure necessarie. Questo gesto, tuttavia, non è bastato a nascondere la gravità degli abusi subiti dalla donna.

L’intervento delle forze dell’ordine e la tutela della vittima

Una volta raccolti gli elementi necessari, la Polizia ha accompagnato la vittima in una struttura protetta, dove ha potuto formalizzare la denuncia contro il marito. La donna, che aveva più volte perdonato il coniuge senza trovare il coraggio di denunciare, ha finalmente potuto raccontare la sua storia e ricevere protezione.

La Procura della Repubblica di Roma ha richiesto e ottenuto dal Giudice per le indagini preliminari un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per il quarantaquattrenne egiziano. Gli agenti del Commissariato di P.S. Trastevere hanno eseguito la misura, conducendo l’indagato in un istituto di pena.

IPA