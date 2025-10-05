Richard Gere contro Trump a Che tempo che fa: "Momento buio, democrazia e gentilezza vanno scemando"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Richard Gere torna ad attaccare Donald Trump: in collegamento con Fabio Fazio a Che tempo che fa, l’attore hollywoodiano ha dichiarato che oggi “democrazia” e “gentilezza”, nel mondo, vanno scemando. Pochi giorni prima Gere aveva accusato Trump di aver “quasi distrutto” gli Stati Uniti negli ultimi sei mesi.

Richard Gere a Che tempo che fa

Fabio Fazio è tornato domenica 5 ottobre sul Nove con Che tempo che fa. Con lui, come di consueto, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck.

Ospiti della prima puntata Richard Gere, Dan Brown, Mara Venier e Ornella Vanoni. E poi, anche, giornalisti e scrittori.

Richard Gere e l’attacco a Donald Trump

Così ha dichiarato Richard Gere, acerrimo nemico di Donald Trump, in collegamento con Fabio Fazio:

“È un momento buio per noi, dobbiamo trovare la luce per noi. Questa sensazione di gentilezza e accoglienza… sapevamo che dopo l’elezione di Trump sarebbe scomparsa, ma nei giorni seguenti la sua elezione ha fatto dei tagli su denaro che andava in istruzione, medicina, in Africa… l’ha fatto dalla sera alla mattina. La democrazia e la gentilezza vanno via via scemando”.

Richard Gere è uno dei produttori esecutivi del film Dalai Lama – La saggezza della felicità. ”Si può davvero vivere come un essere che ha compassione e gentilezza”, ha aggiunto Gere parlando del film.

Gere VS Trump

Solo pochi giorni prima, durante un’intervista concessa all’agenzia spagnola Europa Press, l’attore di Pretty Woman aveva lanciato un durissimo attacco a Donald Trump, affermando che l’ex presidente “in soli sei mesi ha quasi distrutto il Paese”.

Gere, che si trovava in Spagna per partecipare a una cena di beneficenza organizzata da Open Arms, l’organizzazione non governativa impegnata nel salvataggio dei migranti nel Mediterraneo, ha espresso forte preoccupazione per la situazione politica negli Stati Uniti.

“Abbiamo un presidente che è completamente… non solo folle, è una presenza oscura, oscura. E tutto questo è accaduto così rapidamente”, ha detto l’attore, riferendosi a Trump.

Nell’intervista Gere ha riservato parole dure anche per il premier israeliano Benjamin Netanyahu, sostenendo che “deve andarsene”. “Non è qualcuno che può cambiare”, ha aggiunto. “Lui e tutti i suoi sostenitori nella coalizione devono lasciare il potere”.

Gere, che nel 2025 si è trasferito con la famiglia in Spagna, aveva già criticato Trump a febbraio, durante la cerimonia dei Premi Goya, quando ha ricevuto un riconoscimento alla carriera.

“Vengo da un Paese che oggi si trova in un luogo molto oscuro, dove abbiamo un bullo e un delinquente come presidente”, aveva dichiarato. “L’autoritarismo si diffonde ovunque. Dobbiamo essere vigili, coraggiosi, onesti. C’è spazio nelle nostre vite per la gentilezza, per l’amore e per la comprensione”.