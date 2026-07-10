Richiamo d'insalata di riso per Listeria dai supermercati: coinvolti Il Ceppo, I Freschissimi e I Prontissimi
Insalata di riso richiamata dagli scaffali dei supermercati per possibile presenza di Listeria: quali sono i lotti e le marche
Rischio microbiologico. Il Ministero della Salute ha reso noto di aver richiamato confezioni di insalata di riso dai supermercati. Si tratta di quelle di tre marchi (Il Ceppo, I Freschissimi e i Prontissimi), accomunate dallo stesso problema: la presenza del batterio Listeria Monocytogenes. Il prodotto non va assolutamente consumato, ma va riportato nel punto di vendita per la sostituzione o il rimborso.
- Le marche delle confezioni di insalata di riso richiamate
- Cosa fare se si è acquistata l'insalata di riso a rischio Listeria
- Cosa si rischia con la Listeriosi
Le marche delle confezioni di insalata di riso richiamate
Il Ceppo
Questi i lotti richiamati:
- 261736058, data di scadenza 27 luglio 2026 – 1 kg
- 261735015, data di scadenza 23 luglio 2026 / 24 luglio 2026 – 250 grammi
I Freschissimi
Questo il lotto richiamato:
- 261735016, data di scadenza 23 luglio 2026, 250 grammi
I Prontissimi
Questo il lotto richiamato:
- 261735015, data di scadenza 23 luglio 2026, 250 grammi
Cosa fare se si è acquistata l’insalata di riso a rischio Listeria
Se avete acquistato uno dei prodotti in questione, la raccomandazione delle autorità sanitarie è di non consumarne il contenuto.
Anzi, va riportato al punto vendita per richiederne la sostituzione o il rimborso.
Cosa si rischia con la Listeriosi
Tutti i dettagli sull’infezione da batterio Listeria monocytogenes – Listeriosi – sono riportati sul sito del Ministero della Salute.
Si tratta di un batterio molto diffuso nell’ambiente, in grado di resistere anche alle basse temperature.
Il rischio infezione riguarda soprattutto i soggetti fragili: donne incinte, anziani, neonati e persone immunodepresse, che potrebbero sviluppare una forma grave della malattia a prescindere dalle quantità di cibo contaminato ingerito.
Il consiglio è consumare i cibi dopo la cottura, visto che il batterio non sopravvive, e soprattutto tenerli separati da altri cibi durante le fasi di preparazione: il batterio, infatti, può comunque contaminare cibi già cotti.
Gli alimenti a rischio sono diversi, tra cui:
- latte
- verdura
- formaggi molli
- carni poco cotte
- insaccati poco stagionati
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