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Richiamo d'insalata di riso per Listeria dai supermercati: coinvolti Il Ceppo, I Freschissimi e I Prontissimi

Insalata di riso richiamata dagli scaffali dei supermercati per possibile presenza di Listeria: quali sono i lotti e le marche

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simone vazzana

Simone Vazzana

GIORNALISTA

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Rischio microbiologico. Il Ministero della Salute ha reso noto di aver richiamato confezioni di insalata di riso dai supermercati. Si tratta di quelle di tre marchi (Il Ceppo, I Freschissimi e i Prontissimi), accomunate dallo stesso problema: la presenza del batterio Listeria Monocytogenes. Il prodotto non va assolutamente consumato, ma va riportato nel punto di vendita per la sostituzione o il rimborso.

Le marche delle confezioni di insalata di riso richiamate

Il Ceppo

Questi i lotti richiamati:

  • 261736058, data di scadenza 27 luglio 2026 – 1 kg
  • 261735015, data di scadenza 23 luglio 2026 / 24 luglio 2026 – 250 grammi

I Freschissimi

Questo il lotto richiamato:

  • 261735016, data di scadenza 23 luglio 2026, 250 grammi
Una delle insalate di riso richiamateMinistero della Salute
Una delle insalate di riso richiamate

I Prontissimi

Questo il lotto richiamato:

  • 261735015, data di scadenza 23 luglio 2026, 250 grammi

Cosa fare se si è acquistata l’insalata di riso a rischio Listeria

Se avete acquistato uno dei prodotti in questione, la raccomandazione delle autorità sanitarie è di non consumarne il contenuto.

Anzi, va riportato al punto vendita per richiederne la sostituzione o il rimborso.

Cosa si rischia con la Listeriosi

Tutti i dettagli sull’infezione da batterio Listeria monocytogenes – Listeriosi – sono riportati sul sito del Ministero della Salute.

Si tratta di un batterio molto diffuso nell’ambiente, in grado di resistere anche alle basse temperature.

Il rischio infezione riguarda soprattutto i soggetti fragili: donne incinte, anziani, neonati e persone immunodepresse, che potrebbero sviluppare una forma grave della malattia a prescindere dalle quantità di cibo contaminato ingerito.

Il consiglio è consumare i cibi dopo la cottura, visto che il batterio non sopravvive, e soprattutto tenerli separati da altri cibi durante le fasi di preparazione: il batterio, infatti, può comunque contaminare cibi già cotti.

Gli alimenti a rischio sono diversi, tra cui:

  • latte
  • verdura
  • formaggi molli
  • carni poco cotte
  • insaccati poco stagionati

Le ultime notizie sui prodotti alimentari ritirati dai supermercati.

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