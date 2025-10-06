Richiamo Conad di piatti dessert bio e compostabili, lotto "non conforme al contatto con alcuni alimenti"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Conad ha richiamato un lotto di piatti da dessert compostabili in via precauzionale in quanto non conformi al il contatto con gli alimenti. I consumatori che sono in possesso delle confezioni possono riportarle al punto vendita dove potranno ottenere il rimborso integrale del prodotto.

Conad richiama un lotto di piatti bio compostabili

La catena della grande distribuzione italiana Conad ha emesso un avviso di richiamo per tutti i suoi clienti. Oggetto dell’avviso un lotto di piatti compostabili usa e getta.

Il nome riportato sulla confezione è Piatti dessert biodegradabili e compostabili, e il marchio utilizzato per la commercializzazione è Verso Natura.

Conad Confezione di piatti richiamata

Si tratta però di un prodotto Conad, quindi distribuito esclusivamente nella filiera del marchio di supermercati italiano. Secondo l’avviso diramato da Conad, i piatti da dessert non sarebbero consoni al contatto con il cibo.

Come riconoscere il lotto richiamato

Il modo più rapido per riconoscere le confezioni di piatti richiamate è individuare il codice del lotto che è stato ritirato dal commercio. Il numero da cercare sulla confezione è L0312410310945A.

Un altro codice che può aiutare a identificare i prodotti richiamati è il codice Ean, che in questo caso è 8003170102255.

Infine, può essere utile anche capire dove i prodotti siano stati fabbricati. Lo stabilimento in questo caso è quello della I.M.I SpA a socio unico situato a Vitulazio, provincia di Caserta, al chilometro 197,900 della strada statale Appia, in località Pontoni.

Cosa fare se si è in possesso di una confezione

Lo stesso avviso con cui Conad ha annunciato il richiamo dei piatti dal commercio indica cosa i consumatori debbano fare nel caso in cui abbiano già acquistato una confezione appartenente al lotto non adatto al contatto con il cibo.

Nel testo, Conad consiglia di non utilizzare i piatti usa e getta, e di riportarli il prima possibile presso il punto vendita dove sono stati originariamente acquistati.

Se si completa questa operazione e, al momento della riconsegna, si è in possesso di una prova d’acquisto, si potrà ottenere un rimborso del valore del prodotto acquistato.